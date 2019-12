Vor zwei Jahren ging die erste Landesbuslinie Niedersachsens in Westerstede an den Start. Jetzt sollen nach der Verbindung 150 auch im Landkreis Diepholz weitere Linien aufgewertet werden. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Bassum/Landkreis Diepholz. Haben Sie in den vergangen Tagen einen Brief zum Thema Landesbuslinie im Briefkasten gefunden? Grund dafür kann die Aufwertung der Verbindung Sulingen-Bassum sein. Den Anfang machte die Linie 150 von Bruchhausen-Vilsen nach Syke. Im vergangenen Jahr wurde diese zu einer Landesbuslinie ausgebaut. Ab Sonntag, 15. Dezember, erhält die Linie 123 von Sulingen nach Bassum ebenfalls diesen Titel. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Die Busse fahren stündlich und an jedem Tag. „Wir schaffen dadurch ein qualitativ hochwertiges Angebot für den ländlichen Raum“, findet Christof Herr, Geschäftsführer des Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN).

Bassums Bürgermeister Christian Porsch begrüßt die Aufwertung der Linie Sulingen-Bassum. „Das ist eine hervorragende Methode, um die Fläche zu vernetzen“, sagt er. Gerade da auch Ortschaften wie Nienstedt oder Apelstedt angeschlossen sind und die Busse ab dem 15. Dezember nun stündlich fahren, werden somit Grundzentren wie Bassum verlässlich mit Mittelzentren – etwa Sulingen – verbunden. „Wie wichtig uns diese Verbindung ist, haben wir in der Vergangenheit mit einer jährlichen finanziellen Beteiligung von 4000 Euro an der Strecke gezeigt. Das ist es uns wert“, sagt Porsch. Da das Land Niedersachsen und der Landkreis nun für die Finanzierung zuständig sind, entfällt die Beteiligung.

Zusätzlich zu der Linie 150 wurde im August bereits die Strecke Sulingen-Diepholz (Buslinie 137) aufgewertet. Zum 15. Dezember folgen die Linien 123 und 138 (Sulingen-Nienburg). Dass gerade diese Verbindungen die Aufwertung zu einer Landesbuslinie erfahren (oder schon erfahren haben), liegt an einem Gutachten des Landes Niedersachsen. Denn diese Aufwertung soll eine Alternative zum nicht-vorhandenen Schienenverkehr bieten. „Alle vier Verbindungen sind im Gutachten als mögliche Landesbuslinien betitelt worden“, erzählt Herr. Die erste ging übrigens bereits vor zwei Jahren an den Start und fuhr zwischen Westerstede und Oldenburg.

WLAN ist an Bord

Der Vorteil: Alle drei Linien fahren montags bis sonntags im Stundentakt. Montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr, sonnabends zwischen 6 Uhr und 22 Uhr und sonntags zwischen 6 und 20 Uhr. „Insgesamt wird das Verkehrsangebot auf den einzelnen Linien um fast 40 Prozent ausgeweitet. Alle Linien haben auch Anschlüsse an die Züge, und zwar in Diepholz und Bassum in Richtung Bremen und Osnabrück sowie in Nienburg in Richtung Hannover und ebenfalls in Richtung Bremen“, freut sich Christof Herr über die Aufwertung. Im Falle der Linie 137 konnte somit eine Verbesserung um 60 Prozent der Leistung erzielt werden. Die Kosten liegen bei rund 1,4 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen bezuschusst den Betrieb jährlich mit rund 570 000 Euro, den Rest teilen sich Landkreis und ZVBN. Die Busse, die auf einer Landesbuslinie fahren dürfen, müssen übrigens klimatisierte Niederflurfahrzeuge, ausgestattet mit WLAN, sein. „Das Internet ist noch nicht Standard bei uns, wird aber eingebaut. Unsere Busse sind aber alle klimatisiert und Niederflurfahrzeuge“, betont Christof Herr. Insgesamt gibt es im gesamten Bereich des ZVBN sechs Landesbuslinien, im kommenden Jahr folgt eine weitere im Landkreis Wesermarsch. Im Zuge von Klimastreiks, Nachhaltigkeits- und Plastikdiskussionen wird damit auch der öffentliche Nahverkehr gestärkt. Landrat Cord Bockhop ist überzeugt: „Wir schaffen damit eine Alternative zur Nutzung des Autos.“

Zur Sache

Weitere Informationen

Informationen über das Fahrplanangebot erteilt die VBN-Serviceauskunft unter der Telefonnummer 04 21 / 59 60 59. Zudem sind sie auf der Homepage des Verkehrsverbundes Bremen und Niedersachsen (vbn.de) sowie in der VBN-Fahrplaner-App erhältlich. Außerdem hält der Info-Bus des VBN am Montag, 9. Dezember, auf dem Parkplatz der Volksbank (Bremer Straße 28) in Bassum, um laut VBN-Sprecher Eckhard Spliethoff in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr über Änderungen, Tarife und Taktungen zu informieren. Am Dienstag, 10. Dezember, macht der Bus in Sulingen beim Froschbrunnen an der Langen Straße von 11 bis 13 Uhr halt.