Nicolo Pasetti (von links), Julia Dordel und Anne Alexander Sieder in einer Szene zu "The Bitter Taste". (fotos: Vasil Dinev)

Königliches Ungarn im Jahre 1610: Auf Befehl des Königs Matthias II. stürmte Graf Georg Thurzo von Bethlenfalva die Burg Schächtitz. Sein Ziel: Elisabeth Báthory. Dem 50-jährigen Familienoberhaupt, ein Novum in der damaligen Zeit, wird vielfacher Mord an jungen Frauen vorgeworfen, die sie auf das Schloss gelockt haben soll. Ihr wird der Prozess gemacht, bis zu ihrem Tod stand sie unter Hausarrest. Bis hierhin historisch korrekt, entstand später noch die Legende der Blutgräfin. So soll Báthory im Blut ihrer Opfer gebadet haben, um sich jung zu halten. An eben jene Legende lehnt sich der deutsche Mystery-Thriller „The Bitter Taste“ lose an, der seit April gedreht wird – und das auch in Bruchhausen-Vilsen.

Marcia Lorenz sitzt in dem Büro der Polizistin George Balogh. Die Tapeten sind vergilbt, durch die tristen, zugezogenen Vorhänge dringt ein schmaler Strahl der Mittagssonne. Staub sammelt sich auf dem Massivholz-Schreibtisch von Balogh. Die beiden Frauen lassen sich nicht aus den Augen. Marcia soll sich unwillkommen fühlen, „Schnüffler“ sind in Kaschtitz (die landestypische Schreibweise für Schächtitz) scheinbar nicht erwünscht. Glück für Josh, der unbeachtet ein Buch einsteckt. Was es damit auf sich hat? Das bleibt vorerst ein Geheimnis. Mehr wird in Bruchhausen-Vilsen nämlich nicht gedreht.

„Wir haben uns gefragt, was wäre, wenn Elisabeth Báthory entkommen wäre und jetzt irgendwo in Deutschland leben würde“, schildert Regisseur Guido Tölke die Grundidee hinter „The Bitter Taste“. Der Film spielt in einem fiktiven Deutschland der 1980er-Jahre. „Wir haben zwar Handys, aber das Dorf ist ein wenig in der Zeit stecken geblieben“, präzisiert die Produzentin Julia Dordel, die zugleich die Rolle von Marcia Lorenz übernimmt und damit zu den Hauptdarstellern gehört.

Die Reise in die 80er kam zum einen zustande, weil es „cool aussieht“. „Man ist den modernen Look gewöhnt aus dem alltäglichen Leben. Wenn man merkt, dass alles ein wenig eingestaubt ist, trägt das zum Mystery-Gefühl bei“, findet Nicolo Pasetti – im Film als Dorffischer Josh zu sehen. Dieser hütet übrigens ein dunkles Geheimnis. „Das decken wir aber jetzt nicht auf“, fügt er verschmitzt an.

Oft gelesen: Im Büro des historischen Bahnhofs bekommen auch alte Bücher einen zweiten Frühling beschert. (Vasil Dinev)

Der Film setzt bewusst auf Frauen-Power

Zum anderen ist Regisseur Guido Tölke ein selbst ernannter Fan der 80er-Jahre. Ein Faible, das „The Bitter Taste“ Genre bedingt sehr gut steht. Der Film setzt, neben der unheimlichen Atmosphäre, mit der Protagonistin Marcia bewusst auf Frauen-Power. Auch zur Freude der Schauspielerin Anne Alexander Sieder alias George Balogh: „Frauen sind heute nicht mehr nur ein Accessoire.“

Dennoch seien die heutigen Drehbücher überschüttet mit männlichen Rollen, die Frauen lediglich als „Schmuckstück“ dabei haben. Julia Dordel wollte das ändern. Sie ist Vorstandsmitglied bei Women and Film in German Television (Wift), einem Netzwerk für Frauen in der Film- und Fernsehbranche. Dordel ist der Ansicht, dass man selber aktiv werden muss, wenn mehr Frauen in Filmen tragende Rollen spielen sollen. „Es liegt an den Produzenten, Stoffe und Möglichkeiten für Frauen zu schaffen“, sagt Dordel.

Dennoch habe auch sie sich dabei ertappt, in bekannte Filmmuster zu verfallen. „Als das Drehbuch stand, hatten wir mit George dem Dorfpolizisten, Josh als 'Love-Interest' und Marcia wieder das klassische Dreieck“, gibt sie zu. Doch dann sei im letzten Moment der Schauspieler für die Polizistenrolle abgesprungen. Bei der Neuausschreibung konnte sich dann Anne Alexander Sieder durchsetzen. „Jetzt passt es viel besser“, freut sich Dordel über den Zugewinn. Als lustiger Fakt erklärt diese Anekdote zugleich, warum die Dorfpolizistin George heißt. Bis auf das Geschlecht ist die Rolle geblieben, wie sie ist.

Dürfen in keinem Mystery-Film fehlen: Auch Tarot-Karten spielen eine Rolle. (Vasil Dinev)

Julia Dordel ist nach eigenen Worten übrigens Produzentin geworden, weil sie mit den ihr zugeteilten Rollen nie wirklich zufrieden war. „Ich habe festgestellt, dass ich nicht die Sachen spielen kann, die ich möchte, wenn ich sie nicht selber auf die Beine stelle.“ Darüber hinaus wolle sie Geschichten erzählen, die so in Deutschland nicht produziert werden.

Das liegt für Nicolo Pasetti auch daran, dass es in Deutschland keine Genre-Filme gibt. „Action, Superhelden, Horror. All diese Themen gibt es nicht, obwohl wir Deutschen diese Filme rauf und runter schauen – nur nicht die eigenen.“ Dies wiederum liege an der Förderung, die in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Ländern noch niedrig ausfalle. Umso glücklicher ist Julia Dordel, dass immerhin die Erstellung des Drehbuchs von Nordmedia finanziell unterstützt wurde.

Die Suche nach dem passenden Inneren

„The Bitter Taste“ wird an verschiedensten Orten in Deutschland gedreht. Nach Bruchhausen-Vilsen geht es beispielsweise in den Raum Hannover. Aber wieso wird nicht alles am gleichen Fleck gedreht? „Weil es zum Teil Kulissen gibt, die von außen total historisch aussehen von innen aber moderne Bürogebäude sind“, begründet Cedar Wolf, Produktions-Koordinatorin von Dorcon Film.

Daher werde nach verschiedenen Orten Ausschau gehalten, die das jeweilige Pendant bilden können. Während sich also das Innere der Polizeistation in Bruchhausen-Vilsen befindet, bekommt der Zuschauer im fertigen Film von außen die Fassade des Straßenbahnmuseums Hannover zu sehen. Hätte das Set in Bruchhausen-Vilsen nachgebaut werden müssen, hätte dies nach Angaben von Cedar Wolf rund 180 000 Euro gekostet.

Noch bis September laufen die Dreharbeiten. Und die Filmpremiere ist für wann vorgesehen? Cedar Wolf hat zumindest eine Hoffnung: „Das möchte man zwar gerne vermuten, aber das kann man bei der Produktion nie genau sagen. Wir hoffen auf Herbst 2020.“