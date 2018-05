Ausgegraben: Pawel Dziokanowski mit der ersten Kiste Frühkartoffeln. Er ist mittlerweile zum Vorarbeiter aufgestiegen. (fotos: Marvin Ibo Güngör)

Martfeld. Es klingt nach einer vollmundigen Werbung: Auf dem Hof Holste soll es deutschlandweit die ersten Frühkartoffeln geben. "Ich habe einen Frühkartoffelberater in der Pfalz, der das bestätigt", sagt Henning Holste stolz. Während alle anderen Landwirte Mitte Mai mit den ersten Erdäpfeln aufwarten können, kommen die Kunden des Martfelder Landwirts schon seit gut einer Woche in den Genuss der zarten Frühkartoffeln. Möglich mache dies ein selbst ausgedachtes Anbau-System. Der SYKER KURIER hat sich dies aus der Nähe angesehen.

Henning Holste steht wartend vor seinem Hofladen, in dem schon um 10 Uhr einiges los ist. Es ist alles vorbereitet: Der weiße Van steht im Hinterhof, darin unterhalten sich seine Helfer Pawel Dziokanowski, Danuta Zaczeka, Bozena Suley bereits angeregt auf der Rückbank auf polnisch. Zusammen werfen sie mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Kartoffelernte für den Martfelder Hof in den Ring. Während der Fahrt zum zwei Hektar großen Feld ruft Henning Holste einen Satz auf polnisch nach hinten und lacht: "Ich habe ihnen gesagt, dass sie in die Zeitung kommen und berühmt werden." Die Sprache hat er sich durch seine gelegentlichen Urlaube auf den Masuren selbst beigebracht. Wenige Minuten später sind wir da. Das Feld strahlt nahezu in sattem Grün, der Geruch von leicht feuchter Erde liegt in der frischen Morgenluft. Henning Holste gibt seinen Helfern Anweisungen und schickt sie in eine der Reihen. Heute ist nur ein Trio mitgekommen, insgesamt hat er ein rund 20-köpfiges Team.

Drei Kisten sollen es heute werden. "Wir ernten die jeden Tag frisch", betont Henning Holste. Mitte Februar wurde das zwei Hektar große Feld bepflanzt. Eigentlich sollten es mehr Reihen werden, doch aus Sorge vor dem kalten Wetter wurden es zunächst zwölf. "Da hatte ich auch einige schlaflose Nächte gehabt. Aber durch die gute Abdeckung hatten wir keine Probleme", erzählt Holste. Neben den Kartoffelpflanzen liegen weiße Folien. Und dort beginnt auch schon das eigens ausgedachte Anbausystem von Henning Holste. "Durch die Abdeckungen brauchen wir keine Frostschutzberegnung, da sie den Frost soweit abhalten", erklärt er. Dadurch könnten eine Menge Wasser eingespart und ein Treibhauseffekt erzeugt werden. Dazu trägt auch ein spezielles Bewässerungssystem bei. Denn durch die Hügelbeete ziehen sich Schläuche mit Löchern für eine Tropfbewässerung. In ihrem Inneren befindet sich ein kleines Labyrinth, damit die Wurzeln der Kartoffeln nicht in den Schlauch hineinwachsen. Alle 30 Zentimeter tröpfelt aus einem kleinen Loch Wasser. "Das spart viel Wasser und Energie. Und mit einer großen Regenmaschine könnten wir bei starken Winden gar nicht bewässern", sagt Henning Holste, der erklärt, dass das Vorgehen aus Israel stammt.

Vor drei Jahren begannen die ersten Versuche auf dem Feld. Und obwohl nunmehr das dritte Jahr in Folge vor allen anderen geerntet werden kann, ist Henning Holste nach eigenen Worten immer noch dabei, Verbesserungen vorzunehmen. "Wir wollen beim Pflanzen noch weiter Zeit einsparen und optimieren die Technik weiter." Die Idee selbst entstand durch die Nachfrage der Kunden. "Wir haben früher immer italienische Kartoffeln angekauft, weil die Kunden zum Spargel neue Kartoffeln haben möchten", beginnt Henning Holste. Kartoffeln aus der Region gab es so früh im Jahr bisher nicht. Der findige Landwirt begann, sich Gedanken zu machen. Ist es wirklich nicht möglich, pünktlich zur Spargelsaison deutsche Kartoffeln anzubieten? "Ich habe mir Gedanken gemacht, wie die Sonne scheint. Im Februar steht die Sonne immer flach und bietet dadurch eine ganz andere Angriffsfläche", beschreibt Henning Holste.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Der zeitliche Vorteil sei nicht nur eine gute Werbung für den Familien-Hof, den Henning Holste in Martfeld übrigens in der zweiten Generation betreibt. Auch der finanzielle Nutzen sei nicht zu unterschätzen. "Der Mindestlohn ist gestiegen, und das ist auch gut. Aber wir müssen schauen, wie wir das kompensieren können", erklärt Holste. Durch die frühere Ernte könne der Kartoffelverkauf gut 14 Tage verlängert werden. Nicht unbeachtlich, wenn man bedenkt, dass täglich rund 100 Kilogramm Kartoffeln verkauft werden. Die Ernte ist dabei nur in der ersten Woche mühsam, wenn die Kartoffeln zum Schutz der noch weichen Schalen per Hand geerntet werden. Danach kommt der Roder zum Einsatz. "Dann schaffen wir in einer Stunde rund eineinhalb Tonnen", sagt Henning Holste, der den Hof 1984 von seinen Eltern übernommen hat. Etwa die Hälfte der Ernte gehe an den Großmarkt und wandere mitunter in die Hände von Bremer und Hamburger Händlern.

Der heute stattliche Hofladen begann in den 1980er-Jahren noch in der kleinen Waschküche. "Irgendwann sind wir in das alte Niedersachsenhaus umgezogen", erinnert sich Henning Holste. Vor sechs Jahren folgte dann der endgültige Umbau zum heutigen Hofladen, der eigentlich schon einem Markt gleicht. "Ich finde den persönlichen Kontakt einfach schöner", begründet der gelernte Landwirt, warum der Laden für ihn nicht mehr wegzudenken ist. Verlockt das zeitliche Frühkartoffel-Monopol eigentlich nicht zur Expansion? "Nein, ich möchte lieber das, was ich mache, vernünftig machen, anstatt immer mehr zu machen", ist für Henning Holste klar.

Petra Rauschert ist derweil zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Bremerin ist mit ihrem Sohn eigentlich nur gerade zu Besuch in Schwarme und daher zum ersten Mal auf dem Hof Holste. Glück gehabt, denn sie ist die erste Kundin in diesem Jahr, die zu den frisch ausgebuddelten Kartoffeln greifen darf. Rauschert kauft stets auf Wochenmärkten ein, "weil es besser schmeckt", wie sie sagt. "Im Laden liegt es häufig schon länger herum." Zu den Stammkunden gehört wiederum die Martfelderin Magda Ottens. "Ich komme Jahr für Jahr hierher", sagt sie. Warum sie herkommt, erzählt sie, während sie ihre Kartoffeln gut gelaunt in den Einkaufskorb legt: "Die schmecken einfach gut. Dann Spargel dazu – besser geht es nicht."