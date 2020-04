Bernd Bormann: Wir hatten das große Glück, dass wir in allen Gemeinden die Haushaltspläne bereits beschlossen haben und die Verwaltung damit handlungsfähig ist und die beschlossenen Projekte vorantreiben kann. Dazu konnten die Verwaltungsausschüsse Anfang März noch wichtige und anstehende Beschlüsse fassen. Die in den vergangenen Wochen aufgetretenen Punkte habe ich, soweit möglich, als Geschäft der laufenden Verwaltung in Abstimmung mit den Bürgermeistern oder/und Fraktionsvorsitzenden entschieden. In der derzeitigen Situation ist es einfach vonnöten, schnelle und eindeutige Entscheidungen zu treffen und die Entscheidungswege möglichst schlank zu gestalten. Deshalb bin ich den Ratsgremien für das mir entgegengebrachte Vertrauen sehr dankbar. Wir werden allerdings nach Ostern die Verwaltungsausschüsse beziehungsweise den Samtgemeindeausschuss wieder tagen lassen müssen.

Absolut! Ziel dessen ist es, die Funktionsfähigkeit unserer Einrichtungen und des Rathauses möglichst langfristig zu gewährleisten. Ich kann feststellen, dass die Arbeitsabläufe im Rathaus wirklich sehr reibungslos gestaltet werden konnten und meine Erwartungen von den Kolleginnen und Kollegen weit übertroffen wurden. Das liegt aber auch ganz entscheidend daran, dass die Bürgerinnen und Bürger meinen Appell ernst genommen haben und nur die wirklich wichtigen Dinge derzeit erledigen. Sicherlich ist es in Teilbereichen schwierig, Homeoffice im eigentlichen Sinne zu machen, da einfach die Zugriffsmöglichkeiten auf die Programme und Daten nicht gegeben sind oder es, beispielsweise bei der Kfz-Zulassung oder bei Trauungen, keinen Sinn ergibt. Allerdings haben alle Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, E-Mails zu bearbeiten und einzelne Vorgänge zu Hause zu bearbeiten.

Gar nicht, da ich mich als „Chef“ dazu entschlossen habe, durchgängig im Rathaus anwesend zu sein. Das ist notwendig, um die jetzt erforderlichen schnellen und klaren Entscheidungen sowohl zu den Fragen der Bürgerinnen und Bürger als auch der Gewerbebetriebe, aber auch der Ratsmitglieder und meiner Kolleginnen und Kollegen treffen zu können. Ich bin der Auffassung, dass es gerade in dieser schwierigen Phase für mich nicht angezeigt ist, ins Homeoffice zu gehen.

Aus meiner Sicht ein klares Ja!

Schwierige Frage. Auf der einen Seite vermisse ich die vielen Veranstaltungen, die in den zurückliegenden Tagen abgesagt werden mussten, auf der anderen Seite überwiegt natürlich das Verständnis, in der jetzigen Situation soziale Kontakte zu vermeiden beziehungsweise auf das Allernötigste zu minimieren.

Ganz klar: der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Sei es auf Veranstaltungen, in Sitzungen oder bei anderen Gelegenheiten. Der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist elementar wichtig, um als Samtgemeindebürgermeister die richtigen Entscheidungen zu treffen beziehungsweise für die politischen Gremien vorzubereiten.

Nicht nur die fehlenden Touristen sorgen für weniger Einnahmen. Die erforderlichen Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Virusausbreitung werden in allen Bereichen des gesellschaftlichen, aber auch des gewerblichen Lebens Spuren hinterlassen, die sich natürlich auch auf die gemeindlichen Haushalte auswirken werden. Wir sind bereits dabei, die Haushalte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden kritisch zu hinterfragen und mögliche Einsparpotenziale aufzuzeigen, um dem Einnahmeverlusten Herr zu werden. Die unterschiedlichen Szenarien werden wir in alle Ruhe in den politischen Gremien besprechen.

Nicht anders als im Rest der Republik. Die Lage wird mittlerweile von den allermeisten Bürgerinnen und Bürgern ernst genommen, und man hält sich an die Vorgaben der Bundesregierung. Das ist auch in meiner Heimatgemeinde Schwarme so.

Wenn man täglich in den Nachrichten die Entwicklung verfolgt, kann ich mir derzeit nicht vorstellen, dass wir nach Ostern wieder komplett zur „Normalität“ zurückkehren können. Allerdings könnte sicher die ein oder andere Maßnahme gelockert werden. Den zweiten Teil der Frage wird wohl realistisch derzeit niemand beantworten können.

Das ist eine gute Frage, die zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer zu beantworten ist. Sicher wird sich der Umgang untereinander, das Verständnis für den anderen verbessern. Allerdings stehen wir am Anfang, und deshalb sind die Folgen insgesamt einfach noch nicht absehbar. Es wird uns alle treffen, egal ob große oder kleine Betriebe, ob Selbstständige oder Angestellte in der Privatwirtschaft oder im Öffentlichen Dienst. Deshalb ist es schwer zu sagen, wie und was die Corona-Krise am Ende des Wegs verändern wird. Sicher ist: Wir müssen in diesen Tagen und danach noch enger zusammenrücken – das aber nur symbolisch gesehen.

Zur Person

Bernd Bormann (57)

ist Bürgermeister der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Er ist 2014 als Parteiloser in dieses Amt gewählt worden. Vorher war er in der Verwaltung als Bauamtsleiter beschäftigt.