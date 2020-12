Die Ausstellung in der Klostermühle Heiligenberg hat sich für Edgar Wüstefeld (von links), Karin Altrogge, Karin Bliefernich und Elisabeth Schuller-Köster nicht ausgezahlt. (Vasil Dinev)

Edgar Wüstefeld fasst es zusammen: „Tote Hose“, sagt er. Nun hat er keine Tickets für ein wegen Corona ausgefallenes Konzert der Düsseldorfer Band, nein: Er hat Bilder ausgestellt in der Klostermühle Heiligenberg. Seit dem 3. September hingen die Werke von ihm, Karin Altrogge, Karin Bliefernich, Regina Wanek, Nadya Hauswald, Karin Schildmaier, Elisabeth Schuller-Köster, Edgar Wüstefeld und von Peter C. Creuzburg dort. Unbeachtet, nahezu unsichtbar. Die Resonanz blieb aus, entsprechend groß ist der Frust bei den Künstlern.

„Außer Spesen nichts gewesen“, sagt auch Elisabeth Schuller-Köster. Und diese Spesen, unter anderem Fahrtkosten, seien nicht unerheblich gewesen. Das gelte auch für den Zeitaufwand, meint Karin Bliefernich. Und Karin Altrogge fasst die Präsentation so zusammen: „Es hat gar nichts gebracht. Ständig gab es Einschränkungen.“ Wegen der Corona-Regelungen und der Schließung der Gastronomie in der Klostermühle seien die Bildbetrachter ausgeblieben. „Die Angestellten der Klostermühle greifen da normalerweise auch ein und schicken Kunstinteressierte ins Obergeschoss“, wo weitere Bilder hängen würden. Da half es auch nichts, dass die Werke deutlich länger hingen als ursprünglich geplant.

Es gab also kein verkauftes Bild bei der Ausstellung in der Klostermühle. Ein Fakt, der Karin Altrogge, Karin Bliefernich, Elisabeth Schuller-Köster und Edgar Wüstefeld nicht ganz so hart trifft, da sie entweder hauptsächlich einem anderen Beruf nachgehen oder den Luxus genießen, dass ihr Lebenspartner die Haupteinnahmequelle des Haushalts ist. Dennoch macht sich auch bei ihnen Frust breit.

Die Kontaktlosigkeit, das Abstandhalten, „das schlägt sich auf meine Arbeit nieder. Ich male zurzeit nur noch ganz wenig“, sagt Wüstefeld. Eine Beobachtung, die auch Schuller-Köster bei sich gemacht hat. „Ich habe Zeit ohne Ende, aber ich weiß nicht, für wen ich malen soll.“ In der Hinsicht hat Wüstefeld jedoch ein Tätigkeitsfeld für sich entdeckt: „Ich male für meine Enkelkinder“, erzählt er. Das sei allerdings nicht seine typische Art zu malen. Bliefernich fehlt auch die Motivation: „Der Schub, der normalerweise über eine Ausstellung kommt, bleibt aus.“

Ein kleiner Lichtblick bleibt dennoch: Galerien dürfen öffnen. So bat die Syker Künstlerin Ruth Cordes jüngst in ihre Ausstellungsräume im Bremer Schnoor. Ja, die Galerien dürften öffnen, „aber es sind ja kaum Leute da“, erzählt Elisabeth Schuller-Köster. Jeden Monat müsse sie Mietkosten zahlen, „aber im November kam nichts rein“. Ein weiteres Problem, so Karin Altrogge: „In Kleinstädten geht gar nichts.“ In Hannover hingegen seien die Galerien gut besucht. Karin Bliefernich hat auch eine Vermutung, warum: „Menschen gehen selten in eine Galerie, nur um Kunst zu gucken.“ Da müsse alles rund sein: Restaurant und Café dabei, immer geöffnet, Werksverkauf im Shop. „Dann bleiben die Menschen stehen und überbrücken ihre Wartezeit.“

Abgesehen vom Geschäftlichen fehlen den vier Künstlern aus dem Landkreis Diepholz auch Begegnungen, Emotionen. „Die Wertschätzung fehlt, wenn alles im Überfluss vorhanden ist“, findet Karin Bliefernich. „Sollten nach Corona die Wände in den Restaurants weiß bleiben, würde sich so mancher wundern.“ Karin Altrogge vermisst die Verbindungen mit den Betrachtern und den Kollegen. „Dadurch leidet man als Künstler.“

Vom Staat gebe es für Künstler nur Geld für Unkosten, nichts für den Lebensunterhalt. 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahr – „für die meisten wäre das toll“, berichtet Karin Altrogge. Aber die Politik sehe Kultur als nicht so wichtig an. „Alles fällt flach: Konzerte, Theater – das ist ein Drama.“