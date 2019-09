Vor wenigen Jahren hat Anders Niedenführ (links) den Posten des Vorsitzenden von Hartmut Stolte übernommen. (Vasil Dinev)

Bassum. Hinter einer großen Eisentür befindet sich der Eingangsbereich. Links kann man warten, bis man dran ist. „Wir haben einen Ausrufer, der die Nummer nennt“, sagt Hartmut Stolte. Dann schnappt man sich einen Einkaufswagen, der vor dem Ausgaberaum steht und bezahlt seinen Obolus. Zwei Euro pro Person, ein Euro für Kinder. „Und dann geht man durch“, skizziert Stolte weiter.

Der ehemalige Vorsitzende der Bassumer Tafel sitzt mit seinem Nachfolger Anders Niedenführ im Pausenraum. Kaffee steht auf dem Tisch, ebenso ein paar Süßigkeiten. „Die sind für Gäste, damit wir ihnen etwas anbieten können“, sagt Niedenführ. Den Pausenraum durchzieht ein langer Tisch in der Mitte. So finden die Mitarbeiter in dem großen Raum Platz. „Ich bin froh und stolz, den Vorsitz nach acht Jahren an Anders abgegeben zu haben“, versichert Stolte. Schließlich geht er, wie er sagt, stramm auf die 70 Jahre zu, und dann „will ich etwas kürzer treten“. Das war vor zwei Jahren. Seitdem lenkt Niedenführ die Geschicke der Bassumer Tafel, die in diesem Jahr ihr Zehnjähriges feiert. „Vieles ließ sich nicht so schnell umsetzen. Du profitierst davon“, sagt Stolte und blickt lachend zu Niedenführ. „Das tue ich auf jeden Fall“, sagt dieser.

Denn nach kurzer Zeit war Hartmut Stolte der Vorsitzende der Tafel, die im September 2009 gegründet wurde. „Wir haben eine Kooperation mit der Tafel in Twistringen. Aber die Bedürftigen sollten nicht immer nach Twistringen fahren, um Essen zu bekommen“, erinnert sich Stolte an die Anfänge. Daher sollte auch in Bassum eine Tafel kommen. Damals wie heute findet man diese an der Eschenhäuser Straße. Nur die Räume haben sich im Verlauf der Jahre verändert. „Wir hatten früher nur zwei kleine Räume“, erzählt Stolte. Das ist jetzt anders. So verfügen die rund 30 bis 35 Ehrenamtlichen über mehrere Lager, um alles unterzubekommen. „Wir sind Horst-Dieter Jobst dankbar, weil er uns ein Zuhause gegeben hat und uns auch heute noch finanziell unterstützt“, schwärmt Hartmut Stolte. „Wir haben den idealen Standort. Genug Parkplätze, alles ist ebenerdig und man hat eine gewisse Anonymität“, betont Niedenführ.

Aus den anfangs 39 bedürftigen Haushalten sind mittlerweile fast 150 geworden. „Der Peak war im Frühjahr 2016, da hatten wir 199“, erzählt Anders Niedenführ von dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Aus den etwa zehn Mitarbeitern wurden mehr als 30. Und die brauchen sie auch. Schließlich werden die von zahlreichen Supermärkten und anderen Betrieben gespendeten Waren abgeholt, müssen ein- und aussortiert („Nicht alles, was wir bekommen, kann man noch verzehren.“) und letztlich noch verkauft werden. Einmal in der Woche, freitags von 14 bis 16.30 Uhr.

An diesem Tag ist keine Warenausgabe, die Regale sind weitestgehend leer. Hier und da stehen noch ein paar Gläser Marmelade oder Wasserflaschen. An einem Pfeiler hängt ein Plakat, auf dem man sehen kann, wie lange gewisse Lebensmittel noch nach dem Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums essbar sind. Was bei der Tafel nicht verkauft wird, wird aber nicht weggeschmissen. „Das kommt auf den Gnadenhof für die Tiere. Hier wird alles verwertet“, freut sich Stolte darüber, dass das System Tafel so gut funktioniert.

Vor allem in Bassum. „Wir haben kein Tohuwabohu, wie es andere Tafeln haben. Auch haben wir keinen Zwist zwischen Deutschen und Geflüchteten“, ist Niedenführ froh über das gute Miteinander. Stolte fügt hinzu: „Gott sei Dank.“ Beide sind davon überzeugt, dass das auch am Umgang der Mitarbeiter mit den Kunden liegt. „Der gute Ton ist ganz wichtig“, weiß Stolte.

Stolte und Niedenführ stehen im Ausgaberaum. „Wir haben mit Holztischen angefangen“, erinnert sich Ersterer. Schnell wechselten er und seine Kollegen auf Edelstahltische – auch wegen der Hygiene. Nebeneinander können zwei Einkaufswagen gleichzeitig durch den fensterlosen Raum geschoben werden. Wer gerade nach Waren schauen darf, ist strickt geregelt. Es gibt vier Gruppen, die jeweils eine halbe Stunde Zeit haben, Essen, Getränke, Aufstrich, Süßigkeiten oder Drogerieartikel zu kaufen. Jede Woche ist eine andere Gruppe als erste an der Reihe. „Wir haben irgendwann Farben eingeführt, dass man leichter erkennen kann, zu welcher Gruppe man gehört“, erzählt Niedenführ. Orange, gelb, grün und blau – die Karten, die die Kunden bekommen, haben die entsprechende Farbe.

„Es ist alles nach und nach gekommen“, berichtet der Vorsitzende. Wie etwa die EDV-Verarbeitung, die vor zwei Jahren Einzug gehalten hat. „Das ist eine Arbeitserleichterung, weil das früher per Hand gemacht wurde“, erinnert er sich noch an analoge Buchführung. Für die Zukunft hoffen die beiden, dass es mit den Kollegen so weitergeht. „Wir haben tolle Mitarbeiter und Kunden, die gerne herkommen“, weiß Anders Niedenführ. In Zukunft wird die Bassumer die Twistringer Tafel unterstützen. Dafür braucht sie einen Kühlwagen, um auch verderbliche Lebensmittel besser zu transportieren. Dafür brauchen sie Spenden, die sie gerade suchen.

Dass es bei der Bassumer Tafel so gut läuft, erklären sich der ehemalige und der aktuelle Vorsitzende damit, dass sie auch immer wieder in die Öffentlichkeit gegangen sind. So sind sie etwa beim Weihnachtsmarkt mit einem Glücksrad dabei. „Wir haben Kontakt zur Kirche und zu den Schulen“, erzählt Stolte davon, dass die Jugendlichen Supermarktkunden ansprechen und fragen, ob sie bei der Aktion „Eine Tüte mehr“ mitmachen würden. Diese Extra-Tüte bleibt in der Filiale und kommt dann zur Tafel. „Angefangen hat das mit den Firmlingen von der katholischen Kirche“, erinnert sich Stolte. Die Schüler der Lukas-Schule helfen seit drei Jahren. Außerdem absolvieren immer mal wieder Freiwillige ein Sozialpraktikum. Ab und zu arbeiten auch Patienten der Suchtklink bei der Tafel. Anders Niedenführ schmunzelt: „Manche sind auch geblieben.“