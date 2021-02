Ostern steht bereits vor der Tür: Die Stadtbücherei Bassum hat passend zum Fest extra einen Tisch dekoriert. Tina Sänger hat die Deko in die Hand genommen, Susanne Tietje (im Bild) präsentiert das Endergebnis. (TAMMO ERNST)

Das verwundert überhaupt nicht, wenn man sich die Jahresstatistik der Stadtbücherei Bassum anschaut: Im Corona-Jahr, dem Jahr ohne richtige Reisen, viel Zu-Hause-Sein und mehr freier Zeit, liegen bei den Ausleihen der Bücherei an der Alten Poststraße insbesondere Bücher zu den Themen Kochen, Backen, Garten und Do-it-yourself weit vorne. Die Bassumer packen also gerne an. Ansonsten verzeichnet Büchereileiterin Susanne Tietje insbesondere bei den digitalen Ausleihen ein Plus.

Das hat natürlich damit zu tun, dass auch die Bücherei zeitweise (und nun wieder) aufgrund der Corona-Krise schließen musste. Mehr als drei Monate, „das bedeutet 26,5 Prozent weniger Öffnungszeiten“, bedauert sie. Auch andere Veranstaltungen oder Führungen waren bis auf wenige Ausnahmen im Vorjahr nicht drin. Die ganze Situation schlug sich natürlich auch bei den Ausleihen nieder. Knackten die Ausleihen (physisch und digital) 2019 noch fast die 30.000er-Marke, brachen vor allem die physischen Ausleihen wegen der Pandemie um 22,6 Prozentpunkte ein (2019: 24.718, 2020: 19.129). Hingegen gab es bei den digitalen Ausleihen ein sattes Plus (2019: 5133, 2020: 6661) – genauer gesagt ein Plus von 29,8 Prozentpunkten. Das führte selbstverständlich auch dazu, dass sich mehr Nutzer für die Onleihe registrierten (2019: 150, 2020: 200).

Das Jahr 2020 begann indes noch wie die anderen auch. Zum neunten Mal fand das Schulstartfestival in Bassum statt und Tietje sowie Tina Sänger von der Bücherei präsentierten die Einrichtung vor allem mit Medien für Erstleser. „Auf großes Interesse stießen aber auch die Spiele und das neue Angebot der Themenkoffer“, berichtet die Büchereileiterin. Ein weiteres Merkmal eines besonderen Jahres: Die Mitarbeiterinnen haben überlegt und nachgedacht, was man machen kann, damit auch weiterhin Bücher, CDs oder andere Medien an die Bassumer kommen. Und warum nicht einfach komplett verleihen? Das ist die Idee der Themenkoffer, von denen es mittlerweile neun Stück gibt. „Diese beinhalten verschiedene Medien, um ein Thema mit allen Sinnen zu erfassen“, nennt Tietje das Neue an der Aktion.

Eine gute Nachricht während der ersten Phase der Pandemie: Die Bücherei hatte befristete, kostenlose Leseausweise ausgestellt, damit Menschen das digitale Angebot nutzen konnten. „Auf dieses Angebot hin haben sich 43 interessierte Bürger angemeldet. Nach Ablauf der Frist ließen sich dann zwölf Neu-Mitglieder einen Jahresausweis ausstellen“, freut sich Tietje – auch darüber, dass im Sommer 2020 fast der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Natürlich mit Einhaltung der Hygieneregeln und ein wenig extra Sicherheit: So wurden die Medien 72 Stunden „in 'Quarantäne' gelegt, bevor sie wieder verliehen wurden“, erzählt Susanne Tietje.

Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind: Die Bücherei wurde auch renoviert. Zwar erst im Januar 2021, aber die Fördermittel bekamen Tietje und Sänger dafür bereits im Vorjahr vom Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ vom Deutschen Bibliotheksverband. 6000 Euro gab es dabei unter anderem für Mobiliar, Besucherstühle und Tische, technische Ausrüstung für Veranstaltungen, diverse Dekoration und ein elektronisches Besucherzählgerät. Im selben Atemzug bekam die Einrichtung außerdem einen neuen Teppichboden und Anstrich (unterstützt von der Avacon und der Volksbank). „Durch die Renovierung der Räumlichkeiten und die Neuausstattung mit Besucher-Mobiliar hat die Bücherei optisch eine deutliche Aufbesserung erfahren und trägt dadurch zum 'Wohlfühlfaktor' bei“, sagt Tietje, die auf eine baldige Öffnung hofft. Dann können die Lütten (und die älteren Besucher) die Bücherei neu entdecken.

Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Änderung der Öffnungszeiten: So ist die Bücherei dienstags und donnerstags nur noch bis 18 Uhr geöffnet. „Da wir schon länger die Beobachtung gemacht haben, dass in der Zeit von 18 bis 19 Uhr nur noch maximal ein bis zwei Besucher in die Bücherei kamen, haben wir die Öffnungszeiten reduziert“, begründet Tietje die Änderung. Auch weiterhin gibt es die Möglichkeit, „Bücher to go“ wahrzunehmen. Einfach unter 0 42 41 / 84 36 anrufen oder eine E-Mail an tietje@stadt.bassum.de schreiben, die Medien können vor der Tür kontaktlos abgeholt und abgegeben werden.