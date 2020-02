Freut sich auf die Zeit ohne Termine: Pastorin Cornelia Harms. (Vasil Dinev)

Sudwalde/Bassum. 1469 Predigten allein in Sudwalde. Cornelia Harms hat nachgezählt. „Das fand ich wirklich viel“, sagt sie und blickt auf eine zweite Zahl. 958 Beerdigungen. Die Pastorin sitzt auf einem gut gepolsterten Stuhl, hinter ihr steht ein wandfüllendes Regal mit zahlreichen Ordnern und Büchern. Ihr Talar mit weißem Kragen hängt am Regal. Der Blick durchs Fenster wandert automatisch zur Kirche in Sudwalde, die direkt nebenan steht. Das wird sich bald ändern, denn Cornelia Harms geht am 23. Februar in den Ruhestand. An diesem Sonntag, 16. Februar, hält sie ihre letzte Predigt in der Dreifaltigkeitskirche in Neubruchhausen. Los geht es um 11 Uhr.

In wenigen Monaten müssen sie und ihr Mann die Dienstwohnung räumen, für die erste Zeit dürfen sie aber noch weiterhin dort wohnen und die Sicht auf das Gotteshaus genießen. Wenn sie auf ihre Zeit als Pastorin zurückblickt, dann zieht sich eine andere Zahl ebenfalls durch ihr Leben: die Eins. „Ich war in jeder Gemeinde, in die ich kam, die erste Pastorin“, erzählt sie. Denn damals war die Frauenordination noch gar nicht so verbreitet wie heute. „In meinem Jahrgang war ich die einzige Frau. Ich war ein Exot“, erinnert sich Harms an ihren Studienbeginn 1973.

Das wäre heute anders. Pastorinnen haben sich in der evangelischen Kirche mittlerweile etabliert. Doch Cornelia Harms traf selbst unter Kommilitonen zu Beginn auf Widerstände. Während ihrer Zeit als Pastorin blieb sie ihrem Weg treu. „Natürlich habe ich auch Zweifel, das ist normal. Aber meinen Glauben kann mir keiner nehmen“, sagt Harms. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, auch in schweren Zeiten. Die Basis dafür legte ihre Familie, die sie christlich aufzog. Ihr Vater war Dorfschullehrer und der hatte während Harms' Kindheit „auch pastorale Pflichten“. So kam sie früh in Berührung mit Beerdigungen oder Gottesdiensten. „Das gehört für mich dazu“, findet sie.

Nach ihren Stationen in Celle (Vikariat) und in Ostfriesland („Die Gemeinde fand es ganz klasse, dass ich da war.“) ging es für sie nach Nordholz bei Cuxhaven. Dort blieb sie fünf Jahre. „Man wechselt alle fünf bis sieben Jahre“, erzählt sie. Allerdings wollte auch sie nach dem halben Jahrzehnt die Gemeinde verlassen und fand die Anzeige, dass in Sudwalde ein Pastor gesucht wurde. „Ich habe es mir hier angeguckt und fand es nicht übel. Wir haben dann gesagt, wir gehen hier sieben, acht Jahre hin und ziehen weiter“, erinnert sich Harms, ehe sie lachend hinzufügt: „Das hat nicht so geklappt.“

Nun ist sie bereits 32 Jahre lang Pastorin in Sudwalde, damals wurde gerade eine eigene Stelle in Neubruchhausen eingerichtet. 1988 war das. Beide Kirchengemeinden gehörten zusammen. „Als Neubruchhausen nach Bassum abgegeben wurde, war das ein großer Einschnitt“, berichtet Harms über die Zeit von Stellenkürzungen bei den Pastoren. Denn nicht nur die Pastoren wurden weniger, sondern auch die Stellen gekürzt. „Man hat einfach weniger Zeit für die Gemeinde“, sagt die heute 65-Jährige. Ihre Stelle sei auf 75 Prozent gekürzt worden, „die restlichen 25 Prozent habe ich etwas anderes gemacht“. Dadurch fielen allerdings etwa Passionsandachten weg.

Vor acht Jahren ging es für sie in die Kirchengemeinde Bassum und so wieder nach Neubruchhausen. „Ich habe dann meine alten Schäfchen wiedergesehen“, sagt sie grinsend. Sie findet, dass es früher einfacher gewesen war, als Neubruchhausen und Sudwalde noch eine Kirchengemeinde bildeten. Ansonsten sei es sinnvoll gewesen, den Bassumer Ortsteil mit der Kirchengemeinde in der Lindenstadt zu vereinen. Daher sagt sie in Neubruchhausen am kommenden Sonntag auch „Tschüss“, nach dem Gottesdienst in Sudwalde endet ihre Zeit als Pastorin und sie wird vom Superintendenten des Kirchenkreises entpflichtet. „Vor einigen Jahren konnte ich mir das noch nicht vorstellen, jetzt freue ich mich richtig darauf“, sagt Harms und lacht.

Nach ihrer Entpflichtung darf sie aber noch ihre Kollegen vertreten und etwa Menschen trauen. Der Vorteil: Sie kann das machen, worauf sie Lust hat. Darauf freut sie sich. „Das stelle ich mir schön vor. Wenn das Wetter gut ist, einfach wegfahren“, schwärmt sie. Ihrer letzten beruflichen Woche in Sudwalde – „wir bleiben hier wohnen“ – blickt sie mit Freude entgegen. „Ich lasse erstmal alles auf mich zukommen. Das ist ja auch der Luxus.“