Umbaubedarf: Die Asendorfer Friedhofskapelle ist den Gemeindemitgliedern zu dunkel. Das soll geändert werden. (Vasil Dinev)

Asendorf. Bisher fanden die Versammlungen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Asendorf immer nach Gottesdiensten statt. Einer ausgiebigen Diskussion stand da immer das sonntägliche Mittagessen im Wege. Woraufhin der Kirchenvorstand um Hans-Friedrich Rothschild in Kooperation mit Pastorin Melanie Simon beschloss, künftig sonntags zur Kaffeezeit zu tagen. Das kam an. Etwa 60 Menschen drängten sich im kleinen Saal des Gemeindehauses an der St.-Marcellusstraße. Aber vielleicht war es auch die Themenlage, die für diesen Ansturm gesorgt hatte. Es gab nämlich einiges zu besprechen.

Thema eins: die Neugestaltung der Friedhofskapelle. Der Bau aus dem Jahre 1968 ist, ist laut Hans-Friedrich Rothschild, „sehr, sehr dunkel“. Die Klinkermauer vom Vorplatz wurde einfach weiter in das Gebäude hineinzogen. Genauso der Fußboden, der aus Waschbetonplatten ist. Sogar das Rednerpult haben die Baumeister der 60er-Jahre mit Waschbeton verziert. „Das geht gar nicht“, regte sich Katja Sturhan auf. Sie hatte sich schon ihre Gedanken gemacht, wie die Kapelle zukünftig aussehen könnte.

Die Asendorfer Künstlerin merkte an, die bunten Glasfenster seien der „Schatz der Kapelle“, an denen müsse man alles ausrichten. Die Klinkerwand indes sei ungemütlich. Katja Sturhan plädierte dafür, die Mauern zu verputzen und in einer hellen Farbe streichen zu lassen. Die dunkle Decke zu verändern scheint hingegen zu teuer. „Außerdem lässt sie das Glas strahlen.“ Das Metallkreuz passe dann nicht mehr zum Raum. Sturhan riet, ein neues Holzkreuz zu bauen und zusätzlich neue Kerzenhalter mit Windschutz zu installieren. Möglichst wenig Neues sollte eingebaut werden, „wir sollten aus dem Alten etwas machen“. Wie aus einem Guss solle es letztlich aussehen. „Aber das wird Schritt für Schritt gehen müssen, das wird sich hinziehen.“ Zumal auch der Vorplatz wenig anheimelnd wirkt.

Thema zwei: das neue Logo. Seit 2018 arbeiten sie in der Kirchengemeinde daran. Ein Wechsel des Kirchenvorstands verzögerte die Sache noch. Die Hauptfragen, die die kleine Arbeitsgruppe dafür beantworten musste, war: Wer sind wir eigentlich? Was soll so ein Logo transportieren? „Das war gar nicht so einfach“, fand Dagmar Focke. Nun, es sollte letztlich transportiert werden: dass Asendorf aus vielen kleinen Dörfern besteht, dass die Türen der Gemeinde immer offen sind und dass Asendorf bunt ist. Henning Diers und Wolfgang Kollschen hätten viel geholfen, nun ist es vollbracht. „Ich persönlich bin stolz wie Bolle“, sagte Focke, ehe Kollschen den druckfrischen Kirchblick verteilte – mit neuem Logo.

Dem Leben verbunden: Das neue Logo ist fertig. (Micha Bustian)

Thema drei: das Wetterkreuz von der Kirchturmspitze. Im vergangenen Jahr hat die Kirchengemeinde Asendorf das Wetterkreuz samt goldener Kugel von der Kirchturmspitze entfernen lassen. Mit einer Drohne gemachte Fotos hatten die Notwendigkeit sichtbar gemacht. Mehr noch: „Auch das Dach ist teilweise kaputt“, ergänzte Hans-Friedrich Rothschild. 5200 Euro kostete der Abbau des Wetterkreuzes, 90 Prozent davon zahlte das Kirchenkreisamt. Die Reparatur schätzt der Kirchenvorstandsvorsitzende auf mehr als 10 000 Euro, „wir hoffen auf einen Zuschuss von 40 Prozent“.

Hans-Friedrich Rothschild öffnete die Plastikflasche, die in der goldenen Kugel auf dem Kirchturmdach gefunden wurde. (Focke)

Spannung kam auf, als Hans-Friedrich Rothschild die Plastikflasche öffnete, die beim Abbau in der goldenen Kugel gefunden wurde. Mit einem Brotmesser schnitt er das Gefäß vorsichtig am Boden auf. Dem Inhalt nach wurde die Flasche am 5. September 1959 an der Kirchturmspitze befestigt. Damals löste gerade Heinrich Lübke Theodor Heuss als Bundespräsident ab. Zeitungsartikel waren zu finden, eine Liste von Ehrenpreisspendern mit 120 Namen, aber auch ein Ausschnitt über die Heim-Volkshochschule in Loccum und ein Schwarz-Weiß-Foto von Asendorf. Jetzt ist es an der Kirchengemeinde Asendorf, selbst einen Behälter mit Dokumenten zu füllen und in der goldenen Kugel zu verstauen. Fragt sich nur, von welchem Tag.