Aufatmen bei den Crossläufern der Region: Nach dem Ausstieg von Dirk Dahme als Organisator wird der Syke-Weyher Cross-Fünfer auch in diesem Jahr fortgesetzt. Veranstalter der beliebten Cross-Serie sind nun die Sportfreunde Weyhe, die bei der Ausrichtung weiter vom Weyher Lauftreff unterstützt werden. Die Ausschreibung der neuen Serie ist online unter https://weyher-cross.hf-k.de zu finden. Die Serie beginnt mit dem Friedeholz-Crosslauf in Syke am 3. November 2019, bei dem zugleich die Kreismeisterschaften des Kreisleichtathletik-Verbandes Diepholz ausgetragen werden. Es folgen der Ellernbruch-Waldlauf in Kirchweyhe am 17. November, der Waldkater-Crosslauf am 1. Dezember in Melchiorshausen, der Sandberg-Crosslauf in Barrien am 15. Dezember sowie der Countrylauf am 22. Dezember als Abschlussveranstaltung. Anmeldungen zu den Läufen sind ab dem 1. September online möglich.