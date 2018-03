Twistringen. Der Tisch? Aus Holz. Die Stühle auch. Auch Schränke, Regale und Deckenbalken in der Diele von Hermann und Inge Spils ad Wilken in Twistringen sind aus Holz gefertigt. Trotzdem züngeln in einem Ofen muntere Flammen. Feuerlöscher? Wassereimer? Keine Spur. Hermann Spils ad Wilken bleibt gelassen. „So heiß wird der doch nicht“, wiegelt er ab. Und er muss es wissen. Denn er ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Jüngst hat er von der Twistringer Ortswehr eine Auszeichnung für 60 Jahre Mitgliedschaft erhalten.

1958 ist er eingetreten in die Twistringer Wehr. Und der rote Hahn hat dem mittlerweile 85-Jährigen einige Male böse mitgespielt. 1972 beispielsweise, als der eigene Hof abbrannte. Nach vier Wochen Trockenheit hatte damals der Nachbarhof Heu gemacht und es auf den Hof gebracht. Dort fing das getrocknete Gras Feuer, „und die Funken sind dann zu uns hinübergeweht“, erzählt Hermann Spils ad Wilken. Es sei nicht viel übrig geblieben. Jetzt steht dort ein schmuckes Einfamilienhaus. Mit Landwirtschaft hat der Hausherr nichts mehr zu tun. Mit Feuerwehr sehr wohl. Und er weiß eine weitere tragische Geschichte zu erzählen.

„Das war ein Schlag für uns“

Ein Jahr, nachdem die Hofstelle Spils ad Wilken abgebrannt war, stürzte in Mörsen ein Starfighter ab. „Der hat das komplette Obergeschoss eines Hauses abgerissen“, erinnert sich Hermann Spils ad Wilken. Weil wegen eines Sturms gerade schulfrei war, ließen neben den erwachsenen Bewohnern auch zwei Kinder ihr Leben. Und der Pilot, obwohl er noch aus dem Flugzeug ausgestiegen war. Hermann Spils ad Wilken hat die Bilder anscheinend noch so im Kopf, als wäre diese Katastrophe erst gestern passiert. „Das Nebenhaus hat auch gebrannt. Zwischendrin ist immer wieder Munition explodiert.“

Weil er als Landwirt ein Herz für die Tiere hatte, rannte Hermann Spils ad Wilken immer wieder in die Stallungen, um zu sehen, ob es den Schweinen dort noch gut geht. Dabei begleiteten ihn immer einige Soldaten. Als er schließlich nachfragte, warum, sagten die Militärs ihm, dass sie in dieses Gebäude den toten Piloten gelegt hatten.

Viel schlimmer: Bei den Löscharbeiten brach eine Mauer des Hofes ein. Von drei Twistringer Feuerwehrmännern brachten sich zwei in Sicherheit, darunter auch Hermann Spils ad Wilken. Ein Flammenbändiger schaffte es hingegen nicht. "Er ist in unseren Armen gestorben", sagt der 85-Jährige. Bei Feierlichkeiten wie dem Feuerwehr-Ball habe er immer mit dem Toten an einem Tisch gesessen, deshalb war die Bindung noch ein Stückchen größer. „Das war ein Schlag für uns“, erzählt Hermann Spils ad Wilken. Mit den Kameraden, die ebenfalls an besagtem Tisch saßen, trifft er sich immer noch regelmäßig. Fünf von ehemals 14 sind noch übrig geblieben. Mit der Ehefrau des 1973 Verstorbenen haben Inge und Hermann Spils ad Wilken jüngst noch deren 90. Geburtstag gefeiert.

Womit wir bei den positiven Seiten der Feuerwehr sind. Bei den Seiten, die dafür gesorgt haben, dass Hermann Spils ad Wilken auch 23 Jahre nach dem Austritt aus dem aktiven Dienst immer noch die blaue Uniform trägt. Der 85-Jährige, dessen Familie schon seit 16 Generationen am gleichen Fleck wohnt, fasst es in zwei Wörter: „Die Gemeinschaft.“ Die Alterskameraden besuchen den Kameradschaftsbund, organisieren Versammlungen, Betriebsbesichtigungen und treffen sich bei der Weihnachtsfeier. „Und wer will, geht noch zum Ball“, schmunzelt Hermann Spils ad Wilken.

Schon zu aktiven Zeiten wurde viel Wert auf Geselligkeit gelegt. Nach Einsatzbesprechungen beispielsweise ging es häufig noch ins Gasthaus. „Entweder waren sie um elf Uhr zu Hause oder um fünf Uhr morgens“, berichtet Inge Spils ad Wilken. So oder so: „Das war schon okay.“ In diese Zeit fällt auch der – so merkwürdig es klingt – schönste Brand, den Hermann Spils ad Wilken je erlebt hat. „Da saßen wir in einem Gasthaus, als ein Wagen mit Blaulicht daran vorbeifuhr. Wir sind natürlich sofort rausgelaufen und haben uns informiert. Die Umkleidekabinen des vor dem Krieg gebauten Moor- und Schwimmbads standen in Flammen. Sie brannten restlos ab. Doch das war egal. Sie sollten sowieso abgerissen werden.“

Hermann Spils ad Wilken kann sich selbst an seinen Eintritt im Jahre 1958 noch erinnern. In jungen Jahren wohnte er nur 500 Meter vom Feuerwehrgerätehaus entfernt. „Wann immer dort etwas los war, sprang ich zu Hause aus dem Fenster und lief da zu Fuß hin.“ Das fiel dem damaligen Ortsbrandmeister Ludwig Kramer auf, der den jungen Landwirt ansprach: „Wir können immer Leute gebrauchen.“ Ohne Uniform allerdings ging das nicht. Also spendierte Kramer dem jungen Hermann Spils ad Wilken eine von seinen Uniformen. „Die Achselstücken musste ich aber abmachen.“

Hermann Spils ad Wilken hat viel mitgemacht bei der Twistringer Feuerwehr. Doch allen tragischen Ereignissen zum Trotz: „Ich würde heute alles wieder so machen.“