Sind die Schienen ein Hindernis? SPD-Mitglieder und DRK-Bewohner probieren es aus. (Jonas Kako)

Syke. Wer im Rollstuhl sitzt, der sieht die Welt mit anderen Augen und erlebt diese auch anders als etwa ein Fußgänger. Das stellten Mitglieder des SPD-Ortsvereins Syke am Montag fest, als sie sich mit Bewohnern des Seniorenheims des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Friedeholz auf eine Barrierefreiheitstour begaben und dabei selbst in den Rollstuhl stiegen oder einen älteren Bewohner des Heimes schoben.

Immer montags fahren Senioren des DRK-Heimes mit meist ehrenamtlichen Betreuern für rund eine Stunde durch Syke. „Damit sie rauskommen an die frische Luft“, sagte Dora Sievers von der evangelischen Kirchengemeinde, die schon lange am Besuchsdienst teilnimmt. „Wir fahren, wo es gut geht“, berichteten einige Heimbewohner. Mit dabei war auch Jürgen Büsen, der Leiter der Einrichtung, in der 80 Senioren wohnen und mehr als die Hälfte auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen ist.

„Wir haben eine schwerbehinderte Dame im Vorstand und haben schon mal bei Facebook angeregt, sich zum Thema Barrierefreiheit zu äußern“, erklärte der stellvertretende Ortsvereins-Vorsitzende Frank Zimmermann. „Wir wollten einmal die Betroffenen fragen, wo sie Probleme sehen, die wir gar nicht wahrnehmen“, fügte er an. Es gehe bei den Fußwegen los. Zum Beispiel stünden in der Radebergstraße einige Gehwegplatten hoch, hieß es aus der Gruppe. Kopfsteinpflaster lasse die Rollstühle über den Gehweg hoppeln. Sehr problematisch sei auch die Wilhelmstraße, wurde kritisiert.

Die Ortsvereins-Vorsitzende Nilüfer Türkmen schnappte sich umgehend einen Rollstuhl und setzte sich hinein, um selbst Erfahrungen zu sammeln. Ratsfrau Liane Brockmann sowie Michael Jünemann folgten diesem Beispiel, während Frank Zimmermann sich fürs Schieben entschied. „Frau Türkmen macht es gut“, lobte Heimleiter Büsen die junge Dame. Auf der Tour durch Syke wurden vorrangig Bordsteine, Geschäftseingänge und Zugänge zu Arztpraxen inspiziert.

Knappe Grünphase

Bereits auf dem Weg hinunter zur Straße störten einige Schlaglöcher am Wegesrand. Als der Zebrastreifen erreicht war, hielten sofort die Autofahrer an. Beim Überqueren der Bundesstraße 6 zeigte sich aber, dass die Grünphase der Ampel für einen Rollstuhlfahrer sehr knapp ausgelegt ist. „Es sind mitunter nur Kleinigkeiten, wo mit geringem Aufwand etwas gemacht werden kann“, stellte Zimmermann fest. „Das Gefälle ist auf fast allen Wegen. Das ist zu sehen, wenn ich sie loslasse“, erklärte eine Betreuerin, während der Rollstuhl schon gleich gefährlich in Richtung Bordsteinkante rollte.

Durch den Hachepark führte der Weg der Barrierefrei-Tester in den Europagarten. Nilüfer Türkmen war da schon ein wenig erschöpft. „Ich vertrete mich selbst“, erklärte Christiane Hagen, die Mitglied im SPD-Ortsverein und auf einen Rollator angewiesen ist. Sie gab den Anstoß für diese gemeinsame Tour. „Ich bin jahrelang durch Deutschland und die östlichen Bundesländer gefahren, um zu sehen, wo es Defizite gibt. Ich habe mich aber auch am Kulturellen erfreut“, erklärte sie. „Ich habe mir gesagt, dass dieses unbedingt zum Thema werden muss.“ Frank Zimmermann schränkte aber ein: „Wir können nicht auf Frankfurt reagieren, sondern müssen uns auf Syke konzentrieren.“ In den letzten zehn, 15 Jahren habe keine Partei etwas gemacht, hieß es. „Im Rat wird immer über Barrierefreiheit gesprochen. Ich möchte Taten sehen“, wetterte Liane Brockmann. Die Politik sei am Zug, auch andere Parteien müssten etwas tun, regte sie an. Immerhin seien Kinder und Senioren die Schwächsten.

Während Liane Brockmann sich äußerte, war Michael Jünemann auf ein neues Problem gestoßen. „Die Brücke geht ganz schön hoch, da wäre ich fast umgekippt“, zeigte er sich erschrocken, als er allein zur Straße An der Volksbank weiterfahren wollte. Aber manchmal gibt es auch Gefahren, wenn ein Helfer dabei ist. So geschehen vor etwa fünf Wochen. Eine Frau hatte im DRK-Heim ihren Mann besucht und schob diesen im Rollstuhl durch die Wilhelmstraße in Syke. Weil eine Kante übersehen wurde, stürzten beide. Das kann gefährlich werden.

Es wurden aber andere Unzulänglichkeiten sichtbar. „Wo kann eine behindertengerechte Toilette aufgesucht werden?“, fragte ein Tour-Teilnehmer. Und da fiel nur der Famila-Markt im Hachepark ein. Ein Restaurantbesuch wäre nicht überall möglich gewesen, denn da versperrten Stufen den Weg ins Innere von zwei Speiselokalen. Vor dem Landkreis-Gebäude wusste keiner auf Anhieb, wo es eine Rampe gibt und ob überhaupt eine vorhanden ist. An der Hermannstraße ist der Fußweg recht schmal – besonders beim Transformator. „Da müssen wir auf die Straße, aber die Autos fahren hier langsam“, stellte Dora Sievers fest, „auf dem Gehweg geht es auch rauf und runter.“

Auf dieser Tour wurde festgestellt, dass derjenige im Rollstuhl die Umwelt aus einer ganz anderen Perspektive sieht. „Man fühlt sich ins Kindesalter versetzt, als man noch klein war“, fand Frank Zimmermann. Wieder am Ausgangsort angekommen, gestand Nilüfer Türkmen, dass es ganz schön anstrengend gewesen sei. „Die Erkenntnisse der Tour werden in einer späteren, öffentlichen Veranstaltung verarbeitet, die das Thema Inklusion und Barrierefreiheit aufgreift“, erklärte die Ortsvereins-Vorsitzende. Ein Termin stehe aber noch aus, hieß es.