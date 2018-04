Bunt, bunt, bunt sind alle meine Farben: Schülerinnen der Prinzhöfte-Schule malen den Bassumer Kunsttunnel an. (Janina Rahn)

Bassum. Sie stinken nach Urin, sind oft zu dunkel beleuchtet, und die Wände werden zumeist mit Graffitis vollgeschmiert. Die Tunnel, die auf Bahnhöfen von einem Gleis zum anderen führen, sind mit Sicherheit keine Zierde. Und schon gar nicht geeignet als Eingangstor in die jeweilige Stadt. Das ist in Bassum nicht anders. Bisher. Din-A4 große laminierte Blätter verkünden ein Kunstprojekt von Kindern und Jugendlichen. Bassums Bürgermeister Christian Porsch ist darüber sehr froh: "Das wird eine tolle Gestaltung für das Eingangstor unserer Stadt."

Am Mittwoch waren schon Skizzen an den Wänden zu sehen. Hauchdünn nur. Schwer zu lesen. In großen Buchstaben steht dort auf drei Mauern verteilt "Bassum im Wandel". Tiere lugen dazwischen heraus. Der Vorbeischreitende erkennt den Bahnhof, den Tierpark Petermoor, die Stiftskirche. Der Slogan stammt von der Wirtschafts- und Stadtentwicklungsgesellschaft (Wiseg), die Ausgestaltung haben Kinder und Jugendliche von der Grundschule an der Mittelstraße, vom Schulzentrum Petermoor und von der Prinzhöfte-Schule übernommen. Am Donnerstag rückten die Pennäler an, um die von künstlerisch veranlagten Eltern vorgegebenen Vorlagen auszumalen. Auch Freitag und Montag sind noch als Arbeitstage vorgemerkt, "aber es kann auch sein, dass wir früher fertig werden", erklärt Bärbel Wisloh, die die künstlerische Leitung übernommen hat.

Ob Freitag oder Montag – dann wird die Stadt Bassum einen Schandfleck weniger haben. "Der Tunnel war nach dem Bau noch nicht freigegeben, da waren schon die ersten Graffiti an den Wänden", erzählt Christian Porsch. Ein Zustand, der sich nicht besserte. Bis jetzt. Knallig-bunte Farben werden spätestens ab Montag dominieren, nichts ist mehr mit schmutzig-weißen Wänden. "Die Idee hatten viele Menschen schon länger im Kopf", so Porsch weiter. Syke sei da ein gutes Beispiel. Dort hat Graffiti-Künstler Niklas Schwede den Tunnel mit Syke-typischen Bildern verziert. "Seitdem ist dort kein weiteres Graffito entstanden", sagt der Verwaltungs-Chef. Das erhofft er sich für die Lindenstadt natürlich auch.

Auftraggeber für den Kunsttunnel ist die Wiseg. Deren Vorsitzender Helmut Zurmühlen findet, der Kunsttunnel ist eine gute Ergänzung zum ohnehin in letzter Zeit schöner gewordenen Bassumer Bahnhof. "Er ist der Tupfer oben drauf", urteilte er, "wirklich gelungen." Die Wertschätzung von öffentlichem Eigentum – in diesem Fall weiße Tunnelwände – sei manchmal nicht so hoch. "Ich hoffe, das hat mit der Bemalung ein Ende. Zurmühlen lobte Anke Schulz und Alena Grützmacher von der Stadtverwaltung, weil sie vieles möglich gemacht hätten.

Kämmerin Anke Schulz war es auch, die Bärbel Wisloh ansprach. Die Künstlerin übernahm die Koordination, sprach die Schulen und auch die Eltern an. "Die Stadt hätte auch einen Künstler engagieren können", erläutert Wisloh. Sie findet's aber so besser. "Es ist gut, wenn man Menschen aus dem Ort in eine solche Arbeit einbindet." Sie selbst habe viele offene Türen eingerannt. Bei den Schulen, bei den Eltern, aber auch bei Unterstützern. So habe die Firma Oldenbüttel bei der Grundierung geholfen. "Da war immer ein Lehrling dabei, das war Gold wert", lobt Wisloh. Wenn man jetzt noch die Bahn überreden könnte, einmal täglich im Tunnel sauber zu machen, wäre es perfekt."

Nur wird das nicht klappen. Einmal pro Woche wird im Bassumer Tunnel aufgeräumt. "Häufiger geht nicht", sagt DB-Vertreter Reinhold Waldhaus. Das sei eine finanzielle Frage. Bärbel Wislohs Frage nach einem Mülleimer im Tunnel allerdings wehrte er nicht sofort ab. "Das ginge", koste aber 2800 Euro pro Exemplar. Generell lobte Waldhaus das Bassumer Projekt aber. Andere Ortschaften stünden vor einer ähnlichen Entscheidung, und würden gespannt auf das Pilotprojekt in Bassum schauen. "Das hier ist eine gute Idee. Dass Menschen aus dem Ort mit einbezogen werden, schafft Identität. Es ist aber nur ein kleiner Schritt."

Zurzeit wird angemalt im Bassumer Kunsttunnel. Mittendrin: Paul Frage. Der 16-Jährige von der Prinzhöfte-Schule ist von Anfang an in das Projekt involviert. "Ich finde es wichtig, weil ich selbst aus Bassum komme", erklärt er. "Ich hab' halt nicht gerne kahl, grau und schäbig." Bei einem Kunstprojekt an seiner Schule sei er gefragt worden, ob er den Tunnel mitgestalten möchte. "Da habe ich Ja gesagt. Und ich finde die Idee immer noch gut." So gut, dass er seine Klassenkameraden überrede, mit anzumalen. Zu sehen ab heute im Bassumer Kunsttunel.