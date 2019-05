Til Assmann ist als Unternehmer sowie als Honorarkonsul bereits oft in Estland gewesen. Und so weiß er sehr gut, woran es in Deutschland bei der Digitalisierung hapert. (FR)

Til Assmann: Ja, das könnte man genau so schreiben. Denn das hat mir der estnische Staatspräsident bereits 2014 in einem Gespräch in etwa so gesagt. Nicht ganz so drastisch, doch klar und unmissverständlich: „Deutschland ist abgehängt. Der Rückstand in der Verwaltung ist riesig und an sich nicht aufzuholen.

In Jahren gerechnet sind das in der Verwaltung sicher zehn Jahre, in Bremen vielleicht sogar 15 – wenn man betrachtet, was beim Bürger an Leistungen oder sogar Verbesserungen ankommt, oder eben auch nicht. In Sachen einfache, optimierte, zielgerichtete und digitalisierte Prozesse, hinken die Verwaltungen wohl deutschlandweit oft mindestens zehn bis 15 Jahre hinterher, wenn man das mit Estland, aber auch vielen anderen Ländern der Welt vergleicht. Und das schlimmste daran ist, dass Estland einst uns um Rat fragte. Nun haben die Esten uns weit, weit überholt und können über uns nur müde, ja eher mitleidig lächeln.

Ja, durchaus. 1993, Estland war da gerade einmal zwei Jahre aus der Sowjetunion raus, besuchte eine estnische Delegation die Hansestadt Bremen, um sich eine vorbildliche deutsche Verwaltung anzusehen. Die hier gesammelten Erkenntnisse nahmen sie mit und auf deren Grundlage entwickelten sie das heute noch landesweit verwendete „X-Road“- Verwaltungssystem, das Mitte/Ende der 90er dann eingeführt wurde. Der Rest ist Geschichte, und heute reisen Delegationen aus der ganzen Welt nach Estland, um sich deren Verwaltung anzusehen.

Natürlich, da gab es gar keinen Zweifel. Die komplette Verwaltungsstruktur wurde vom ersten gedanklichen Spatenstich an digital ausgelegt. Das deutsche System galt als Vorbild, aber es wäre keinem Esten in den 90ern in den Sinn gekommen, eine papierbasierte Verwaltung aufzubauen. Und das Beste ist: Das komplette System hat umgerechnet und inflationsbereinigt nicht mehr als eine Million Euro gekostet – für eine komplette Verwaltung eines Staates.

Dabei handelt es sich um eine Reihe physisch voneinander unabhängiger Server, auf denen der Bürger jeweils seine Daten speichert, zum Beispiel das zentrale Melderegister oder eben die digitale Krankenakte. Sie sind alle mit eigenen Sicherheitssystemen ausgestattet und jeder Bürger kann seine Daten zur Gänze selbst verwalten und entscheiden, wer darauf zugreifen kann.

Ja, ist es auch. Der Grundgedanke hinter dem estnischen Digitalisierungsmodell ist: Den Bürgern das Leben einfacher machen. Eine ältere Dame sagte einmal zu mir: „Wir gehen lieber in die Sauna, als zur KFZ-Meldestelle. Was sollen wir uns mit einfachen Prozessen solange rumschlagen?“

Technik? Nein. Die könnten wir flächendeckend im Boden und in den Serverräumen haben. Auch an Geld mangelt es nicht. Das Personal mancher, nicht aller Behörden ist ein Teil des Problems, aber wohl auch dann eher ein Symptom als die Ursache. Wir haben den klaren Blick auf das Ziel verloren: Schneller, einfacher, effizienter. Wir verästeln uns, wir schrauben überall ein wenig und verlieren den Überblick. Und beim Überlegen, Reden und Überdenken entdecken wir vor allem eines: Gründe dies oder das nicht zu tun, da es da ja Fragen und Probleme gibt.

Ja und nein. Deutschland hat Angst vor Digitalisierung, wir sind satt. Wir haben keine Lust, uns zu verändern und sind oft überheblich. In Bezug auf Digitalisierung sind wir oft geradezu innovationsfeindlich. Deshalb leben wir, was das angeht wirklich in der Steinzeit. Die Mentalität ist das Hauptproblem, unsere Kompliziertheit im Denken. Und das fängt ganz oben bei den Ministerien an und geht bis unten durch.

Es war eine Kombination aus politischem Willen, und einem überzeugten, gewillten Volk es mitzutragen. Der Ursprung des Ganzen war reiner Überlebenswille. Sie müssen sich das einmal vorstellen: Nach jahrzehntelanger Existenz in einem planwirtschaftlichen System, dem der UdSSR, bricht alles zusammen. Russland stellt über Nacht die Lieferung von Benzin und Gas ein. Salopp gesprochen saßen die Esten in ihren Häusern, haben mit Holz geheizt und Brennnessel-Tee getrunken. Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt betrug 20 Prozent und das bei einem Breitengrad weit nördlich von Bremen und mit nur rund 1,3 Millionen Einwohnern.

War es auch. Die wussten: Wir müssen clever sein, wir müssen jetzt etwas Zukunftsträchtiges aus unserem Land machen - und zwar schnell. Also entschlossen sie sich, industriell auf Nischen zu gehen und bei Dienstleistungen auf Tourismus. Denn das Land war und ist wunderschön, und nördlich leben reiche Finnen und Schweden. Zudem sagten sie sich: Wir setzen auf Intelligenz als wirtschaftlichen Faktor, also Bildung, Bildung, Bildung - und das alles gestützt von einer topmodernen IT. So steht heute beispielsweise in jedem Klassenzimmer einer weiterführenden Schule ein 3D-Drucker. Das hat also Früchte getragen – auch abseits der behördlichen Errungenschaften. Die Affinität zu diesem modernen Thema ist sehr hoch und so entstanden Produkte und Organisationen, die weit über Estland hinaus bekannt sind.

Skype ist in Estland erfunden worden. Das IT-Entwicklungszentrum der Europäischen Union steht in Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Die Einheit der Nato, die für die Abwehr von Cyber-Kriegsangriffen zuständig ist, ist auch hier beheimatet. Neben Dubai und Singapur gilt Estland als führendes Land bei der Digitalisierung der Verwaltung und des täglichen Lebens.

Nein, das ist genau unser Problem. Wir sehen nur die Gefahren. China ist aus demokratisch-westlicher Sicht her ein abschreckendes Beispiel. Das ist staatliche Überwachung der Bürger. Da hängen Kameras in Schulen, die aus den Gesichtern der Schüler ablesen, ob diese gerade glücklich gucken oder nicht. Das ist nicht Estland, das ist politisch gewollt in China. Es liegt mir fern, China zu kritisieren. Jedes Land darf selbst über sich entscheiden. Aber so etwas will niemand in Europa. Estland, wie übrigens auch andere europäische Länder, ist genau das Gegenteil: Digitalisierung der Verwaltung dient eben der Freiheit der Bürger und wird nicht für politische oder ideologische Zwecke eingesetzt.

Nein, denn jeder Este verfügt über eine eindeutige ID-Nummer sowie einen persönlichen Pin-Code. Nur mithilfe dieser zwei Dinge kann er sich überall, bei allen Diensten anmelden, egal ob Steuer, KFZ, Krankenkasse oder Einwohnermeldeamt. Damit kann er sogar online wählen oder Bus fahren. Esten können per Mausklick entscheiden, welcher ihrer Ärzte Zugriff auf welche Daten hat und bekommen jedes Mal eine Meldung, wo welcher freigeschaltete Arzt dann auch wirklich drauf zugegriffen hat. Und sobald jemand versucht, sich ohne Erlaubnis Zugang zu irgendetwas verschaffen, teilt das System dies dem Bürger per Mail mit. Der Bürger sieht also, wer versucht hat zuzugreifen. Das erzeugt eine sehr hohe Hemmschwelle. Vor zwei Jahren gab es bei Milliarden an Online-Daten-Transaktionen gerade einmal 16 Problemfälle.

Nein, nicht wirklich. Die neue Datenschutzverordnung hatten sie schon lange vor Beschluss der EU weitestgehend umgesetzt. Die war von vornherein mit eingerichtet. In Estland ist der Bürger der Eigentümer seiner Daten. Der Staat garantiert dem Bürger im Grundgesetz die Sicherheit seiner Daten, so wie die Pressefreiheit und den Schutz der Privatsphäre. Ebenso wie wir in Deutschland überzeugt sind, dass frühmorgens nicht die GSG 9 ohne sehr guten Grund und Durchsuchungsbefehl unsere Wohnung stürmt, sind die Esten überzeugt von der Datensicherheit. Es ist eines ihrer unverletzlichen Grundrechte. Die leben das Vertrauen in die IT.

Natürlich ist Deutschland komplexer zu managen als Estland, aber man müsste auch nicht alles gleichzeitig und in ganz Deutschland umsetzen. Wir geben uns zu oft gegenseitig unsinnige Ausreden. Estland hat die Fläche Niedersachsens. Lasst uns doch hier anfangen. Man könnte vieles auch auf Länderebene in kleinem Rahmen erstmal umsetzen.

Ja, eine Syke-Card oder meinetwegen auch Diepholz-Card zum Beispiel. Damit könne man dann alles machen, was behördlich auf der Ebene zu machen ist, wie KFZ, Einwohnermeldeamt, Parken und Nahverkehr. Das ist eine Frage des einfachen Denkens. Da ist eine Person, die heißt Til Assmann. Die braucht eine Personennummer, nicht für jede Behörde eine gesonderte. Das muss das Ziel sein.

Nein, das ist prima. Wir brauchen diese Netze und wir sind schon sehr spät dran. Uns fehlt die Infrastruktur, unsere Netze sind uralt. Breitband ist das A und O. In Estland ist das Land flächendeckend erschlossen. Das Vorgehen muss sein: Erst Infrastruktur, zweitens Einführung, dann drittens die Nutzung optimierter und digitalisierter Prozesse. Politikerinnen wie Dorothea Bär, die Staatssekretärin für Digitales, denkt an Flugtaxis und wir haben in Zügen, auf Straßen oder sogar zu Hause oft keinen Handy- oder guten Internetempfang. Das passt nicht. Der Staat muss Anreize für Unternehmen setzen, um in der Fläche auszubauen. So haben die Esten das gemacht – eine gute Ausschreibung mit klaren Vorgaben. Und wir ziehen stattdessen mit der Versteigerung der 5G-Netze Milliarden aus der Wirtschaft und damit aus der nötigen Infrastruktur.

Online-Wahlen. Das ist aber eine sehr persönliche und emotionale Entscheidung. Das müssen wir nicht machen, das halte ich persönlich für unnötig.

Was sind die Folgen eines analogen „Einfach weiter wie bisher“?

Langfristig - nicht heute, auch nicht morgen, aber vielleicht in fünf bis zehn Jahren - werden Wissenschaft und vor allem die Wirtschaft enorm leiden, da die Verwaltung unseres Landes zu langsam, zu unflexibel und zu kompliziert bleiben würde. Dann folgen auch soziale Einschnitte, weil andere Länder besser sind. Der Abstieg Deutschlands auf breiter Front wäre unvermeidbar. Leider beginnt dieser Prozess schon, aber wir glauben, das nicht sehen zu müssen, nach dem Motto „das wird schon werden“. Das ist sehr gefährlich.

Zur Person

Til Assmann (51 Jahre alt)

ist hauptberuflich Vertriebsmanager und ehrenhalber Honorarkonsul der Republik Estland in Bremen und Niedersachsen. Eines seiner Herzensthemen ist die Digitalisierung, bei der Estland europa- wenn nicht sogar weltweit zu den führenden Nationen gehört.

Zur Sache

Daten zur estnischen Digitalisierung:

Einwohner: 1,3 Millionen, Fläche: 45 339 Quadratkilometer (entspricht in etwa Niedersachsen). Das gesamte Land ist mit Breitbandanschlüssen ausgestattet.

Zudem gibt es 1 100 freie WLAN-Zugänge und ein Recht auf Internet. Datensicherheit steht im Grundgesetz und Online-Wahlen sind für ein Drittel der Bevölkerung die Regel.

99 Prozent der Überweisungen erfolgen online, 95 Prozent der Steuerklärungen elektronisch.

85 Prozent der Unterschriften und 95 Prozent des Gesundheitswesens laufen digital ab.