Katja Hedel (von links), Sascha von Poeppinghausen, Kirchenvorstand Hartwig Seevers, Bernd Breckner, Susanne Heinemeyer und Katja Hermsmeyer stellten das Konzept für die diesjährigen Heiligabendgottesdienste in Barrien vor. (Vasil Dinev)

Syke. „Weihnachten erfordert viel Kreativität dieses Jahr“, findet Heiligenfeldes Pastorin Katja Hermsmeyer. Doch gemeinsam haben die drei Kirchengemeinden Barrien, Heiligenfelde und Syke genügend Ideen gehabt, um den Menschen insbesondere im Corona-Jahr Gottesdienste zum Weihnachtsfest bieten zu können. Denn: „Menschen brauchen Gemeinschaft“, so die Pastorin. Daher sei es „wichtig und richtig, dass die Gottesdienste stattfinden“, gibt es dabei Unterstützung von Diakon Bernd Breckner. Das geschähe natürlich unter allen erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Im Hachehuus in Barrien trafen Vertreter aller drei Kirchengemeinden zusammen, um diese Vorsichtsmaßnahmen und ihre Planungen für die Gottesdienste an den Weihnachtstagen vorzustellen.

Die Kirchengemeinde Barrien greift auf eine Idee zurück, die bereits im Sommer erprobt und gut angenommen wurde: die rollende Kirche. Drei Trecker bringen an Heiligabend auf einem Anhänger den Christbaum und die Krippe zu den Gläubigen in die Ortschaften, um vor Ort mit ihnen den Gottesdienst zu feiern. „Wir haben dabei Wert darauf gelegt, Orte zu finden, wo die Menschen geschützt sind, aber trotzdem unter einem Dach“, sagt Pastorin Susanne Heinemeyer. In Scheunen und Maschinenhallen wurde dieser Platz gefunden, zur Verfügung gestellt von Gemeindemitgliedern. Für eine Grundbestuhlung ist vor Ort jeweils gesorgt, dennoch sollten Klappstühle oder Sitzhocker – wenn vorhanden – mitgebracht werden. Und angesichts der ungewöhnlichen Lokalitäten sollte neben einer Mund-Nasen-Bedeckung auch an ausreichend warme Kleidung für den Gottesdienstbesuch gedacht werden.

Auf die jeweiligen Gottesdienstgelände kommt nur, wer eine Registrierung ausfüllt. Die Formulare dafür finden sich im aktuellen Dreiklang, dem Magazin der evangelischen Kirchengemeinden, oder liegen in den Gemeindehäusern aus. „Am besten ist es, diese schon vorher auszufüllen“, rät Susanne Heinemeyer. Das spare Zeit beim Einlass. Wer kein Formular hat, kann sich jedoch auch noch am Einlass registrieren lassen. Die Kirchengemeinde bittet allerdings um Verständnis, sollte es wegen Überschreitung der Kapazitäten dazu kommen, dass Menschen gebeten werden müssen, zu gehen. Sie können sich gegebenenfalls frühzeitig am nächsten Ort zum Feiern des Gottesdienstes einfinden.

Abschließend sammeln sich alle drei Trecker beim Caravan Service Center in Barrien, wo ab 17 Uhr ein weiterer Gottesdienst stattfinden wird. Darüber hinaus wird ab 23 Uhr vor der Bartholomäus-Kirche ein Gottesdienst zur Christnacht gefeiert, beleuchtet mit Fackeln und Feuerkörben. An alle, die in diesem Jahr nicht zu einem Heiligabend-Gottesdienst kommen können oder möchten, wird ebenfalls gedacht. Es wurde ein Krippenspiel aufgenommen, das ab Donnerstag, 24. Dezember, auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.kirche-barrien.de zu sehen sein wird, kündigt Susanne Heinemeyer an.

In Heiligenfelde hat man für die Heiligabendgottesdienste einen zentralen Ort gefunden, der alle Interessierten aufnehmen kann. Fündig wurde man mit der Reithalle des Reitvereins Heiligenfelde, an der Bundesstraße 6 Ortsausgang Heiligenfelde, Richtung Syke. Diese wird im entsprechenden Abstand mit Bänken ausgestattet, auf denen jeweils maximal vier Personen Platz nehmen können. Eine Bühne wird aufgestellt und der Ein- und Ausgang wird über ein Einbahnstraßensystem geregelt. Vier Gottesdienste wird es dort an Heiligabend geben, kündigt Katja Hermsmeyer an. Um 14 Uhr einen für Familien mit der Kinderkirche, um 16 und um 18 Uhr ein Wort-und-Musik-Gottesdienst mit dem Posaunenchor sowie um 23 Uhr einen Gottesdienst zur Christnacht von und mit der Jugendgruppe. Die Pastorin weist darauf hin, dass auch eine Reithalle nicht beheizt ist, sodass warme Kleidung mitzubringen ist.

Um besser einschätzen zu können, wie viele am Gottesdienst teilnehmen möchten, bittet die Kirchengemeinde Heiligenfelde um eine Anmeldung. Sie wird ab Montag, 14. Dezember, per E-Mail an kg.heiligenfelde@evlka.de oder im Gemeindebüro, Heiligenfelder Straße 5, angenommen. Hilfreich wäre, wenn dabei auch gleich die Registrierungsformulare mit abgegeben werden. Ein Vordruck ist ebenfalls im aktuellen Dreiklang zu finden.

In Syke werden an Heiligabend fünf Gottesdienste gefeiert, dieses Mal nicht in der Christuskirche, sondern auf dem Hinrich-Hanno-Platz direkt daneben. Der Platz wird entsprechend abgesperrt, es wird zwei Eingänge geben. Eine Bühne wird aufgebaut, jedoch keine Bestuhlung. „Wer sitzen möchte, sollte sich einen Klappstuhl oder Hocker mitbringen“, sagen die beiden Diakone Bernd Breckner und Sascha von Poeppinghausen. Auch für warme Kleidung und gegebenenfalls Regenschutz sollte jeder Besucher vorsorgen. Los geht es mit dem Gottesdienst ab 10 Uhr für Kinder mit dem Kinderchor. Im Gottesdienst ab 15.30 Uhr wird das Krippenspiel aufgeführt. „Dazu haben sich Jugendliche etwas ausgedacht, das coronakonform gezeigt werden kann“, verrät Sascha von Poeppinghausen. Ab 17 Uhr folgt ein musikalischer Gottesdienst mit dem Kirchenchor und ab 18.30 Uhr wird es einen Krippenspiel-Gottesdienst für Erwachsene geben. „Das wird von einer Familie umgesetzt“, und sei damit ebenfalls coronakonform, so Breckner. Den Abschluss bildet ein festlicher Gottesdienst mit Superintendent Jörn-Michael Schröder ab 23 Uhr.

Eine Anmeldung ist in Syke – anders als im Dreiklang angekündigt – nicht erforderlich, teilt Anja Thorns aus dem Gemeindebüro aktuell mit. Um beim Einlass Zeit zu sparen wird jedoch ebenfalls gebeten, den Registrierungszettel bereits ausgefüllt mitzubringen. Auch dieser findet sich in der aktuellen Ausgabe des Dreiklang.

Inhaltlich steht bei allen Gottesdiensten natürlich die Weihnachtsgeschichte im Mittelpunkt. Und darin sehen die Pastoren auch eine Chance, sich „wieder auf das zu konzentrieren, was wichtig ist.“ Schließlich habe diese mit Jesu Geburt in einem Stall auch nicht gerade unter den besten Voraussetzungen begonnen. „Es wird anders, aber die Botschaft bleibt“, sagt Katja Hermsmeyer.

Weitere Informationen

Gottesdienste an Heiligabend:

Barrien:

14 Uhr Osterholz, Familie Stöver, Lange Heide 3 (Pastorin Susanne Heinemeyer)

14 Uhr Sörhausen, Familie Schwencke, Sörhausener Straße 42 (Prädikantin Ilona Haberkamp)

14 Uhr Leerßen, Familie Klocke, Georginenstraße 1 (Pastorin Katja Hedel)

15.30 Uhr Okel, Familie Seevers, Liensch 6 (Pastorin Susanne Heinemeyer)

15.30 Uhr Ristedt, Familie Köhler, Ristedter Hauptstraße 1 (Prädikantin Ilona Haberkamp)

15.30 Uhr Gessel, Familie Landsberg, Syker Straße 53 (Pastorin Katja Hedel)

17 Uhr Barrien, Caravan Service Center Barrien, Olaf Büntemeyer, Handwerkerhof 10 (alle)

Heiligenfelde:

Reithalle des Reitvereins Heiligenfelde, B6, Ortsausgang Heiligenfelde Richtung Syke

14 Uhr Gottesdienst für Familien

16 Uhr „Wort und Musik“-Gottesdienst

18 Uhr „Wort und Musik“-Gottesdienst

23 Uhr Gottesdienst zur Christnacht

Syke:

Auf dem Hinrich-Hanno-Platz

10 Uhr Weihnachtsgeschichte für Kinder

15.30 Uhr Krippenspiel für Jugendliche

17 Uhr Musikalischer Gottesdienst

18.30 Uhr Krippenspiel für Erwachsene

23 Uhr Festlicher Gottesdienst