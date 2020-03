Immer noch verdienen Frauen weniger als Männer. Rund 21 Prozent beträgt der Lohnunterschied im Durchschnitt. Zum Equal Pay Day bietet Bassum für Frauen einen Tag mit Vorträgen und Verhandlungstraining an. (Andrea Warnecke/dpa)

Es gibt zahlreiche Gründe, warum Frauen weniger Geld zur Verfügung haben als Männer. Im Durchschnitt verdienen Mitarbeiterinnen rund 21 Prozent weniger als ihre Kollegen – und das schon seit Jahrzehnten. „Frauen geraten oft ins Hintertreffen. Viele sind froh, dass sie einen Job haben und wollen es sich nicht mit dem Chef verscherzen“, erzählt Julia Niemann von der Stadt Bassum. Bei ihr in der Sozialhilfe haben Frauen nicht den Blick dafür, mehr Geld zu verdienen. „Das ist ihnen nicht so bewusst. Sie wollen einfach nur nicht in die Arbeitslosigkeit abrutschen“, berichtet Niemann. Daher halten sie sich auch mit Minijobs über Wasser. Eine Entwicklung, die auch Bassums Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann beobachtet. „Frauen üben oft noch Berufe aus, die weniger Geld einbringen“, sagt sie.

Kommunen bieten daher zum Equal Pay Day (17. März) Veranstaltungen an, um genau über diese Ungerechtigkeit zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen. Für dieses Jahr hat Gaumann sich überlegt: „Geld ist Frauensache“. Am Sonnabend, 21. März, findet die Kombination aus Vorträgen und Verhandlungstraining von 9.30 bis 18 Uhr statt. Gaumann betont, dass frau sich auch für einzelne Teile anmelden könne.

Mein Geld und ich

An dem Tag geht es vor allem um das eigene Verhältnis zum Geld. Wie plane ich mein Budget, wo liegt Sparpotenzial, wo gibt‘s Schuldenfallen? All das soll besprochen werden. Darüber hinaus wird Referentin Melanie van Luijn gleich zwei Vorträge halten. Beim ersten (9.30 Uhr) geht es um genannte Kontrolle und Schuldenfallen – schließlich enden die Ausgaben nicht mit den Fixkosten wie Miete. Auch Mobilität, Versicherungen und die Lebensführung spielen damit hinein. „Wo könnte ich noch sparen?“, ist eine Frage, die laut Gaumann beantwortet werden kann. Der zweite Vortrag (16 Uhr) behandelt dann, was man mit seinem Gesparten machen kann – Tipps und Tricks zu Geldanlagen und Krediten, zu kurzfristigen und längerfristigen Anlagen. „Große Reisen, Luxus, die Familienplanung“, über all das sollte man nachdenken. Zwischendrin (ab 12.30 Uhr) bietet van Luijn unter anderem Techniken an, um Gehälter zu verhandeln. „Wir hoffen, auch jüngere Frauen zu erreichen, damit sie auch das Geld im Blick haben“, wünscht sich Gaumann.

Denn, und das sagt Bassums FSJlerin Julia Limberg: „Es ist erschreckend, dass es eine Lohnlücke überhaupt gibt. Zwar hat sich ein wenig was geändert, aber es ist nicht gravierend.“ Ihre ersten Berufserfahrungen sammelt sie gerade in ihrem Freien Sozialen Jahr. Während der Schulzeit seien Themen wie die Rente aber kein Thema gewesen. Sich Gedanken über das Geld und die Zukunft machen, das soll an diesem Tag in Bassum Thema sein. In einer vertrauensvollen Atmosphäre „wollen wir Frauen die Gelegenheit bieten, sich Zeit zu nehmen, damit sie sich Gedanken machen“, wird laut Gaumann auch auf die Erwartungen der Teilnehmerinnen eingegangen. „Es sollen keine klassischen Vorträge werden, sie stellt auch Fragen und bezieht die Frauen mit ein“, beschreibt sie.

Die Veranstaltung „Geld ist Frauensache“ findet am Sonnabend, 21. März, von 9.30 bis 18 Uhr im Mütter-Kinder-Zentrum, Mittelstraße 2 in Bassum, statt. Das Verhandlungstraining kostet zehn Euro, die Vorträge sind kostenlos. Anmeldungen (auch für einzelne Angebote möglich) nimmt Christine Gaumann unter 0 42 41 / 84 61 oder per Mail an gleichstellung@stadt.bassum.de entgegen.