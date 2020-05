Als Kind unter Beschuss: Karl Sandvoß aus Bruchhausen-Vilsen musste sich vor einem Tiefflieger in Sicherheit bringen. (Micha Bustian)

Bruchhausen-Vilsen. Karl Sandvoß war acht Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg vor 75 Jahren endete. Ein Grundschulkind, dessen Vater als vermisst galt. Ein Grundschulkind, das von einem Flieger gejagt und beschossen wurde. Ein Grundschulkind, das mit sieben Jahren erwachsen sein musste. Und dennoch sagt der heute 83-Jährige: „Der Krieg ist hier relativ glimpflich abgelaufen.“

Mit seiner Mutter und seinen Geschwistern wohnte Karl Sandvoß hinter dem Friedhof, „dort standen damals nur drei Häuser“. Kein Grund also für die britischen Soldaten, diese Idylle zu attackieren. „Den Krieg selber habe ich nur durch die Luftangriffe auf Bremen mitgekriegt“, sagt der ehemalige Samtgemeinde-Archivar. Dann habe sich die Familie im Keller verschanzt. „Das war so, als würde heute die Transall über unser Haus hinwegfliegen.“ Hauptereignis für den kleinen Karl war, dass er den Vater zum Bahnhof bringen musste. Der zog in den Krieg und blieb auch nach dessen Ende vermisst.

„Die letzten Kriegstage waren schon besonders“, erinnert sich Karl Sandvoß. Extrem ist ihm der Tag im Kopf geblieben, als er mit einem Nachbarn loszog, seine Schwestern aus Vilsen abzuholen. Die hatten sich dort zum Spielen verabredet. Auf dem Weg nach Vilsen wurden Sandvoß und sein Nachbar auf der Lindenstraße von einem Kampfflugzeug überrascht. „Das hat uns um die Linden gejagt“, so der 83-Jährige. Mehr noch: Er wurde von dem Piloten beschossen. „Letztlich haben wir uns hinter den Bäumen in Sicherheit gebracht.“

Das nächste Erlebnis folgte ein paar Tage später. Da tauchte auf Sandvoß‘ Hof ein deutscher Soldat auf und fragte nach dem Weg zur Front. „Da war der Krieg schon zu Ende“, sagt Karl Sandvoß. Der junge Mann habe zum Volkssturm gehört, „das waren die letzten 'Helden'“, sagt Sandvoß mit ironischem Unterton. Der Volkssturm hatte sich an der Sulinger Straße und am Heiligenberg eingebuddelt, um den britischen Soldaten zu trotzen.

Die wiederum hatten bis zur deutschen Kapitulation an der Kreuzung Kreuzkrug/Bundesstraße 6 Stellung bezogen. Von dort aus beschossen sie den Ort. Manchmal auch aus Versehen. Dann nämlich, als ein Flieger bei einem Aufklärungsflug auf dem Engelberg einen deutschen Panzer entdeckte. Das war kaputt, aber das sieht man ja nun nicht aus ein paar Hundert Metern Höhe. Entsprechend beschossen die Engländer den Ort. „Dabei ist ein Haus abgebrannt, ein Geschoss ist im Kirchturm eingeschlagen, und auch der Friedhof hat ordentlich etwas abbekommen“, erzählt Karl Sandvoß.

„Die Kinder im Ort haben wohl mehr vom Krieg mitbekommen als wir“, vermutet der Heimatkundler. Die fanden auch häufiger Munition auf der Straße. „Überall lagen kleine Kügelchen voller Phosphor herum“, klärt Karl Sandvoß auf.

Zum Entzünden „brauchten die nur ein bisschen warm zu werden“. Gefährliches Zeug also, mit dem die Kriegskinder Formen legten, um diese dann abzubrennen. Apropos Munition: Im Pavillonteich suchten Männer nach größeren Geschossen. Damit sprengten sie Baumstümpfe, denn „Holz war knapp“. Sandvoß selbst holte sein Brennmaterial aus dem Waldgebiet Heiligenberg. „Das war ganz normaler Alltag.“ Ebenso die britischen Soldaten, die seiner Schwester nachstellten. „Come here, Blondy“, hieß es immer wieder aus Soldatenmund zur rothaarigen Schwester.

Karl Sandvoß sind nur wenig Klagen zu entlocken, wenn es um das Ende des Zweiten Weltkrieges geht. „Wir waren gesund, hatten genug zu essen und eine heile Wohnung“, resümiert er. In einem großen Garten konnte die Familie Gemüse anbauen, sie hatten eine Ziege und ein Schwein. Ärmer dran waren da die Flüchtlinge, die 1945 vor allem aus der Eifel in den Norden kamen. „Die hatten zu kämpfen“, bedauert der Hobby-Historiker. „Die kamen mit vier, fünf Kindern und einem Handwagen.“

Untergebracht wurden viele von ihnen im sogenannten „Maidenlager“, einem Arbeitsdienstlager für Mädchen. „Ich selbst habe da einmal Tassen gestohlen“, erinnert sich Karl Sandvoß. „Als meine Mutter mitbekommen hat, woher ich die Tassen habe, hat sie mich zurückgeschickt. Ich sollte die Tassen wieder dort abgeben. Die Flüchtlinge haben sich riesig darüber gefreut.“

Eine Kindheit in Weltkriegszeiten – aus der Sicht von Karl Sandvoß nichts wirklich Spektakuläres. In Zeiten des Coronavirus kann er dem einstigen Verzicht sogar etwas Gutes abgewinnen: „Unsere Generation hat keine Probleme, sich darauf einzulassen.“ Sandvoß wohnt noch immer in seinem Elternhaus in Bruchhausen-Vilsen. 1941 hat sein Vater dort eine Hecke gepflanzt. „Ich pflege diese Hecke jetzt seit 72 Jahren“, sagt er.