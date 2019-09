Schön schlicht kommt das Schild für die "Verlässlich geöffnete Kirche", das Pastorin Annette Lehmann in den Händen hält, daher. Ihre Bassumer Kollegin Ines-Maria Kuschmann freut sich über die Verleihung. (Sebi Berens)

Bassum. Die Löcher waren schon vorgebohrt, sodass es nur wenige Augenblicke dauerte, ehe das Schild endlich an der Wand angebracht war. Gemeinsam mit Hartmut Stolte befestigten Bassums Pastorin Ines-Maria Kuschmann und Pastorin Annette Lehmann das Schild, das nun anzeigt: Die Stiftskirche ist eine „Verlässlich geöffnete Kirche“ – zumindest ein Teil. Denn das Signet hat die Kapelle der Stille jüngst im Zuge einer Feierstunde empfangen. „Es gab bei uns in Hannover ein paar Diskussionen, wenn nur ein Teil der Kirche geöffnet ist. Nicht die Stiftskirche, sondern die Kapelle der Stille in der Stiftskirche ist geöffnet“, verdeutlichte Lehmann.

Letztlich wurden alle Anforderungen erfüllt, sodass der Verleihung durch Lehmann nichts im Wege stand. „Sechs Monate im Jahr, fünf Tage die Woche, vier Stunden am Tag eine offene Tür“, nannte die Pastorin aus dem Haus kirchlicher Dienste in Hannover die Voraussetzungen für das Signet. Ein entscheidender Grund für die Verleihung war, dass die Kapelle der Stille nicht nur da ist, sondern auch genutzt wird – mit Andachten und Meditationen. „Der Raum war ein Abstellraum, jetzt ist er einer, in dem man Ruhe findet“, so Lehmann. So haben die Bassumer wieder einen Ort, an dem sie beten und die Nähe Gottes suchen können. „Formal ist das natürlich überall möglich. Aber in so einem Raum ist man verbunden mit den Menschen, die auch hier beten und vor Jahrhunderten hier gebetet haben“, sagt Lehmann und fügt hinzu: „Ich finde es toll, dass es solche Orte gibt.“ Zudem zitierte sie in ihrer Rede das Leitmotiv der Zisterzienser, was sie als passend empfand: „Die Tür steht offen, das Herz noch mehr.“

Ohne Ehrenamt nicht möglich

Der Festakt war das Ende eines Weges, der „anfangs ein schmaler Pfad war. Er hat sich nun als richtig erwiesen“, sagte Bassums Pastorin Kuschmann. Sie erzählte, dass das Werben für die Idee einer Kapelle vor zwei Jahren begonnen hatte. „Es war uns ein Anliegen, die Kapelle vielen Menschen zugänglich zu machen“, sagte sie. Es sollte ein niederschwelliges Angebot sein und den Bedürfnissen der Menschen angepasst. „Uns ging es auch gleich um die Wiederbelebung einer Gebetskultur“, ergänzte Kuschmann, die sich freute, zahlreiche Gäste bei der Verleihung begrüßen zu dürfen. „Es hat viele Unterstützer gegeben, sodass wir uns Schritt für Schritt der Neugestaltung der Kapelle näherten“, erinnerte sie. Beim Bassumer Advent im vergangenen Jahr wurden das erste Mal die Türen für die Öffentlichkeit geöffnet.

Gleichzeitig weiß sie auch, dass die tägliche Öffnung nicht ohne Ehrenamtliche zu schaffen ist. „Ohne den Schließdienst wäre das nicht möglich. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit der Gruppe Offene Kirche sehr wichtig. Wir haben viele Gründe, um zu danken“, betonte Kuschmann.

Jörn-Michael Schröder, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Syke-Hoya, machte noch einmal deutlich, dass die Kapelle ein Ort zum Innehalten ist. „Auch als evangelische Kirche erleben wir, dass Räume auf uns ausstrahlen“, sagte er. Damit Bassumer, Gäste von außerhalb oder andere Interessierte die Kapelle nun auch finden, wird es am Vordereingang ein weiteres Schild geben, das auf den Eingang auf dem Stiftsgelände hinweist.



Die Kapelle der Stille ist täglich in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten für die Stiftskirche sind folgende: April bis Oktober, sonnabends und sonntags, 14 bis 17 Uhr.