Eines des größeren Zeichen, dass der Feuerwehrbedarfsplan in Bassum umgesetzt wird: das Feuerwehrhaus in Bramstedt. Es ist gleichzeitig mit 1,5 Millionen Euro das teuerste Projekt. (Tobias Denne)

Bassum. Norbert Lyko kann zufrieden sein. Der Erste Stadtrat stellte die weitere Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans in Bassum beim Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung vor. Das bis dato letzte Mal hatte er den Mitgliedern des Gremiums den Sachstand vor rund zwei Jahren präsentiert. „Es ist hochinteressant, was sich getan hat“, findet Lyko. Und trotz der Corona-Pandemie, die für finanzielle Einbußen sorgt, hat sich an den Planungen gar nicht so viel geändert.

Eine erste gute Nachricht für alle Bassumer: In 100 Prozent der Fälle schaffen es die Feuerwehren innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung zum Einsatz. Seit drei Jahren erreichen die Ehrenamtlichen diese Quote. Lyko war „voller Stolz“. Zweite positive Nachricht gefällig? Die Mitgliederzahlen in den Kinder- und Jugendfeuerwehren steigen. Gehörten 2018 noch 171 Kinder und Jugendliche einer Wehr an, waren es im Vorjahr schon 195. „Das ist durchaus ein Erfolg, weil in Pandemiezeiten keine Treffen und Übungen möglich sind. Eine tolle Sache“, schwärmte Lyko angesichts der Entwicklung. Die Stadt Bassum hatte Geld in die Hand genommen, um diese Nachwuchs-Wehren unter anderem mit Kleidung, Tagesfahrten, Übungswochenenden, Bücher, Zelte zu stärken. „Das war gut investiertes Geld“, bilanzierte Lyko nun.

Das ist auch beim Feuerwehrbedarfsplan der Fall. Nach dem Bericht des Ersten Stadtrates freute sich Christoph Lanzendörfer (SPD) darüber, dass „die Umsetzung schneller geht als die Diskussion“ und erinnerte an die langen Verhandlungen, ob Bassum überhaupt so etwas braucht. „Das ist ein großer Wurf und vorbildlich“, sagte er.

Nun aber zu der Umsetzung, die immer mit Blick auf die Finanzen der Stadt geprüft werden: So dürften sich die Ortswehren in Nordwohlde (für 12.000 Euro) und Neubruchhausen (für 9000 Euro) über neue Fahrzeuge gefreut haben, in Wedehorn ist das Feuerwehrhaus, das knapp 272.000 Euro kostet, fast fertiggestellt. „Die Bauzeit dauerte lange“, sagte Lyko angesichts der Planungen aus dem Jahr 2018. Schneller dagegen geht es derzeit mit dem Feuerwehrhaus in Bramstedt (wir berichteten), das rund 1,5 Millionen Euro teuer ist, voran. „Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen läuft sehr gut“, freute sich Lyko. In diesem Jahr erhält die Wehr zudem ein neues Fahrzeug für 270.000 Euro, ein älteres wechselt dann von Bramstedt zu den Kameraden nach Wedehorn.

Weiter in Dimhausen

Für die nächsten Arbeiten geht es nach Dimhausen und Groß Ringmar. Dort wird es jeweils einen Erweiterungs- und Umbau des Feuerwehrhauses geben. „Wir wollen mit den Planungen beginnen“, sagte Lyko. Kostenpunkt für Dimhausen insgesamt: knapp 600.000 Euro. Für Groß Ringmar sollen 25.000 Euro in den Haushalt für die Planung eingestellt werden. Zudem steht die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Wehr in Dimhausen für 390.000 Euro für das nächste Jahr an. Er machte noch mal deutlich, dass durch das Coronavirus die Finanzlage nicht mehr so rosig aussieht wie noch vor einem Jahr. Gleichzeitig geht es bei der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans um die Sicherheit der Bassumer und der Einsatzkräfte. Auch deshalb wurde nicht bei der Ausrüstung gespart, sondern lediglich das Feuerwehrhaus Dimhausen um ein Jahr verschoben. Eigentlich war der Baustart für dieses Jahr angedacht.

Alles gut in Bassum? Nicht ganz. Zum einen dauert das Löschwassergrundkonzept noch etwas. Zum anderen rief Lyko wieder die Kooperationen der Feuerwehren den Anwesenden ins Gedächtnis. Zwar berichtete Stadtbrandmeister Claas Meyer davon, dass es in Bassum rund 480 aktive Mitglieder gibt, Lyko machte indes deutlich, dass sich die Feuerwehren mit Kooperationen auseinandersetzen sollten. „Das wird keine Anordnung sein, wir wollen nur eine sinnvolle Weiterentwicklung aufzeigen“, sagte er. Die Ortswehren müssten eine solche Zusammenarbeit auch wollen. Gleichzeitig fragte er angesichts der kleineren Feuerwehren: „Wird die Stärke erreicht?“ Das habe man aber seitens der Stadt im Blick. So könnte es in verschiedenen Ortsteilen zu Kooperationen kommen, wenn der Um- und Erweiterungsbau der Feuerwehrhäuser an der Reihe ist. In Neubruchhausen und Hallstedt ist das 2026 der Fall, Eschenhausen und Albringhausen könnten mit dem Bau 2029 kooperieren, Apelstedt und Nienstedt ab 2028 offiziell. „Man kann das peu à peu machen. Aber ich will, dass die Wehren darüber nachdenken, weil das Thema schnell vergessen wird“, betonte Lyko. Denn schon jetzt hätten die Jugendfeuerwehren Wedehorn, Apelstedt und Nienstedt Probleme, Betreuer zu finden. Der Erste Stadtrat hofft: „Vielleicht ergibt sich ja eine Zusammenarbeit.“