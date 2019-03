Während Dominique Horwitz (Mitte) den Besuchern Erzählkino bot, untermalte das Quartett den Abend melodisch und wirkungsvoll. (Jonas Kako)

Syke. Der Zauber vergangener Zeiten scheint nicht zu vergehen. Das gilt insbesondere dann, wenn Literatur von Iwan Alexejewitsch Bunin sowie Efim Jourists Konzerttangos meisterhaft präsentiert werden und folglich Dichtung und Musik vorzüglich harmonieren. Das geschah am Freitagabend im Konzertsaal der Syker Kreissparkasse, der ausnehmend gut besucht war. Die Faszination, die von russischer Literatur und Musik ausgeht, hat sich bis heute erhalten. Offensichtlich auch für Dominique Horwitz, der als renommierter und vielseitiger Künstler den Meisten als Schauspieler verschiedener Genres bekannt ist. Er war jetzt zum vierten Mal auf Einladung des JFK-Vereins in Syke. Horwitz spielt nicht nur, sondern singt und spricht je nach Anforderung – so wird es ihm nachgesagt – mit unvergleichlicher Intensität. Während seines gemeinsamen Auftritts mit dem Jourist Quartett, das nach seinem 2007 verstorbenen Gründer benannt ist, konnten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer selbst davon überzeugen.

Schon Anfang des 21. Jahrhunderts wurden die Erzählungen „Liebe und andere Unglücksfälle“ von Iwan Alexejewitsch Bunin, 1933 übrigens der erste russische Literaturnobelpreisträger, neu entdeckt. Sie entstanden zwischen 1916 und 1944. Ihre Thematik erscheint zeitlos, obwohl die Geschichten im 19. Jahrhundert beziehungsweise zu Lebzeiten des Schriftstellers spielen.

Edouard Tachalow (Violine), Jakob Neubauer (Bajan), Christian Schulz (Gitarre) und der Leiter des Quartetts Johannes Huth am Kontrabass spielten melodisch und wirkungsvoll. Dabei setzten sie mit Jourists Kompositionen „Winter“ und „Wenn du mich liebst“ den musikalischen Rahmen für die szenische Lesung. Gemeinsam versetzten Sprecher und Musiker das Publikum in ein Zeitbild der Vergangenheit, in dem bürgerliche Moralvorstellungen durch das Verhalten der literarischen Figuren konterkariert werden.

Weit entfernte Orte

Offensichtlich gerne ließen sich die Anwesenden auf dieses Bild ein, denn bereits im Vorfeld der Veranstaltung hieß es: „Der Zauber russischer Erzählungen vergeht nicht.“ Es galt sich einzufühlen in weit entfernte Orte, etwa Moskau oder Algier, und in sittenwidrige Liebesbeziehungen der oftmals ein wenig seltsamen Protagonisten. Das fiel in der Regel nicht schwer, denn auch die Magie der Musik vergeht nicht. Alles das konnte jeder Einzelne an diesem Abend selbst erfahren.

Den vielfachen Rollenwechsel setzte Horwitz künstlerisch adäquat um. Somit blieben ohne Einschränkung die jeweiligen Frauen- und Männerfiguren oder der imaginäre Erzähler im Vordergrund. Temperament und Melancholie intonierte er glaubhaft und sinnlich erfassbar. Ein Zuschauer bezeichnete das Dargebotene begeistert als „Erzählkino“, in dem alles vor Augen geführt und sogar sinnlich wahrnehmbar werde. Wodurch selbst das Empfinden der Gerüche möglich sei. Demnach gelang es Horwitz, „witzig und charmant“, wie es eine Zuhörerin formulierte, die Verliebten oder deutlicher die von der Liebessehnsucht Getriebenen direkt greifbar darzustellen.

In ihrer Hand

So war es auch bei dem Ich-Erzähler, der mit sich hadert: „Warum gehe ich zu ihr?“. Vielerlei hat er an der Frau, die ihn erotisch anzieht, auszusetzen. Trotz oder gerade wegen des „sumpfgrünen Samtkleides“ kann er sich ihrer gesamten äußeren Erscheinung nicht entziehen. Eigentlich findet der Erzähler alles zum Weglaufen: ihren Egoismus; den Sarafan aus Bauernleinen, und zwar mit Seide bestickt; ihre übertriebene Fröhlichkeit, sogar ihre „vollen Brüste“. Doch willenlos atmet er ihre Düfte ein und – „er zieht sie an sich“. Alles weitere erzählte die Musik im Tangorhythmus mit russischer Seele weiter – bis er nachts um zwei nach Hause geht und im Sog seiner widersprüchlichen Emotionen Fluchtgedanken hegt, „nach Kiew“ oder „Warschau“ oder…

Auch die sinnlichen Empfindungen einer Ehefrau, die mit einem Leutnant von Bord geht, verschmolzen im Tango des Quartetts. Der Reisenden kommt die kurze „Begegnung wie eine Sonnenfinsternis“ vor, „nein, wie ein Sonnenstich“. Das Abenteuer endet. Sie fährt mit dem Dampfer fort. Er bleibt mit qualvoller und zugleich verzückter Liebe im Herzen zurück. Ein Leben ohne seine Angebetete scheint plötzlich unvorstellbar: „Mein Leben liegt in Ihrer Hand!“ Doch diese Nachricht lässt sich nicht telegrafieren, denn ohne Namen und Adresse steht er da. Verzweiflung! Ein neuer Tag bricht an, ein neuer Dampfer ist schon in Sicht …

In solcherlei Art und Weise setzten sich in den Erzählungen – wie erwartet – die Brüche mit den gesellschaftlichen Konventionen fort. Die Sprache Bunins führte mit präzisen, schnörkellosen Deskriptionen zur Anschaulichkeit, ließ Nachempfinden und Belustigung gleichsam zu. Der vollends erfahrene Genuss war allerdings den vier virtuosen Musikern zu verdanken. Dazu trugen auf wunderbare Weise die Tangomusik von Efim Jourist, ein jazziger Anklang und „Der Abend vergeht“ von Alexander Varlamov bei. Die Musik griff den roten Faden der Liebesthematik und Motivik fortwährend auf, verstärkte und trug ihn oder führte ihn fort. Zauberhaft.