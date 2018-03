Bruchhausen-Vilsen. Karin Altrogges Lieblingsmotive sind Städtebilder und Hafenszenen. „Jeder Maler sucht nach einem individuellen Ausdrucksmittel in der Kunst durch die unterschiedlichsten Techniken“, sagt die Kirchdorfer Künstlerin. Ihre Ausdrucksmittel hat sie im Aquarell und in der Mixed-Media-Technik gefunden, mit der sie abstraktere Werke schafft und, wie sie selbst sagt, „einen Rhythmus im Bild erzeugen kann“. Ab dem 8. April stellt Karin Altrogge im Rathaus in Bruchhausen-Vilsen ihre Bilder aus. "Déjá vu" lautet der Titel der Ausstellung.

Wenn sie malt, beginnt Karin Altrogge ihre Bilder ohne Vorzeichnung. „Dadurch bleibe ich während des Malprozesses frei und komme nicht in Versuchung, eine Zeichnung nur zu kolorieren“, sagt die studierte Realschullehrerin, die schon während ihrer ersten Berufsjahre in Kiel vom Malen fasziniert war. Zuerst begann sie damals mit Batik-Arbeiten und Seidenmalerei. Von 1968 bis 1971 hatte sie einige Ausstellungen, unter anderem eine erste zum Thema „Batik-Arbeiten“ in Bremen, aber auch diverse Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland. Seit 1999 ist die Kirchdorferin Dozentin bei der VHS Diepholz und seit 2013 Mitglied beim Kunstverein Art Projekt.

Besondere Haptik und Tiefe

„Da ich fast immer vor Ort male, ist das Aquarell für mich eine ideale Technik. Die Natur in der Open-Air-Malerei ist ein Fundus und ein Vorrat, aus dem man gestalterisch schöpfen kann“, sagt die Künstlerin. Aber nicht nur in dieser Technik ist Karin Altrogge zu Hause. Nach einer Technikpause in Aquarell hat sie sich neue Impulse und Wege gesucht, ein Bild zu gestalten. „Acryl allein war mir nicht genug, um mich auszudrücken, so habe ich mich auf die Mixed-Media-Technik eingelassen“, erzählt sie. Ihr Ziel ist es, so mehr Abstraktion zu erreichen und dennoch Bilderkennung zu erhalten. Die Technik erlaube eine besondere Haptik des Werkes und erzeuge eine Tiefe im Bild, welche nur allein mit Acryl nicht zu erreichen sei. „Spannende Ergebnisse erreiche ich durch Schüttungen, die je nach Ergebnis zu einem Bild geformt werden“, sagt Altrogge. Bei den abstrakten Arbeiten solle ein Rhythmus im Bild entstehen – von der großen Fläche zur kleinen Fläche, von der Schrift zum Punkt, vom Dunklen bis zum Weiß.

Einführung in die Schau

Die Ausstellung im Rathaus beginnt am Sonntag, 8. April, um 15 Uhr mit der Vernissage. Nach der Begrüßung durch den Samtgemeinde-Bürgermeister Bernd Bormann wird Gert Schröder einführende Worte sprechen, heißt es vom Tourismus-Service. Nach der Ansprache können Besucher die Bilder bestaunen und sich mit der Künstlerin austauschen. Es gibt Kaffee, Sekt und kalte Getränke. Der Eintritt ist frei.

Wer an diesem Tag verhindert ist, kann die Bilder noch bis zum 1. Juni während der regulären Öffnungszeiten im Rathaus Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, anschauen. Das Rathaus ist montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr und mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.