Der Barrier Schulleiter Björn Scheer hat sich bewusst für die Grundschule entschieden. (Michael Galian)

„Ich habe mich selbst nicht als Lehrer gesehen“, sagt Björn Scheer. Auch studieren wollte er nicht - eigentlich. Doch bekanntlich läuft das Leben nicht immer so, wie man plant. Und so studierte Björn Scheer doch noch. Er wurde Lehrer, Konrektor und ist nun der neue Schulleiter der Grundschule in Barrien - nach vorläufiger Abordnung und Probezeit nun auch endgültig und hochoffiziell.

Er sei „ein amtlicher Fischkopf“, verrät der 43-Jährige. Geboren und aufgewachsen in Bremen interessierte ihn ein Studium nach der Schule nicht. Stattdessen absolvierte er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. „Ein ganz toller Beruf“, sagt er heute noch. Dass es dann trotzdem anders kam, hing mit seiner Familie zusammen. Seine Frau Nicole war mit der ersten Tochter schwanger, als sie ein attraktives Jobangebot erhielt. So entschloss sich Björn Scheer, die Elternzeit in Anspruch zu nehmen. „Ich war damals einer der ersten Männer, die das in Bremen machten“, erinnert er sich. Die Zeit nutzte er dann auch, um sich beruflich neu zu orientieren. Denn als Familienmensch wollte der Bremer miterleben, wie seine Kinder aufwachsen. Ein schwieriges Unterfangen bei 60-Stunden-Wochen. „Und ich bin da ganz objektiv: Das sind die drei besten Kinder, die man haben kann“, sagt er und lacht.

Als Physiotherapeut war er bereits auch als Dozent tätig gewesen. „Das Unterrichten machte mir Spaß“, sagt er, hatte aber dennoch Zweifel, ob das etwas für ihn sei. Er habe sich viel beraten lassen, viel mit Freunden und Bekannten gesprochen und begann mit dem Gedanken Lehrer zu werden, zu spielen. Und konnte sich schließlich damit anfreunden. Ein Jahr nach der Geburt der ältesten Tochter Amelie begann er mit dem Studium. „Ich habe mich ganz bewusst für das Grundschullehramt entschieden“, sagt er. Denn jedes Kind gehe erst mal gern zur Schule, aber das ebbe im Lauf der Zeit ab. „Ich würde gerne dazu beitragen, dass Kinder gern in die Schule gehen, dass sie sich hier wohlfühlen, und dass sie die Freude an der Schule lange behalten - womöglich sogar für immer.“

Dennoch wird man als Lehrer nicht automatisch Schulleiter. Bei dieser Entscheidung half eher der Zufall. Nach seinem Referendariat in Kirchweyhe konnte er an der Schule bleiben und unterrichten. „Ich war glücklich und zufrieden.“ Allerdings wurde dann „von jetzt auf gleich“ die Konrektoren-Stelle frei. Er sollte sie übernehmen. „Da wurde ich ein wenig reingequatscht“, sagt er mit einem Lächeln.

Denn im Nachhinein sei das „sehr hilfreich“ gewesen, bekennt Björn Scheer. So habe er gemerkt, dass „mir das gefällt, mehr zu gestalten“. Und da man bereit sein müsse, die Zügel in die Hand zu nehmen, wenn man mitgestalten wolle, wie er sagt, ergriff er die Initiative und sah sich nach Schulleiterposten um. Nun sind freie Schulleiterstellen in Grundschulen in Niedersachsen nicht gerade eine Seltenheit, doch „Barrien hatte ich zunächst nicht auf dem Schirm“. Der Schuldezernent machte ihn auf den Posten aufmerksam.

Björn Scheer sah sich die Schule an, sprach mit dem Kollegium und schnell stand fest: „Es hat alles gepasst.“ Nach den Osterferien 2019 trat er den Posten an. Zunächst als Abordnung, dann ab dem 1. August fest. Die erforderlichen Prüfungen hatte er bereits als Konrektor absolviert. „Wir haben uns dann erst mal kennengelernt“, sagt er über seine Anfangszeit. Er habe nicht einfach vorgeben wollen, wohin es mit der Schule gehe. „Das sollte auch aus dem Kollegium heraus kommen“, sagt er. Ihm selbst sei wichtig, eine Schulkultur zu schaffen, die geprägt ist von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt.

Dann allerdings kam eine Prüfung, die das Thema Schulentwicklung zunächst in den Hintergrund schob: Corona. „Alle im Team leisten tolle Arbeit“, hebt Scheer hervor. Man habe diese Herausforderung ganz gut gemeistert, findet er, auch wenn es manchmal schwierig sei. „Man möchte immer schnell informiert sein und schnell informieren“, sagt er mit Blick auf die Regeln und ihre Änderungen, wohlwissend, dass das dennoch einige Zeit in Anspruch nimmt. So wurde dieses Thema, ebenso wie der Ausbau zur Ganztagsschule zunächst vertagt. „Diese Reise fängt gerade erst an“, sagt er und ist gespannt. „Wo die Reise hingeht, lasse ich mich überraschen.“