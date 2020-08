Ein Prosit auf 15 Jahre Gästeführer: Im Hansa-Haus feierte die Gruppe ihren Geburtstag. (Michael Galian)

Syke. 816 Führungen, 15 000 Teilnehmer, 176 Themen: Allein die Zahlen legen beredtes Zeugnis ab, doch Sykes Gästeführer sind noch mehr. 15 Jahre ist es her, dass sich die Gruppe zusammenfand und dieses Angebot für Gäste, aber auch Bürger der Stadt ins Leben rief. In einer kleinen Feierstunde im Hansa-Haus wurde dieser Geburtstag nun gefeiert.

Traute Dittmann ist eine der Gästeführerinnen der ersten Stunde und berichtete den Anwesenden, wie alles losging. Auf Initiative der Landfrauen waren über eine Zeitungsmeldung Menschen mit Interesse an regionaler Geschichte gesucht worden. Ihnen wurde ein Informationsabend für einen Kurs bei der Ländlichen Erwachsenenbildung angeboten. „Der Raum war voll“, erinnerte sich Traute Dittmann an diesen Abend. Mit Menschen aus Syke, Stuhr und Weyhe und „fast nur Frauen“. Für sie selbst habe der Gedanke, tatsächlich Gästeführungen zu machen dabei erst mal gar nicht im Vordergrund gestanden. Doch eins kam zum anderen. Sie absolvierte gemeinsam mit 20 anderen den Kurs – „Sechs davon sind heute noch aktiv“ – und 2006 wurde das erste Jahresprogramm Gästeführungen angeboten. Eine Führung im Monat, zusätzlich noch Radtouren. Mit der Zeit kamen immer neue Ehrenamtliche dazu, mit Gruppen in Weyhe und Stuhr wurde sich ausgetauscht. „Das war eine ganz interessante, sehr intensive Zeit“, erzählte Traute Dittmann. Und heute sind die Gästeführer nicht mehr wegzudenken aus Syke.

Ernst Bochnig übergab Blumensträuße und ein Erinnerungsbuch an die anwesenden Damen, die von Anfang an dabei sind. Neben Traute Dittmann ist dies Anni Wöhler-Pajenkamp. Ein weiteres Präsent ging zudem an Elke Butt, ebenfalls eine „Mitstreiterin der ersten Stunde“ und die Statistikerin der Gruppe. „Ich werde geehrt für etwas, was mir sowieso ganz viel Spaß macht. Das ist toll“, freute sie sich mit einem Lachen.

250 Führungen pro Jahr bieten die Gästeführer an, zu 176 verschiedenen Themen, wie Elke Butt stets sorgfältig in ihren Statistiken dokumentiert. Die Rundgänge geben Einblick in verschiedene Aspekte der Syker Geschichte, aber auch ins Hier und Jetzt. So sind besonders die kulinarischen Rundgänge beliebt sowie die Betriebsbesichtigungen. „Wir haben immer viel, viel Hilfe gehabt“, dankte Traute Dittmann den Unterstützern der Gruppe, seien es die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, Stadtarchivar Hermann Greve oder eben Unternehmen. 25 Prozent der Teilnehmer nutzt das feste Angebot, das in einer eigenen Broschüre einsehbar ist. Der Rest setzt sich zusammen aus Museumsführungen und Führungen, die von Gästen angefragt werden. 2019 habe man so den 15 000. Teilnehmer begrüßen können. „Dieses Jahr sieht es allerdings etwas dürftiger aus“, warf Traute Dittmann auch einen Blick auf die aktuelle Corona-Lage. Dadurch habe viel ausfallen müssen. Weitergehen wird es trotzdem. Die ersten Gästeführungen sind bereits wieder terminiert.

Suse Laue überbrachte die Glückwünsche und den Dank der Stadt. „Mit ihren Führungen bereichern Sie Syke“, sagte sie. Und zwar nicht nur die Besucher der Hachestadt, sondern auch die Syker selbst. Immer wieder rückten sie Ecken und Aspekte der Stadt ins Licht, an denen im Alltag häufig einfach vorbeigegangen wird, so die Bürgermeisterin. Die Zusammenarbeit mit den Gästeführern habe von Anfang an Spaß gemacht, hob Laue in ihrer Geburtstagsrede hervor. Die Gästeführer hätten immer Ideen, seien immer offen für Neues und immer da, wenn Not am Mann ist. Sei es als Botschafter für Syke auf verschiedenen Messen oder als Stimme für das neue Corona-Verhaltensmaßnahmenvideo, mit dem im Theater auf die Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen wird. Traute Dittmann leiht den Bildern ihre Stimme. „Da kann man doch nur ja zu Syke sagen“, so die Bürgermeisterin. Die Syker Gästeführer seien alle sehr unterschiedlich, fuhr Suse Laue fort. Sie haben unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Interessen. Zusammen ergebe das jedoch „ein rundes Ganzes“ und eine Vielfalt, die „wir dank ihnen in Syke haben“. „Sie dürfen sehr stolz auf sich sein, dass sie so tolle Gästeführer sind“, sagte sie und daher hoffe sie, dass noch viele Geburtstage gefeiert werden.