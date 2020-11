Robert Reinecke (links) und Manuel Diers im Einsatz am Schredder. Auf Wunsch wird der Baumschnitt sofort zerkleinert. (Vasil Dinev)

Syke-Ristedt. „Die unerschrockenen Jungs werfen mit großer Begeisterung ihr Kettensägen an und sägen alles ab, was sich ihnen in den Weg stellt“, schildert Margarete Windhorst aus Bramstedt voller Begeisterung die Arbeit des Säge-Teams. „Im Ernst, bei uns haben sie vor einiger Zeit Bäume gefällt. Für Gärten, in denen Maschinen nicht zum Einsatz kommen können, wenden sie die Klettertechnik an – ihre Arbeit war sehr sauber, ordentlich und sie hatten einen humorvollen Umgang miteinander.“ Noch konkreter lässt sich das, was die Drei vom Säge-Team so leisten, kaum beschreiben.

Bevor sie in diesem Jahr ihre GbR gründeten, hatten Robert Reinecke und Tim Spinnreker mit ihrem Angestellten Manuel Diers schon fünf Jahre Erfahrung in Sachen Baumpflege ansammeln können. „Wir machen neben und Baum- und Problemfällungen auch Baumpflege, mit Hubarbeitsbühne oder je nach Bedarf mit Seilklettertechnik“, sagt der Maschinenbauingenieur und Landwirt Reinecke. Das Säge-Team machen er und seine Kollegen nur an Wochenenden, dazu kommt die Landwirtschaft zusammen mit Reineckes Vater in Ristedt; ansonsten wuppt der gut gelaunte 30-Jährige hauptberuflich den Vertrieb für eine große Landmaschinenfirma.

Manuel Diers (von links), Tim Spinnreker mit Sohn Grimm und Robert Reinecke vom Säge-Team Ristedt sorgen sich um alles, was mit Bäumen zu tun hat. (Michael Galian)

Mit seinem Kompagnon Spinnreker, der als gelernter Tischler einen selbstverständlichen Zugang zu Holz hat, haben sie gemeinsam schon einige notwendige Maschinen angeschafft, einen selbst fahrenden Holzhacker etwa oder einen Hoflader. „Den Rest, den wir eventuell noch brauchen, leihen wir uns jeweils dazu“, so Spinnreker. Oder sie tauschen sich aus mit Unternehmen in der Region wie beispielsweise Dieckmanns Gartenservice oder Froese und Belke aus Schwaförden.

Die Auftragsbücher des jungen Unternehmens füllen sich schneller als erwartet. „Die Wochenenden sind mittlerweile gut voll“, so Spinnreker. Das Team wird privat weiterempfohlen, weil sie sich in engen Gärten und unübersichtlichen Baumbeständen gut auskennen und durchkommen. Außerdem wird auch gleich vor Ort je nach Wunsch der Baumschnitt entweder gehäckselt oder in handliche Stücke für Feuerholz verarbeitet. Oder es können Stubben ausgefräst oder einfach mitgenommen werden, falls es gewünscht ist. So können die Auftraggeber sicher sein, dass schonend gearbeitet wird und keine unerwünschten Unfälle passieren beziehungsweise „ohne großen Schaden für die Umgebung anzurichten“.

„Wir können auf engstem Raum arbeiten, wenn wir klettern müssen zum Sägen, dann geht einer hoch, seilt das Abgeschnittene runter und die anderen beiden unten sorgen gleich für Weiterverarbeitung“, sagt der gerade Vater gewordene Reinecke.

Ist zu wenig Platz, klettert das Team auch die Bäume hoch. (FR)

Auf dessen Hof in Ristedt ist genügend Raum, um die Maschinen einzulagern und zu warten. Also Trecker, Mulde, Bagger und Teleskoplader. Da kommen natürlich seine Berufserfahrung und die von Diers, dem Metallbauer, gerade recht. Des Weiteren hatte Vater Reinecke dort früher auch eine Firma zur Landschaftspflege. Und die Anfragen kommen aus der Region rund um Syke bis zu maximal einer Stunde Fahrzeit. Meist bekommen sie private Aufträge. „Dann schau'n wir erst mal, wie die Situation ist und was die jeweilige kommunale Baumschutzsatzung besagt, bevor wir loslegen“, so Reinecke. Praktischerweise können sie für die Verarbeitung von großen Ästen und Stämmen auf die Kooperation mit dem mobilen Sägewerk von Jonas Nogga aus Ristedt zurückgreifen, um auch Holz für den Eigenbedarf weiterverarbeiten zu können.

Informationen gibt es zurzeit online zum Säge-Team bei Ebay-Kleinanzeigen oder auch Videos bei Youtube.