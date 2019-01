Manches bleibt ihm fremd: Serhat Dogan hat im Gleis 1 in Syke über die Gepflogenheiten der Deutschen gesprochen – sehr zur Freude des Publikums. (Jonas Kako)

Syke. Er ist nicht ganz so bekannt wie Bülent Ceylan oder Kaya Yanar. Deshalb konnte ihn das Publikum am Sonnabendabend im Gleis 1 in Syke erleben: Serhat Dogan präsentierte sein Programm „Kückück“ und brachte seine Zuhörer schon nach wenigen Minuten zum Lachen. Wenn er als Türke einen Blick auf deutsche Gewohnheiten wirft, hat das seine ganz eigene Komik.

1974 in Deutschland geboren, geht die Familie im Jahr 1980 zurück in die Türkei, genauer gesagt nach Izmir. Erst 2005 kehrt Dogan nahezu ohne deutsche Sprachkenntnisse zurück. Sein Schwager, der Komikautor Moritz Netenjakob, habe ihn gebeten, einen Fünf-Minuten-Sketch auf seiner Hochzeit zu spielen, nachdem er ihn als Animateur erlebt hatte, erfuhren die Zuhörer. Netenjakob schickte den Text, und Dogan machte sich ans Auswendiglernen. Seine Schwester habe ihm dann den Inhalt übersetzt und der Auftritt war erfolgreich. „Hella von Sinnen, Cordula Stratmann und andere fanden mich gut und so habe ich weiter gemacht“, erzählt er. „Ich habe alles aufgeschrieben“, öffnete er sein Tagebuch und beschrieb seine Ankunft auf dem Münchner Flughafen: „Himmel ist grau, Stadt ist nicht schön, oh, ist gar nicht Stadt, bin noch auf Flughafen."

Die Deutschen hätten schon einige seltsame Gewohnheiten, so sei ihm der Begriff Sonnenstudio aufgefallen. Während man in der Türkei nach draußen gehe, um Sonne zu tanken, gehe man in Deutschland nach drinnen. Sehr wenig Spaß verstünden die Deutschen übrigens beim Essen, denn es sei äußerst wichtig, welcher Kategorie man sich zuordne. Ganz besonders merkwürdig sei auch der Ausdruck: „Ich hatte Pipi in den Augen“, der emotionale Bewegtheit ausdrücken soll. „Pipi in den Augen? Kann doch nicht sein, dann wäre man ja krank“, mokierte sich der Komiker über die Sprachwendung.

Was will Matthias Reim?

In München habe er gar nicht gemerkt, dass die Leute Deutsch sprechen und in Sachsen auch nicht: „Dort sprechen die Leute, als hätten sie einen Krampf im Unterkiefer." Das sei ja nicht so verwunderlich, denn: „40 Jahre durften die ja gar nichts sagen.“ Sehr erstaunt sei er über die Tatsache, dass die Deutschen mit ihren Hunden reden. „Wer hat einen Hund?“, fragte er ins Publikum, und eine Hundebesitzerin bestätigte die Annahme des Kölners.

Dann widmete er sich deutschem Liedgut oder vielmehr deutschem Schlager, der vom Techniker auch gleich abgespielt wurde. Die Gäste bekamen dabei Texten von Herbert Grönemeyer, Revolverheld und Matthias Reim zu hören: „Verdammt ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht“ – und Dogans Kommentar: „Was will er denn jetzt?" Besonderen Spaß hatte das Publikum bei Roland Kaisers aussagekräftigen Textzeilen: „Manchmal möchte ich schon mit dir, eine Nacht das Wort 'Begehren' buchstabieren.“

Rasch war auch schon Pause. „Wir haben uns sehr gut amüsiert“, meinten etliche Gäste und freuten sich schon auf den zweiten Teil, der mit dem Besuch des Männercafés mit dem Namen Stiefelknecht begann. Auch Dogans Exfreundin, die Sozialpädagogin Sabine, wurde noch einmal zitiert mit ihrer Aufforderung, den Fanschal des türkischen Fußballclubs Galatasaray Istanbul nach Feng-Shui-Regeln auszurichten. Praxisnah wurde dann die Frage beantwortet, warum Orchester, die in der Elbphilharmonie auftreten, nicht in der Türkei gastieren.

Das Publikum musste einmal ein deutsches und dann ein türkisches Publikum darstellen und hatte bei der Mitwirkung einen Mordsspaß, ebenso beim Auftritt Dogans als türkischer Macho in der Diskothek mit schwarzem Hemd und goldenem Adleremblem und im Schritt kneifender Hose. Nach Ende des offiziellen Programms gab der Komiker noch Witze zum Besten und hinterließ ein gut gelauntes Publikum.