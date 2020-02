Noch zwei Wochen wird fleißig geprobt, dann feiert die neueste Inszenierung der Syker Theaterwerkstatt, "Lang man düchtig to", im Kreismuseum Premiere. (Michael Braunschädel)

Syke. Die Theaterwerkstatt Syke hat im Kreismuseum ein neues Stück mit Enthusiasmus und großer Spielfreude vorbereitet: „Lang man düchtig to“. Das ist nicht nur eine gut gemeinte und gern gehörte Aufforderung, sondern auch der Titel der niederdeutschen Komödie, deren Premiere am Sonnabend, 22. Februar, ab 20 Uhr bevorsteht.

Ursprünglich von dem britischen Comedy-Autor Dave Freeman verfasst, wird jetzt also die plattdeutsche Version von Reinhard Goltz auf die Bühne gebracht. Acht Termine weist der Spielplan auf, drei davon im Februar und fünf im März. Für das aktuelle Jubiläum wurde in der 25. Wintersaison ein Boulevardstück gewählt, dessen Handlung von Turbulenzen, allerlei Überraschungen, Witzigem und Kuriosem getragen wird. Der zeitgenössische Bezug erschließt sich allein schon durch die Aussage „Dat is hier'n vegetarisches Hotel un'n Gesundheitsfarm“. Ob diese auch wie eine idyllisch-heilsame Oase zur Gesunderhaltung beiträgt, wird sich noch zeigen.

Dem treuen Publikum sind die Akteure bereits aus den Vorjahren bekannt. Auch dieses Mal haben Gründungsmitglied Maren Kanther und Regisseur Christian Schröder verschiedene Stücke durchgesehen und im Hinblick auf die mögliche Besetzung der einzelnen Figuren die Auswahl getroffen. Sieben Personen treten auf. Da wären zum einen die drei Hotelbetreiber: Mutter Veronika von Hohenwegen (Maren Kanther), ihre Tochter Inge Dickmann (Cornelia Reichert) und deren Ehemann Knuth Dickmann (Andreas Garves). Neben der Familienkonstellation wirken die Hotelgäste vielversprechend. Siggi F. Bückler, offenbar aus Madagaskar angereist, und die Hobby-Ornithologin Waltrud Heringer werden von Frank Mithöfer und Karin Wülbern gespielt. Der dritte im Bunde, Völler alias Holger Feldermann, scheint mit seiner Diät nicht ganz so glücklich zu sein. Und zu guter Letzt ist noch die Kommissarin Petersen (Saskia Wendt) zu erwähnen. Für sie gibt es offenbar viel zu tun. Dabei dürfte nicht allein der „Zampelbütel“ von Bedeutung sein, sondern auch, dass Totgeglaubte länger leben. Zudem fehlt jemandem noch „der Schlüssel zum Glück“. Ja, und wie ist es eigentlich um den Heilwasserbrunnen bestellt? Doch es soll im Vorfeld nicht allzu viel verraten werden.

Die Proben laufen seit Oktober zweimal wöchentlich, zunächst wie immer im historischen Klassenzimmer und nach dem Bühnenaufbau seit Januar im Saal des Museums. Jetzt im Februar erfolgt der letzte Schliff. Die szenischen Abläufe werden hinsichtlich ihres logischen Zusammenhangs geprüft und Texte angepasst. Obwohl dieses Mal die Entscheidung auf einen Zweiakter gefallen sei, werde die übliche Spielzeit für Bühnenstücke voll ausgenutzt, lässt Christian Schröder wissen, der seit 1996 aktiv dabei ist. In der aktuellen Saison konzentriert er sich auf die Regie. Es komme ihm jetzt so vor, als ob seine Ansprüche dadurch vielleicht doch etwas höher seien als sonst, reflektiert er seine jetzige Funktion.

Feilen am Bühnenbild

Bis zur Generalprobe wird noch am Bühnenbild und der Ausstattung gefeilt. Letztere sponsert im Wesentlichen ein Barrier Möbelhaus. Für Requisite und Fotografie ist wiederum Claudia Schultes zuständig. 2012 hatte sie die Idee, die Proben der Theaterwerkstatt zu begleiten und so die Entstehung und Entwicklung des Stückes „Noog is nich noog“ fotografisch zu dokumentieren. Wie sie berichtet, wurde das Ergebnis ein halbes Jahr lang im Kreismuseum ausgestellt. Seither gehört sie zum Team.

Ihr schauspielerisches Talent bewiesen die Akteure bisher in den verschiedensten Rollen. Maren Kanther – sie ist auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig – feiert inzwischen sogar ihr 25. Bühnenjubiläum. So eine „Art Silberhochzeit“, nennt sie es. Allerdings, wie es beim Theater sein müsse, „immer mit wechselnden Partnern“, wird ihre Aussage prompt ergänzt. Frank Mithöfer, der im vergangenen Jahr ausgesetzt hatte, betont frohgelaunt, als „Schlitzohr“ Siggi fühle er sich zurzeit richtig wohl. Selbstverständlich stehe die neue Rolle ganz im Gegensatz zur eigenen Person.

Zum zweiten Mal, aber mit langjährigen Spielerfahrungen treten Cornelia Reichert und Andreas Garves in der Syker Theatergruppe auf. Die meisten aus dem Team gehören seit mehr als einem Jahrzehnt dazu. Auch auf die Unterstützung von Günter Meyer als Techniker und Friedel Mester als Souffleuse können sich alle erneut verlassen.

In diesem Jahr wird die hiesige Theatergruppe ihr erwartungsfrohes Publikum zum 25. Jubiläum erfreuen. Sicherlich gibt es nicht nur am Premierenabend viel zu lachen. Der Kartenvorverkauf läuft über das Kreismuseum Syke, Telefon 0 42 42 / 25 27.