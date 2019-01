Zeigen, was sie haben: Beim ersten "Fit for me"-Tag präsentieren sich neben Michael Maas und seinen Mitarbeiterinnen auch Aussteller, die weniger mit Sport zu tun haben. (Jonas Kako)

Bassum. Wer kennt es nicht? Kurz vor dem Jahreswechsel nimmt man sich noch zahlreiche Dinge vor, die im neuen Jahr auf jeden Fall besser laufen müssen. Weniger Schokolade essen, mehr Wasser trinken, gesünder leben und natürlich der Klassiker: mehr Sport treiben. Dass das manchmal gar nicht so einfach ist, weiß auch Michael Maas. Der Bassumer Unternehmer vom gleichnamigen Modehaus richtet daher an diesem Samstag, 2. Februar, den ersten „Fit for me“-Tag in seinen Räumen aus. Von 9.30 bis 18 Uhr präsentieren sich rund 15 Partner aus allen Bereichen, die etwas mit Fitness oder Ernährung zu tun haben, an der Sulinger Straße. Dabei ist für Maas ganz wichtig: „Der Tag ist nicht nur für Sportler gedacht.“

Gerade die erste Zeit nach der Anfangseuphorie kann besonders schwer für die Menschen sein, die sich für das neue Jahr etwas vorgenommen haben. Der Gang zum Fitnessstudio ist nicht mehr so leicht. Man redet sich ein, dass es genau heute nicht mit dem Joggen passt, aber man morgen auf jeden Fall laufen wird. Der tägliche Salat schmeckt nicht mehr. Die Gründe sind zahlreich. „Nach dem Start fällt man vielleicht so langsam in ein erstes Loch“, erzählt Maas von der Idee, den Fitness-Tag nach den ersten Wochen des neuen Jahres zu organisieren. Denn er und seine 15 Partner zeigen den Besuchern, dass es zahlreiche Möglichkeiten vor Ort gibt, die helfen können. „Zum Beispiel dachte ich beim TSV Bassum erst einmal an Fußball, aber die machen so viel mehr. Diese Vielfalt wollen wir zeigen“, freut sich Maas darüber, dass aus den Bereichen Sport, Wellness und Gesundheit Vertreter einen Stand in seinen Räumen aufbauen und den Gästen Lust auf gesunde Ernährung, Sport oder Entspannung machen. „Die Resonanz der Partner, mit denen wir gesprochen haben, war super“, erzählt Michael Maas.

Auf eine derartige Reaktion hofft Maas selbstredend auch am Samstag. Denn dann können die Besucher unverbindlich und kostenlos mit den Vereinen und Unternehmen ins Gespräch kommen und sich über die verschiedenen Angebote informieren. Die Stände der Vertreter verteilen sich im gesamten Modehaus, zudem gibt es „Aufführungen aus verschiedenen Bereichen“, kündigt Maas etwa Zumba an. So wird der TSV Bassum beispielsweise eine Tischtennisplatte aufbauen und, „wenn das Wetter gut ist“, einen Basketballkorb draußen aufstellen.

Einen weiteren Vorteil sieht der Bassumer an der Ansammlung der Angebote in seinen Räumen: „Erst einmal ist es überdacht“, sagt er und lacht, „und vielleicht ist das auch für Zugezogene interessant“. Denn manchmal wisse der Neubürger gar nicht, was es in Bassum und umzu überhaupt gibt. Denn: Am Samstag beschränken sich die Aussteller nicht nur auf die Lindenstadt. So werden etwa Mitarbeiter vom Fitnessstudio „Easy Fitness“ aus Syke, Und selbst der Gastgeber lässt sich nicht lumpen. So bietet Maas mit seinen Mitarbeitern eine gesunde Candybar an. „Die Leute können sich ihr gesundes Müsli selbst zusammenstellen“,sagt er und fügt hinzu: „Es gibt auch ein paar Ausreißer.“

Da es das erste Mal einen Fitness-Tag in Bassum gibt, „müssen wir die Resonanz abwarten“, gibt Maas zu. Gleichwohl zeigt er sich optimistisch, dass die Angebote gut angenommen werden: „Die Leute achten immer mehr auf Gesundheit und vorher hatte man keinen Punkt, wo man sich informieren kann.“