Bassum. Bianca Hardemann misst gerade die Höhe des Regals mit einem Maßband. Neben ihr stehen auf dem Boden ihre Bilderrahmen, fein säuberlich in einer Kiste aufgestellt. Die Frau aus Bassum legt nach dem Abmessen einen Regalboden ein und stellt schon mal einen Bilderrahmen auf. „Keiner hat hier etwas zu verlieren“, sagt sie. Mit ihrer „Kunst im Kasten“ will sie sich im neuen Stadtladen an der Sulinger Straße in Bassum präsentieren.

Sie ist eine von mehreren Künstlerinnen, die an diesem Tag die Verkaufsfläche einräumen. Schließlich muss bis Freitag alles stehen, am 27. November wird die Eröffnung gefeiert. „Ich bin sehr gespannt, wie die Leute das Projekt annehmen. Die Frage ist, ob so etwas Zukunft hat“, überlegt Hardemann. Sie weiß, dass das ein Experiment für alle sei, aber die Vorarbeit lief schon mal optimal. „Es wurde grandios umgesetzt“, findet die Künstlerin, die sich dem nächsten Regalboden widmet.

Geschäftiges Treiben herrscht in „Mein Stadtladen“, der vom 27. November bis zum 3. Januar an der Sulinger Straße öffnet und Künstlern aus der Region einen Platz bietet, um Handwerkliches, Selbstgemachtes oder Selbstgebranntes zu zeigen. Die Vorbereitungszeit war denkbar knapp. Der Informationsabend für interessierte Künstler ist gerade einmal drei Wochen her. „Wir haben das im Modehaus gemacht, damit wir die Abstände einhalten konnten“, erzählt Michael Maas vom gleichnamigen Modehaus in direkter Nachbarschaft. Insgesamt haben sich 37 Aussteller gemeldet, die sich präsentieren wollen. Und die kommen nicht nur aus der Lindenstadt, sondern reisten aus Colnrade, Syke, Stolzenau oder Twistringen an.

Für die haben die Stadt Bassum und das Modehaus Maas Regale angeschafft, Tische aufgestellt, Video-Art hat einen Tresen geliefert und einen Vinylboden in Laminatoptik verlegt. Zettel mit Namen und Nummern hängen verteilt, damit die Künstler auch direkt sehen, wo sie ihre Werke aufstellen können. „Es ist ein bisschen wie beim Adventskalender“, sagt Maas und schmunzelt. Manchmal muss man ein wenig suchen, ehe man die richtige Nummer gefunden hat. Die Regale übrigens werden, nachdem sich die Türen des Stadtladens wieder geschlossen haben, unter anderem an Kitas und andere städtische Einrichtungen verteilt.

Wie auch Hardemann haben schon einige Künstler die Zeit genutzt, um ihre Ware vorzubereiten. Selbst gefärbte Wolle, Kaffee, Kuscheltiere, Deko – „Alles querbeet“, sagt Maas. Innerhalb von zwei Tagen sollen alle Regale bestückt und Tische belegt sein, damit der Feinschliff kommen kann. Heißt: Vor dem Stadtladen werden Tannenbäume aufgestellt und Familie Dormeier verkauft mit seinem Stand Leckeres zum Mitnehmen. „Die Stadt stellt noch einen Fernseher auf, auf dem der Gemeinschaftsfilm gezeigt wird“, erzählt Maas. Bassumer hatten in den vergangenen Wochen Zeit, einen kurzen Videoclip mit einer eigenen Botschaft hochzuladen. Diese werden aneinandergeschnitten, sodass ein langer Film entsteht. Susanne Vogelberg von der Stadtverwaltung erzählt, dass bereits mehr als 100 Filme eingeschickt worden sei.

Maas freut sich auf den Start des Ladens. „Alles führt zur Belebung der Stadtmitte“, sagt er Unternehmer. Zwar können sich im Gebäude maximal 14 Personen (plus eine Mitarbeiterin) aufhalten, aber alles soll natürlich coronakonform ablaufen. Die Öffnungszeiten bieten dafür eine gute Möglichkeit: So öffnet das Geschäft montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Sonnabends können sich Interessierte von 9 bis 14 Uhr die ausgestellten Werke anschauen. Die Voraussetzungen sind geschaffen, jetzt fehlen nur noch die Kunden.