Die Verantwortlichen von Avacon, dem Landkreis Diepholz, der Verwaltung von Twistringen und Rolls Royce ließen es sich nicht nehmen, beim Start-Buzzer am Montagnachmittag dabei zu sein. Der Feldtest läuft nun drei Jahre in Abbenhausen. (Michael Galian)

Schon seit Februar befindet sich in Abbenhausen ein neuer Hingucker: ein 15 Tonnen schwerer Energiespeicher von Avacon. Mit einem Schwerlastkran wurde der mintgrüne Kasten auf das vorbereitete Fundament an der Straße Meyerhof gesetzt. Dort startete jüngst die nächste Phase des Avacon-Projekts „Energieplattform Twistringen“. Am Montagnachmittag wurde der Energiespeicher in das örtliche Stromnetz eingebunden. Das Ziel: Das Gerät soll in den kommenden drei Jahren den Unterschied von anfallender Ökostromerzeugung im Ortsteil und dem dortigen Verbrauch ausgleichen.

Bedeutet: Eine Gemeinschaft, die Ökostrom nutzt, wird testweise in die aktive Netzführung integriert. Die Maschine speichert Erzeugungsüberschüsse und gibt diese gezielt an die Gemeinschaft zurück. Somit besteht die Möglichkeit, den Eigenverbrauch im lokalen Niederspannungsnetz zu erhöhen. „Energie, die hier produziert wird, bleibt hier“, brachte es Bürgermeister Jens Bley beim Startschuss auf den Punkt. Potenzielle Haushalte waren dafür extra angeschrieben worden.

Doch warum fiel die Wahl des Feldtests ausgerechnet auf den ländlichen Ort mit 650 Einwohnern? „Weil Abbenhausen ideale Voraussetzungen für Energiegemeinschaften bietet“, weiß Avacon-Pressesprecher Ralph Montag. Schließlich seien zahlreiche Haushalte im Ort bereits mit einer Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe oder einem Batteriespeicher ausgestattet. Überhaupt würden in ländlichen Regionen vergleichsweise viele erneuerbare Energien eingespeist.

Durch das Pilotprojekt kann laut Cordelia Thielitz von der Firma Rolls Royce, die den Speicher hergestellt hat, viel für die energetische Forschung gelernt werden, die zurzeit voranschreitet. Aktuell würde beispielsweise an unterschiedlichen Batteriearten gearbeitet. „Ich hoffe, die Energieplattform Twistringen ist ein Startschuss, um Energiegemeinschaften wenn möglich flächendeckend zu etablieren“, betont sie. Derzeit behindere die Bürokratie derartige Entwicklungen noch stark. „Unser Projekt hier ist auch erst durch eine neue EU-Richtlinie möglich geworden“, ergänzt Projektleiter Benjamin Petters. Künftig seien kleinere Speicher in Privathaushalten eine gute Option. Letztlich sei allerdings die Kombination aus großen und kleinen Speichern der richtige Weg, findet er. Übrigens: Speicher wie der in Abbenhausen sind laut Petters langlebig. „Die einzelnen Batteriezellen können acht bis zehn Jahre genutzt werden und sind separat austauschbar“.

In den nächsten drei Jahren möchte Avacon untersuchen, wie Strom in einer solchen Energiegemeinschaft erzeugt, verbraucht und gespeichert werden kann. Nach der Schaffung der Energiegemeinschaft soll zudem erprobt werden, wie solche Gruppen in das Stromverteilnetz integriert werden können und das Stromnetz möglichst effizient sowie stabil betrieben werden kann. „Hierfür werden wir detaillierte Daten erheben“, schilderte Avacon-Technikvorstand Stephan Tenge.

Bis das soweit ist, dauert es noch ein paar Jahre. In Abbenhausen werden in den kommenden Wochen freiwillige Teilnehmer mit technischen Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Stromnetz ausgestattet werden. Zunächst werden jedoch noch Info-Veranstaltungen stattfinden. In Frage kommen Haushalte, die etwa Solarmodule installiert haben und somit nicht nur Strom aus dem Netz beziehen. Aktuell seien 20 der insgesamt 89 Haushalte in Abbenhausen interessiert. „Das ist eine sehr gute Quote“, sagt Petters.

Zur Sache

Energieplattform Twistringen

Die Plattform ist Teil des von der Europäischen Kommission geförderten Forschungsprojekts „Platone“, das von der RWTH Aachen geleitet wird. „Wir sind von der Uni gefragt worden, ob wir mitmachen wollen“, erinnert sich Avacon-Pressesprecher Ralph Montag. Insgesamt sind 13 wissenschaftliche oder wirtschaftliche Partner aus Belgien, Griechenland, Italien und eben Deutschland beteiligt. „Wir sind stolz, Teil eines Projekts zu sein, das europaweit stattfindet“, verdeutlichte Ortsbürgermeister Bernhard Kunst. Hergestellt wurde das mintgrüne Gerät übrigens von der Firma Rolls Royce.