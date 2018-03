Mehr Ausdruck, bitte: Jane Comerford (links) erinnerte die Workshop-Teilnehmer in Syke immer wieder daran, dass es nicht nur auf eine schöne Stimme ankommt. (Jonas Kako)

„Uwe, hast du mal ein Putztuch?“, ruft die Dame mit dem englischen Akzent. Der Angesprochene, Uwe Wegert, spurt sofort, spurtet mit einem Lappen herbei. Der Leiter der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz reagiert aber nicht etwa deshalb so prompt, weil er die Launen einer Diva fürchtet. Nein, er weiß die Frage von Sängerin Jane Comerford als das zu nehmen, was sie ist: ein netter Hinweis. Denn die Frontfrau der Country-Band Texas Lightning bittet ihn aus Erfahrung zum Wischen, damit seine Schule im richtigen Licht dasteht. „Im Fernsehen sehen Flügel immer so schnell verstaubt aus“, sagt sie mit Blick auf das Kamerateam, das sich wegen des prominenten Besuchs in Syke gerade hinter dem Piano aufbaut.

Und jetzt alle: Zwei Tage lang wurde einzeln trainiert, aber eben auch als Gruppe geprobt. (Jonas Kako)

Uwe Wegert reinigt das Instrument, damit es für die Aufnahme richtig glänzt. Ähnlich kumpelhaft und hilfsbereit gibt sich die Anti-Diva auch den elf Teilnehmern gegenüber, die eine Gesangsprobe eingesandt und sich damit um einen Platz bei ihrem „Pop Vocal Coaching“ in Syke beworben hatten. Aus 30 Kandidaten wurden sie – darunter zwei Männer, der Rest vor allem Mädchen im Alter von zwölf bis 18 Jahren – ausgewählt. Ganz aus Westerstede oder Hannover kamen sie. Das Interesse an diesem besonderen Angebot wäre sicher noch größer ausgefallen, meint der Leiter. „Fremden Leuten ein MP3 von sich zu schicken, traut sich nicht jeder“, sagt er.

Und wie ist der Kontakt zu Jane Comerford zustande gekommen? Immerhin ist die 59-jährige Australierin eine echte Größe im Showgeschäft: Mit Texas Lightning vertrat sie Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) 2006 in Athen, und sie war auch Jury-Mitglied bei der Casting-Sendung „Popstars“. Wegert schmunzelnd: „Man muss eben die richtigen Leute kennen, die die richtigen Leute kennen.“ In diesem Fall war dies sein Bekannter Mickie Stickdorn, einst Schlagzeuger von Heinz Rudolf Kunze und aktuell der Mann an den Drums bei der Band Lake. Er hatte Jane Comerford nach Syke gelotst und verfolgte am Freitag auch den Start ihres zweitägigen Workshops dort.

Die Dozentin schreitet die Reihe ihrer Schüler ab, hat gerade bei der gemeinsamen Gesangseinlage genau hingehört – und hingeschaut. Sie ist direkt, aber nie herablassend: „Du bist ganz innig. Du könntest noch mehr aus dir herauskommen. Du bist gut dabei. Du auch.“ Dann bleibt sie ein wenig länger stehen: „Du kannst mehr glänzen, du bist so wunderschön.“

„Lasst lieber alles raus, habt Spaß“

Das mit dem Glänzen fordert sie wiederholt ein – nicht nur vom Flügel. Es geht ihr weniger um die Töne, mehr um Dinge wie Ausstrahlung. Bühnenpräsenz eben. Der Künstler sei „Vorturner“, erklärt sie, er müsse mitreißen, animieren, zum Tanzen bewegen. „Die Models stehen gerne so“, macht sie vor und nimmt eine krampfig-kühle Körperhaltung ein. „Lasst lieber alles raus, habt Spaß“, ist ihr Rat an die Hobbysänger.

Eines ist ihr noch wichtig: „Nicht fremdgehen.“ Was sie damit meint: „Versucht nicht, jemand zu sein, der ihr nicht seid.“ Und augenzwinkernd schickt sie hinterher: „Das machen wir nächstes Jahr, wenn ich wieder da bin.“ Denn wenngleich Jane Comerford natürlich klare Vorstellungen hat, versucht auch sie nicht, perfekt zu sein. Ein Lied bricht sie mit „Sorry, Haar im Mund“ ab, als irgendwo ein lautlos klingelndes Handy das Signal der Lautsprecher stört, scherzt sie: „Das muss mein Steuerberater sein.“

Ihre nahbare, sympathische Art kommt gut an bei den Teilnehmern. „Sehr angenehm, tierisch höflich“, beschreibt die 16-jährige Sykerin Carlotta die Lehrerin. Sie habe einmal unter professionellen Bedingungen so an ihrer Stimme arbeiten wollen, dass es zu mehr reicht, als nur unter der Dusche zu singen. „Ich habe das Gefühl, es bringt was“, urteilt sie. Ähnlich sieht es die gleichaltrige Janina: „Sie kann gut Kritik geben.“ Die junge Diepholzerin hatte zusammen mit ihrer Schwester bereits erste Auftritte, wollte für künftige etwas dazulernen.

Das konnte sie später anhand des von ihr ausgesuchten Stücks „Halt mich“ von Philipp Poisel. Ob Jane Comerford in Syke einen künftigen Popstar entdeckt hat, wird sich zeigen. Anscheinend war aber keiner dabei, dem sie analog zu ihrem Nummer-Eins-Hit „No No Never“ gesagt hätte.