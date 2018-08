Er kennt das Volk: Jürgen Lüdtke hat Verwandtschaft in der DDR und war auch beruflich oft im Osten. (Jonas Kako)

Syke. "Wenn du dich in Lederol kleidest, der Westler dich beneidet." Hakt ein bisschen in der Syntax, aber ist ja auch schon ein bisschen her. Der Spruch kommt aus der DDR und wirbt für Kleidung aus Kunstleder. Echtes Leder war im Arbeiter- und Bauernstaat schwer zu bekommen. Aber das eine oder andere modetechnische Glanzlicht setzte die Deutsche Demokratische Republik zwischen 1961 und 1989 trotz Mangelwirtschaft. Einige davon sind ab Sonntag, 19. August, im Syker Kreismuseum zu bewundern.

"Also, das hätte ich damals auch angezogen", sagt Jürgen Lüdtke und zeigt auf einen feinen dunkelblauen Anzug. Der Mann aus Ganderkesee hat die Sonderausstellung im Kreismuseum bestückt. "Zu 99 Prozent habe ich diese Sachen geschenkt bekommen", erzählt er. Viele Sachen habe er dadurch vor dem Verfall gerettet. "Am Anfang haben die DDR-Bürger alles weggeschmissen. Nicht nur Klamotten. Irgendwann werden sie es vermissen."

Jürgen Lüdtke machte es sich zur Aufgabe, Originale zu retten. Schon als Kind hatte er verwandtschaftliche Bande zur DDR. Seit der Grenzöffnung war er beruflich im Osten unterwegs, knüpfte Kontakte für die Wirtschaftsjunioren der Industrie- und Handelskammer (IHK). Nach dem Versprecher von SED-Mann Günter Schabowski am 9. November 1989, die Grenze werde sofort geöffnet, beriet Lüdtke "Unternehmer, die sich selbstständig machen wollten". Mit der Treuhand hatte er allerdings nichts zu tun. "In den Betrieben habe ich dann gemerkt: Die werfen alles weg, was aus dem Osten war." Und da er als Jugendlicher schon an der Historie interessiert war, machte er sich auf, einen Teil der Geschichte zu erhalten.

Schnell keimte in Jürgen Lüdtke die Idee auf, ein DDR-Museum aufzumachen. Für diesen Ansatz wurde er vielfältig gelobt. Er, der eine Zeit seines Lebens in Bassum verbrachte, kontaktierte Ralf Vogeding, den Leiter des Syker Kreismuseum. Sein Urteil: "Das wird schwierig." In der Tat: Niemand wollte die Geldbörse dafür aufmachen. Also verlegte sich Lüdtke auf Sonderausstellungen. "20 Jahre Mauerfall" hieß die erste, "Kindheit und Jugend in der DDR" die zweite. Nun also "Bekleidung in der DDR". Die Präsentation stand schon in der Nordwolle in Delmenhorst, nun kommt sie nach Syke. "In Delmenhorst lag der Fokus auf den Textilien, hier haben wir auch Alltagsobjekte eingebunden." In der Tat: Kinderwagen, Mützen, Schals, Gürtel, Modemagazine wie Pramo und Sibylle – alles da. Auch ein Banner mit der Aufschrift "Wir sind das Volk". Der Stoff ist original DDR. "Die Wörter habe ich selber draufgeschrieben", erklärt Lüdtke mit einem Augenzwinkern.

Berufskleidung, Freizeitklamotte, Bademoden. Kinderjacken, Hochzeitskleider, Uniformen der Freien Deutschen Jugend (FDJ). Punk, Gothic-Gewandung, Trainingsanzüge. Und natürlich das Outfit der Nationalen Volksarmee (NVA) und der Volkspolizisten. Viel davon aus Kunststoff, aber einiges auch aus Baumwolle. Und sogar aus Pelz. Keine ganzen Jacken zumeist, aber immerhin Kragen und Säume. Nicht aus Nerz, Nutria oder Chinchilla, sondern aus Schwein, Rind und Hasen.

"Nur mit der Jeans klappte das nicht", erinnert sich Ralf Vogeding. Was Jürgen Lüdtke klar bejaht. "West-Jeans waren absolut in. Das Beste waren Levis und Wrangler. Viele Jugendliche haben sich von einer kaputten Hose das Label abgetrennt und es dann auf eine Ost-Jeans genäht. Dabei habe es in Rostock sogar einmal eine Jeans-Fabrik gegeben, "aber keiner wollte diese Jeans haben". Ganz anders bei West-Importen. Lüdtke erinnert sich an den Tag, an dem die Regierung 100 000 Levis-Jeans gekauft und im Kaufhaus "Zentrum" wieder verkauft hat. "Die waren an einem Vormittag weg."

Die Ausstellungseröffnung erfolgt am Sonntag, 19. August, ab 15 Uhr im Sonderausstellungsraum. Durch den Trubel des Mittelaltermarktes auf dem Außengelände sollten sich Interessierte nicht ablenken lassen. Am 9. September hält Modedesignerin Sabine Krüger ab 15 Uhr einen Vortrag zum Thema "Von Nitribit bis Nena – westdeutsche Modegeschichte aus vier Jahrzehnten", ehe Jürgen Lüdtke durch die Präsentation führt. Das tut er auch am 30. September und 28. Oktober ab 15 Uhr. Und nach Absprache mit dem Kreismuseum unter 0 42 42 / 25 27. Ende der Ausstellung ist am 28. Oktober.