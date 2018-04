Bernd Wiese betreibt in Twistringen einen Hühnerstall mit über 22 000 Tieren nach EU-Biorichtlinien. Seine Hühner leben in einem großen Stall mit Außengelände. Durch Luken können sie jederzeit nach draußen. (Fotos: Janina Rahnn)

Twistringen. Die Schweine stehen dicht gedrängt. Eisenstangen trennen die vielen kleinen Abteile ab, in denen die Tiere auf kleinstem Raum untergebracht sind. Der große Stall ist mit Neonleuchten beleuchtet. Das Tageslicht sehen die Tiere nur durch Milchglasfenster. Raus dürfen sie ihr Leben lang nicht. Sie kommen als Ferkel zum konventionellen Schweinemastbetrieb von Stefan Meyer in Üssinghausen/Twistringen. Dort werden sie gemästet und im Alter von einem halben Jahr zum Schlachter gebracht. Ein längeres Leben wäre unrentabel. „Wenn sie älter sind, werden wir sie nicht mehr los. Der Verbraucher möchte mageres Fleisch“, sagt Tobias Göckeritz, Vorsitzender des Landvolks Mittelweser. Es sind Nutztiere. Die Nachfrage bestimmt die Produktion. Dabei erfüllt Stefan Meyer mehr als die gesetzlichen Vorgaben. Normalerweise sind mindestens 0,75 Quadratmeter pro Schwein vorgeschrieben. Seine Schweine haben etwas mehr Platz. Tageslichtfenster sind ebenfalls keine Pflicht. Stefan Meyer hat sie eingerichtet, genauso wie Knabberstroh und Spielbälle zur Beschäftigung. „Dem Tierwohl zuliebe“, sagt er.

Neben dem Schweinemastbetrieb, den Stefan Meyer in der dritten Generation als Familienbetrieb führt, betreibt er Ackerbau. „Es ist ein kompletter Kreislauf, die Schweinegülle kommt aufs Feld. Wenn nicht unsere Vorfahren schon nachhaltig mit den Ressourcen umgegangen wären, könnten wir nicht so gut wirtschaften. In der Landwirtschaft muss immer weit nach vorne gedacht werden“, sagt der Landwirt.

Nur ein paar Meter weiter auf dem Hof von Bernd Wiese zeigt sich ein anderes Bild. Um seinen Hühnerstall erstrecken sich zwölf Hektar Weide als Hühnerauslauf. Zwischen den Sträuchern und Bäumen laufen die Tiere, picken im Boden, ruhen unter Büschen. Weite und Natur bestimmen das Bild. Die Hühner leben dort artgerecht. Bernd Wiese betreibt seinen Legehennenbetrieb als Biohof nach EU-Biorichtlinien. Die Tiere haben jede Menge Auslauf, sie bekommen natürliches Futter ohne Zusätze, das der 35-Jährige nach ökologischen Richtlinien auf dem eigenen Feld anbaut. Nach seiner Ausbildung baute der Landwirt den Stall auf dem Land seines elterlichen Hofes, in dem er heute rund 22 000 Legehennen hält. In dem großen Stall haben die Tiere drei Ebenen, auf denen die „Baumvögel“ hoch- und herunterflattern, und Luken, durch die sie jederzeit nach draußen laufen können.

„Je länger ich das mache, desto überzeugter bin ich davon“, sagt Wiese. „Die Hühner haben keinen Stress, sind nicht unruhig, picken sich nicht.“ Zudem seien seine Biohühner robuster und legten nicht weniger Eier als konventionelle Hühner. Sie bräuchten allerdings etwas mehr Futter, denn in konventionellem Futter könnten die Zusätze wie Proteine genau zugegeben werden. Dass sie von dem natürlichen Futter wie Mais und Getreide ohne Zusätze mehr fressen, habe den Vorteil, dass die Tiere zufriedener sind. „Weil sie immer den Kropf voll haben“, erklärt Wiese. Die Investition aber lohnt sich. Für seine Eier bekommt Wiese etwa den doppelten Preis, für ein Bio-Suppenhuhn weit mehr als für ein konventionelles. Neben den Eiern bringen die Hühner Bernd Wiese hochwertigen Dünger für seine Felder und davon sogar so viel, dass er diesen noch an andere Landwirte verkauft. „Das passt da drüben alles 100-prozentig. Mit dem eigenen Getreide, da greift eins ins andere und es ist auch gut für die Tiere“, sagt Albert Wiese, der Vater von Bernd Wiese, der selbst im Ortskern einen konventionellen Hof betreibt.

Warum gestalten nicht alle Landwirte ihre Höfe in der Weise, wie es Bernd Wiese tut? „Die Bauern wären die Letzten, die nicht gern umstellen wollen, wenn alle nur Bio kaufen würden. Du musst ja immer sehen, dass du wirtschaftlich bleibst“, sagt Albert Wiese. Der 60-Jährige betreibt den konventionellen Familienbetrieb mit Legehennen, Ackerbau und Schweinemast in Twistringen. Seit über 500 Jahren gibt es den Namen Wiese im Dorf. Der Hof wird von Generation zu Generation weitergegeben. Gern würde auch er seine Hühner frei umherlaufen lassen und die Fläche erweitern. Zwei entscheidende Faktoren halten den Landwirt aber davon ab.

„Du willst Tierwohl, aber es geht wegen der Emissionen nicht“, sagt Wiese. Gerade Betriebe innerhalb von Ortschaften, wie der von Albert Wiese, können sich kaum erweitern, weil die gesetzlichen Bestimmungen die Emissionen von Ammoniak oder anderer Gase limitieren. „Wir haben da eine Diskrepanz zwischen Tierwohl und der Emissionsentwicklung“, sagt Landvolkvorsitzender Tobias Göckeritz. Das seien zwei Interessengruppen, die rechtlich teilweise im Gegensatz zueinanderstehen. Das Emissionsrecht verbiete Höfen im Ortsbereich, sich zu erweitern oder auf Freilandhaltung umzustellen. Bleibt also noch die zweite Möglichkeit: im Außenbereich der Ortschaften den Hof zu erweitern. Aber auch das ist ganz und gar nicht einfach.

Denn seit Jahren kauften Investoren die landwirtschaftlichen Flächen auf, weil sie als sichere Anlage gelten. „Wir würden uns gern erweitern, aber die Flächen sind so teuer geworden. Das ist für uns als wirtschaftende Betriebe ein großes Problem“, sagt Albert Wiese. Hinzu kommt, dass die Banken, sollte ein Landwirt sich für den Schritt entscheiden und auf die teuren Flächen bieten, in der Gestaltung ebenfalls ein oder gar mehrere Wörtchen mitzureden haben. Kredite gibt es nur mit bestimmten Auflagen. „Wenn du soundsoviel Geld von der Bank haben möchtest, schreibt sie vor, dass du dann mindestens soundsoviele Tiere halten musst“, sagt Göckeritz. Allein die Erschließungskosten von Strom und Wasser in den Außenbereichen kosteten so viel, dass Betriebe mehr bauten und wuchsen, als es ihnen lieb sei. „Diese Rieseninvestitionen sind für einen Familienbetrieb ein Riesenwagnis, aber oft bleibt ihnen nichts anderes übrig“, sagt Göckeritz. Es geht also nur ganz groß oder gar nicht. Bernd Wiese konnte seinen Biostall nur bauen, weil das Land im Außenbereich seit Jahren zum Hof seines Vaters gehört. Hinzu kommt, dass auch die Tierproduktion in der Landwirtschaft ein weltweiter Markt geworden ist und die Konkurrenz nicht nur im Nachbardorf, sondern auch in den USA oder China sitzt.

Dass die Politik mit ihren Emissionsauflagen und wenig Einfluss auf die Preisentwicklung von Land und Daumenschrauben der Banken, die traditionelle Landwirtschaft und Familienbetriebe mit der Zeit kaputt machen, ist aus Sicht von Göckeritz nicht direkt gewollt, aber es passiert. „Bau-, Umwelt- und Tierschutzrecht arbeiten gegeneinander. Die gegenläufige Rechtsentwicklung führt zu extrem großen Wachstumsentwicklungen bei den Betrieben“, sagt Göckeritz. Diese aus seiner Sicht ungute Entwicklung habe nichts damit zu tun, dass die Bauern diese wollen und aus Gier Großbetriebe mit extremer Massentierhaltung anstreben. In Niedersachsen haben in den vergangenen Jahren viele kleine Betriebe aufgegeben. Das sei, so Göckeritz, nicht der Wunsch der Politik, aber eine logische Konsequenz aus den einzelnen politischen Entscheidungen. „Keiner will die traditionelle Landwirtschaft abschaffen, aber sie tun es“, sagt der Landwirt.