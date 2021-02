In Farbe: Christiane Palm-Hoffmeister als "Brigitte" – geprüfte Fachfrau für Beziehungsfragen. (Michael Galian)

Syke-Barrien. Ihrem Namen haben die beiden Kabarettisten des Duos Stechpalme alle Ehre gemacht mit ihren bissig-satirischen Programmen. Die gaben sie vor 33 Jahren zum ersten Mal bei ihrer Premiere im Syker Rathaus zum Besten. „Wir waren von der damaligen Frauenbeauftragten gebeten worden, doch bei den Frauenkulturtagen mal richtig – also abendfüllend – aufzutreten. Vorher hatten wir nur ab 1987 immer mal Sketche bei politischen Veranstaltungen gegeben“, erinnert sich Christiane Palm-Hoffmeister. Ihr einstiger Ehemann Marcel Hoffmeister erklärte seinerzeit augenzwinkernd zum Namen des Duos: „Ich bin der Stech, sie ist die Palme.“ Denn mit Hoffmeister könne man ja keinen ordentlichen, klangvollen Begriff schaffen.

Und so kam es, dass die beiden – damals in der Wassermühle Barrien beheimatet – sich mit ihrer fast unerschöpflichen Fantasie und Kreativität an Themen machten, die der aktuellen Lage seinerzeit entsprachen. „Da gab es ja wirklich genug“, weiß die Psychologin. Sie ließ sich von ihrem Uni-Beratungsjob beurlauben und wurde ein Vollzeit-Comedian. Zuvor hatte sie, einfach so ohne wirklichen Plan, Gesangsstunden genommen – wie passend. Denn Hoffmeister, ein begnadeter Pianist, komponierte und textete, oft mit ihr gemeinsam die Chansons. „Da wurde ich oft von Kabarett-Kollegen sehr beneidet, dass ich meinen ‚eigenen’ Klavierspieler immer dabei hatte – glücklicherweise.“

Ihre Themen wechselten sich ab zwischen politischen und menschelnden, häufig auch Emanzipation und Paargeschichten, die Spannungen und Krisen zwischen Mann und Frau. „Das lag für uns ja nahe. Ein bisschen Paartherapie war schon dabei. Zum Glück hatten wir da bald jemanden, der Regie führte und dem Ganzen eine kreative Richtung gab.“ Für die Regie holten sie abwechselnd verschiedene Leute aus nahe liegenden Theatern wie beispielsweise der Shakespeare Company: Bernd Rast, Pit Holzwarth, Christian Dieterle oder Gabriele Maria Schmeide.

Über den Start im Rathaus im Januar 1988 las man im WESER-KURIER: „Wir mischen uns überall ein…“. Männerschmerz und Frauenglück seien die Faktoren gewesen, die zu dem erfolgreichen Abend beigetragen hätten. Bald wurde nach dem Auftakt 1988 mehr daraus, mehr Auftritte und Auftrittsorte. In dem folgenden Jahrzehnt, das die beiden miteinander hatten, tourten sie in Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, von Syke bis Stuttgart, von Rostock bis Bochum und nach Berlin. Rund 350 Auftritte legten sie so bis zum Tod des Pianisten im Jahre 1997 auf viele Bühnenbretter.

Neben eigenen Kompositionen brachte Stechpalme auch kritische Stücke von Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht und Eich Kästner zu Gehör. So unter anderem „Der kleine Mann“ von Kästner/Hauk und dazu passend „Die kleine Frau“ von Hoffmeister. Es folgten Programme wie “Wär' ich bloß nicht so emanzipiert!“. Dann ging es Schlag auf Schlag mit ihren Kabarettpräsentationen: 1988 brachten sie „Frieden ist eine Bombensache“, 1990 „Sanatorium unheilbares Deutschland“ – wobei das dann nach den Berichten von Palm-Hoffmeister schnell von ihrem Block gestrichen wurde wegen des Mauerfalls. Es folgten im selben Jahr „Man(n) ist immer zu gut zu den Frauen!“, „Ich bin eine Frau, die weiß, was er will“. Später dann, 1993, „Nach uns die Zinsflut!“ und „Ich mach's nur aus Liebe“ sowie 1996 „Mensch bleib Mensch – und veredle Dir zum Tier.“

Besonders amüsant befand das Publikum seinerzeit immer wieder die skurrilen Sketche oder makaber-frivolen Szenen der beiden. „Wir hatten eine tolle Zeit und viel Spaß dabei, Kostüme und Verkleidungen auszusuchen“, erinnert sich die heutige Solistin – denn manchmal holt sie da noch einiges aus der Kiste und tritt auf. Immerhin hat sie auch das bei Größen der Theaterwelt lernen können, bei Seminaren mit Lore Lorentz, Gisela May oder Ilse Zahn-Wienands.

Wer sich erinnert und gern noch einmal die vergnüglich-beschwingten Lieder der beiden Humoristen hören möchte – hier die gute Nachricht: Es gibt noch CDs vom Duo Stechpalme: „Wir haben damals für viel Geld ein Studio gemietet und Lieder aus den ersten fünf Kabarett-Programmen eingespielt“, sagt Christiane Palm-Hoffmeister. Titel: „Schöne Aussichten – der Zeit auf den Zahn gefühlt“ mit 13 eigenen Stücken und dem Coversong „Der Neandertaler“. Zu haben sind sie über eine Bestellung an die E-Mail-Adresse kulturmuehle@t-online.de.