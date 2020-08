Theater statt Bücherei: Romy Hausmann liest in Syke aus ihrem Debüt "Liebes Kind". (Astrid Eckert/dtv Verlag)

Romy Hausmann: „Gone“ von Leona Deakin (auf Deutsch unter dem Titel „Mind Games“ bei Goldmann veröffentlicht, Anmerkung der Redaktion).

„Der Alchimist“ von Paulo Coelho. Dieses Buch ist magisch – irgendetwas steckt da zwischen den Zeilen, das über die bloße Handlung einer Geschichte hinausgeht.

Siehe oben: „Der Alchimist“. Ich wäre auch gerne so eine Magierin.

„Der Garten Eden“ von Ernest Hemingway. Ach, wahrscheinlich alles von Hemingway. So eine gerade, präzise Sprache, die mit einfachsten Mitteln eine ganze, komplexe Welt erzählt. Das beeindruckt mich enorm.

Es gibt immer mal wieder Bücher, für die ich mir noch mehr Aufmerksamkeit wünschen würde. Aktuell zum Beispiel für „Atme“ von Judith Merchant, ein brillanter Psychothriller, oder für „Ruhet in Friedberg“ vom österreichischen Krimiautor Rudolf Ruschel. Ich mag es, wenn Bücher „anders“ sind und Autoren etwas wagen, anstatt sich im Mainstream auszuruhen.

Ich brauche kein Buch, um meine Meinung zu ändern. Das überlasse ich dem Leben.

„Es ist Sarah“ von Pauline Delabroy-Allard. Es geht darin um die Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen – eine davon eine eher spröde, verkopfte Lehrerin, die andere eine wilde, lebenssüchtige Violinistin. Diese Liebe verhält sich wie ein Wirbelsturm, der alles mit sich reißt. Doch was so klischeehaft klingt, wird – und darin liegt für mich die Gewalt dieses Romans – gnadenlos ausgespielt bis zuletzt: Am Ende dieses Sturms bleibt nichts als Schutt und Trümmer und Tod. Ich habe Rotz und Wasser geheult.

Rudolf Ruschel: „Ruhet in Friedberg“. Eigentlich lese ich gar nicht so gerne Humoriges, aber dieser Roman ist so irre gut gemacht und einfach jeder Schuss ein Treffer. Seither schreibe ich Herrn Ruschel in regelmäßigen Abständen Nachrichten mit der Frage, wann er endlich nachliefert.

„Ein Schneemann für Afrika“ von Christa Kozik. Schon als Sechsjährige habe ich geweint, als der Schneemann Kasimir, der von einem Matrosen im Kühlraum eines Schiffes als Geschenk für ein kleines Mädchen nach Afrika gebracht wird, langsam beginnt, unter der afrikanischen Sonne wegzutauen. Und weil ich dieses Buch nie vergessen habe, habe ich es mir als Erwachsene noch einmal angeschafft, um es meinem Sohn vorzulesen.

Da fällt mir gar keins ein, aber ich denke, selbst wenn es eins gäbe, würde ich das wahrscheinlich für mich behalten. Denn bloß, weil ein Text für mich nicht der richtige war, kann er anderen ja trotzdem gefallen, und ich täte einem Autor oder einer Autorin Unrecht, der sein oder ihr ganzes Herzblut in einen Text gesteckt hat.

„Finde deinen inneren Mönch: 12 Wege zu mehr Gelassenheit“ von Tim Schlenzig. Tim ist der Gründer von mymonk.de, einem Blog, für den ich selbst auch seit einigen Jahren schreibe. Sein Werk ist ein kleines, entspanntes Büchlein, das einfach ein gutes Gefühl hinterlässt.

Ich glaube, wie jeder Autor und jede Autorin fände ich es eher traurig, wenn ich nur für ein einziges Buch im Gedächtnis bliebe. Viel lieber würde ich ein Gesamtwerk hinterlassen. Ist vielleicht hochgesteckt, aber man braucht ja Ziele im Leben.

Die Fragen stellte Sarah Essing.

Zur Person

Romy Hausmann

wurde 1981 in der ehemaligen DDR geboren. Die Schriftstellerin, Fernsehjournalistin und Medienberaterin erreichte mit ihrem Thrillerdebüt „Liebes Kind“ kurzzeitig Platz eins in der Liste der meistverkauften Paperback-Romane des Jahres 2019. Auch bei den Spiegel-Bestsellern befand sich kurzzeitig an der Spitze. Heute lebt sie in einem abgeschiedenen Haus nahe Stuttgart. Der Syker Kurier hat Romy Hausmann nach ihren eigenen Lesegewohnheiten befragt.

Weitere Informationen

Nach langer coronabedingter Pause lädt die Stadtbibliothek Syke wieder zu einer Lesung ein. Die Autorin Romy Hausmann wird am Donnerstag, 10. September, aus ihrem Thriller „Liebes Kind“ lesen. Allerdings nicht in den Räumlichkeiten der Bücherei. Diese sind zu klein, um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Die Lesung findet stattdessen im Syker Theater statt, kündigt Bettina Beißner von der Stadtverwaltung an. Los geht es um 19.30 Uhr. Karten sind zum Preis von zehn Euro (ermäßigt sechs Euro) im Vorverkauf in der Stadtbibliothek erhältlich.

"Liebes Kind" erzählt die Geschichte einer Gefangenschaft. Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben und das ihrer zwei Kinder folgt strengen Regeln: Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Sauerstoff bekommen sie über einen Zirkulationsapparat". Der Vater versorgt seine Familie mit Lebensmitteln, er beschützt sie vor den Gefahren der Welt da draußen, er kümmert sich darum, dass seine Kinder immer eine Mutter haben. Doch eines Tages gelingt ihnen die Flucht – und nun geht der Albtraum erst richtig los. Denn vieles deutet darauf hin, dass der Entführer sich zurückholen will, was ihm gehört. "Meisterhaft erzählt", "atmosphärisch dicht" und "psychologisch nachvollziehbar" lauteten die Kritiken für Romy Hausmanns Debüt. Es gehörte zu den erfolgreichsten Thrillern des vergangenen Jahres.