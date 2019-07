Stärken Chorleiterin Christiane Brandt den Rücken: Heinrich Schumacher (v.l.), Hans-Joachim Günther und Manfred Schumacher. (Braunschädel)

Bassum. Da sind sich die drei Herren einig: Ohne Christiane Brandt geht es nicht. „Sie nimmt uns alle in die Pflicht, sodass jeder von sich aus sagt: ‚Ich muss was tun‘“, sagt Hans-Joachim Günther. Er gehört, wie auch Manfred und Heinz Schumacher und Hans-Jürgen Marcioch, zum Vorstand des Bassumer Männergesangvereins Liedertafel. Günther nimmt dabei den Platz des Geschäftsführers ein. „Wir haben das umformuliert, um den Menschen die Angst vorm Vorsitzenden zu nehmen“, erzählt er. Der Vorstand ist überzeugt: Ohne Christiane Brandt gäb es den Verein auch schon nicht mehr.

Denn seit sechs Jahren ist Christiane Brandt die Chorleiterin und gibt den Männern den Takt vor. Jüngst veranstalteten die 22 aktiven Mitglieder des Vereins ihr traditionelles Sommersingen an der Freudenburg in Bassum – zum 40. Mal. Mit befreundeten Chören und dem Nordwohlder Musikzug läuteten die Männer die Ferienzeit ein. Und das Konzert ist gut besucht. „Wenn es zwischen 200 und 400 Besucher gibt, dann sagen wir, dass es gut angenommen wurde“, berichtet Hans-Joachim Günther. Das erste Mal sangen die Männer 1979. „Die Stadt feierte 50 Jahre Stadtrechte. In dem Jubiläumsjahr wurden viele Veranstaltungen organisiert“, erzählt Günther von den Feierlichkeiten, die den Startschuss für das Sommersingen bildeten. „Seither gibt es die Veranstaltung ununterbrochen.“

Durch Zufall kam Christiane Brandt zur Liedertafel. „Der damalige Dirigent konnte vor dem Sommerkonzert nicht, da wurde ich gefragt. So sind wir dann zueinander gekommen“, erinnert sich die Chorleiterin. Nach der Sommerpause ist sie dann dabei geblieben. Und das bis heute. „Sie ist eine engagierte Chorleitung. Am Anfang machen wir Lockerungsübungen und dann singen wir am Stück, ohne Pause“, berichtet Vorstandsmitglied Günther und lacht. Er hatte Brandt damals angesprochen. „Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und sie geschnappt“, scherzt er.

Die Stücke, die die Männer ab 70 Jahren singen, sucht Brandt aus oder erfüllt Wünsche, die an sie herangetragen werden. „Ich werde dann kreativ und schreibe auch die Noten um.“ Passgenau auf die Sänger. „Die Lieder klingen dann fröhlicher. Es muss ja auch zur Freudenburg passen“, findet sie. Daher ist ein Kriterium entscheidend: „Die Lieder dürfen nicht zu langsam sein, sonst sacken die Männer weg.“ Zwar bleiben die Sänger stehen, aber sie singen leiser. Das will Brandt natürlich verhindern, sonst hört das Publikum nichts.

In zwei Jahren feiert die Liedertafel 175-jähriges Bestehen. „Wir sind der älteste Verein in Bassum“, weiß Günther. Ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sammelte sich die Liedertafel neu. „Den Höchststand erreichten wir 1948 mit 110 Aktiven. Der steht bis heute“, erzählt der Geschäftsführer. Daran ist heutzutage nicht mehr zu denken. Denn mittlerweile fehlen auch bei den Bassumer Sängern die Mitglieder – und damit auch manche Tonlagen. „Wir haben die Mitglieder gehalten, aber es geht gerade noch so“, gibt Günther zu. Denn gerne würde der Chor seine Lieder vierstimmig singen, wegen der geringen Sängeranzahl ist bei dreistimmig jedoch Schluss. So stoßen die Herren an ihre Grenzen. Was nicht heißen soll, dass die Mitglieder resignieren. Das sieht man zum Beispiel bei den Proben. „Wir haben eine Beteiligung von mehr als 80 Prozent“, versichert Günther. Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl sieht er als Argument für die stabilen Mitgliederzahlen. „Wir machen auch Tagesausflüge mit Familien oder treten zu Weihnachten in der Stiftskirche oder im Alten- und Seniorenheim auf“, erzählt Manfred Schumacher. Denn – und das ist allen wichtig: Die Freude soll im Vordergrund stehen. Und dafür sorgt Christiane Brandt: „Man soll es den Männern ansehen, dass sie Spaß haben.“