Rappt auch gerne mal: Die Pflegekraft des Herzens, Sybille Bullatschek, bei ihrem Auftritt im Gleis 1. (Jonas Kako)

Syke. Sie ist einfach beliebt – und das nicht nur bei Pflegekräften. Am Freitag sowie am Sonnabend war das Gleis 1 ausverkauft dank der Altenpflegerin des Herzens Sybille Bullatschek alias Ramona Schukraft. „Und wie isch die Stimmung?“, begrüßte sie ihre Zuhörer im schönsten schwäbischen Dialekt. Und die war ausgesprochen gut und zwar vom ersten Moment an.

Für neue Zuhörer, die sich amüsierten über so kreative Erfindungen wie „Haus Sonnenuntergang“ für ein Seniorenheim und für Fans der Altenpflegerin, weil sie alte Bekannte wieder trafen, wie Frau Spellmann, Herrn Hävele oder den Seiffert, der gerne mal sein Jagdgewehr rausholt. Auch die Vorstellungsrunde mit dem großen blauen Ball, der in „Enkelposition“ gefangen werden soll, war vertraut für Fans der lustigen „Pflägekraft“, wie sich die Comedian selbst bezeichnet. Senioren und Senioras werden von ihr betreut, aber Sybille hat natürlich auch noch ein Privatleben. Vorerst ging es allerdings um ihr Berufsleben und den dramatischen Umstand, dass Haus Sonnenuntergang in diesem Jahr die Auszeichnung „Goldene Bettpfanne“ aberkannt wurde wegen Asbests im Boden.

Wie von Waldorfschülern

Und natürlich habe sich ihr Chef Herr Otterle einmal mehr auf Fortbildung begeben um nicht in diesem Chaos arbeiten zu müssen. Schukraft versteht es hervorragend, Situationskomik zu präsentieren, so war allein die Vorstellung, wie Senioren mit zu einer Fortbildung über Erste Hilfe bei Senioren gehen, schon komisch, die detailgetreue Schilderung machte es noch amüsanter. Dass Sybille am Ende den Test nicht besteht, sondern Frau Hävele, sorgte für weiteres Gelächter unter den Gästen, genauso wie die von Waldorfschülern abgekupferte Pantomime-Nummern darzustellen. Dann war der blaue Ball dran und den fingen nacheinander eine Büroangestellte, ein Lehrer und Carmen aus der Alten- und Krankenpflege.

Dann ging es weiter mit der Hitzewelle im Haus Sonnenuntergang und der Idee die Senioren „herunterzukühlen“ mit Hilfe von „Crushed Ice“, das in schwäbischer Aussprache jedes Mal wieder für Gelächter sorgte, ebenso wie das Amüsement von Schuhkraft über die hemmungslose Verwendung von Anglizismen oder Amalie, Frederike und Dolores auf dem rechten Arm vom Herrn Maurer. Auch die Jogginghose aus den Neunzigern und weitere englische Begriffe aus dem Fitnessbereich wie „Crunches“ (Bauchpressen) ließen die Zuhörer immer wieder spontan lachen und sorgten für Stimmung im Gleis 1.

„Ich erlebe sie zum ersten Mal und finde sie sehr lustig und sympathisch. Kommt sie eigentlich tatsächlich aus der Pflege?“, fragte eine Besucherin in der Pause. Dann war Schuhkraft zurück auf der Bühne und wurde begeistert begrüßt, denn neben politischen Sticheleien über die AfD (Amalie, Frederike, Dolores), der Abschiebung von Juri aus Kasachstan in einer Nacht- und Nebelaktion und dem rücksichtslosen Verhalten von Audi-Fahrern am McDrive gab es die schon vertrauten Tanzeinlagen und den Dank an Pflegekräfte für ihren engagierten Einsatz von der „Pflägekraft“ des Herzens und ein neues Motto, das gleichzeitig auch Programmüberschrift war: „Ich darf das, ich bin Plägekraft“, eine Ermunterung an Pflegekräfte ihre Arbeit sehr selbstbewusst zu vertreten. Davor hemmungsloses Gelächter, jedenfalls der weiblichen Gäste, beim Auftritt von Sybille Bullatschek beim Speed-Dating mit entsprechender Mimik zur sexy Darstellung und „No Mätsch“ als Ergebnis. Als letzte Zugabe für die Zuschauer, die sich nur schwerlich trennten, gab es noch den beliebten „Pflägerap“.