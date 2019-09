Künstlerisches Wochenende: Besucher können zuschauen, wenn diese Künstler ihre Ateliers öffnen. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Kennenlernen, Erfahrungen austauschen und noch kurzfristig spontane Ideen aufnehmen. Knapp 20 teilnehmende Kunstschaffende, die am 21. und 22. September ihre Ateliers zum dritten „Landschaf(f)t Kunst“ öffnen, trafen sich am Sonntag in der Diele des Kreisheimatmuseums in Syke.

Brunhild Buhre, Vorsitzende des Vereins Kunst in der Provinz, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer gemütlichen Kaffeerunde und brachte ihre Vorfreude auf diese Veranstaltung zum Ausdruck. „Unser Organisationsteam, bestehend aus Ruth Cordes, Kim Peters und Clemens Niewöhner, arbeitet mittlerweile sehr strukturiert und hat alles bestens vorbereitet“, lobte sie ihre Mitstreiter, „sie haben von der Erstellung eines Flyers und Erkennungsschildern, die an den Eingängen der teilnehmenden Ateliers angebracht werden, alles gut vorbereitet“. So sind es dann auch die Geschichten und Biografien der Künstlerinnen und Künstler sowie die örtlichen Gegebenheiten, die einen Besuch der insgesamt 34 teilnehmenden Ateliers so interessant machen werden.

Intuition als Motivation

„Die Geschichte zum Weg des Künstlerdaseins beginnt meistens so: 'Ich habe schon immer gemalt'“, sagte Ruth Cordes lachend, die ihr Studio im historischen Schnoor-Viertel in Bremen hat.“ Oftmals kommt die künstlerische Inspiration über den einst eingeschlagenen Berufsweg. „Bei mir war es die Ausbildung zur Druckformherstellerin, heute nennt man das Mediengestaltung. Hochschulreife, Zeichnerin, Grafikstudium und Tätigkeiten in den Bereichen Werbung, Druck und Multimedia in Werbeagenturen und Verlagshäusern führten mich in meine jetzige künstlerische Selbstständigkeit als freie Malerin und Grafikerin in Syke“, erklärte sie ihren Lebensweg.

Ihr Entwicklungshilfsdienst in Uganda veränderte den Lebensweg von Heidrun Siebeneicker aus Syke. Hinter der Rinde des heimischen Baumes „Ficus Natalensis“ verbirgt sich ein Rindenstoff, der heute zu ihren wichtigsten Materialien für ihre Collagen unter dem Titel „Kunst vom Baum“ dient. Die Rinde wird abgenommen und solange weich geklopft, bis ein weicher, robuster Stoff entsteht, erklärte sie die Technik zur Gewinnung dieses Stoffes: „Weitere Werkstoffe finde ich in meinem Garten, ich lasse mich von der üppigen Vegetation inspirieren, sie liefert mir all das, was ich für meine Werke benötige."

„Intuition“, sagte hingegen Frank Gottlieb, Maler, Zeichner und Modellbauer aus Bassum, „eine Findung zu einem Hobby oder eine Kunstrichtung geht nur über Intuition.“ Der Autodidakt, dessen Atelier „Caritas = Lebenswege“ sich in der Bahnhofstraße in Bassum befindet, hat sich der Kunst rund um die Eisenbahn gewidmet. „Die Epoche 4“, also die Zeit zwischen 1970 und 1989, ist sein Tätigkeitsfeld in den Bereichen Malerei, Filzen, Zeichnung und Modellbau.

Im Oytener Ortsteil Schaphusen, in der Dorfstraße 19 und 54, präsentieren zwei Künstlerinnen ihren bereits 26. „Bildergarten“. „Da wir in einer Straße wohnen, bietet es sich an, etwas Gemeinsames zu machen“, sagte Agnes Gerken-Lüllmann von der Künstlergruppe „Complex“. Zwischen Skulpturen, Bildern, Keramiken und Gewebtem erklingen liebliche Töne einer Flötenspielerin zur Untermalung. Bei einem Stück Apfelkuchen und einer Tasse Kaffee kann man es sich dort gut gehen lassen.

Einen etwas höheren Aufwand betreibt die Bassumer Künstlerin Britta Gansberg. In ihrem Wohnhaus in Bassum, einem ehemaligen Rathaus, möchte sie ihre Kunstwerke aus Malerei und Fotografie gerne in dem ehemaligen Bunker präsentieren. „Der Raum ist aber ein wenig feucht, daher muss ich die Exponate morgens hinunter bringen und abends wieder ins Trockene schaffen“, beschrieb sie diese aufwendige Vorgehensweise. „Das Ambiente aber ist einzigartig, sodass sich der Aufwand lohnt“, freute sie sich auf ihre Besucher.

So steht wohl hinter jeder Künstlerin, hinter jedem Künstler, hinter jedem der teilnehmenden Ateliers eine Geschichte. Sie zu erfahren, ist ein lohnendes Ziel. „Landschaf(f)t Kunst III“ ist ein gelungenes Gesamtwerk des Vereins Kunst in der Provinz mit einem hohen kulturellen Stellenwert, der die Bedeutung künstlerischer Tätigkeiten im ländlichen Raum zwischen Bremen und Hessisch Oldendorf, zwischen Cloppenburg und Balge, ein Stück Lebensqualität beschert.

Zur Sache

Alle offenen Ateliers

Bremen

Ruth Cordes, Marterburg 7a in Bremen, 0177/8180868

Landkreis Verden

Renate Kablitz und Agnes Gerken-Lüllmann, Schaphuser Dorfstraße 19 und 54 in Oyten, 04207/802078 oder 04207/910205

Landkreis Oldenburg

Peter Bock, Nutzhorner Straße 154 in Ganderkesee, 04223/2480

Katrin Wandschneider, Dorfstraße 15 in Colnrade, 04434/989175

Landkreis Cloppenburg

Rainer Blum, Landwehr 32 in Cloppenburg, 04471/884766

Landkreis Diepholz

Silvia Lauer-Schulz, Radebergstraße 6 in Syke, 04242/4077

Ilse Glasow-Gröne, Malllinghausen 47 in Schwaförden, 04247/698

Britta Gansberg, Alte Poststraße 9 in Bassum, 94241/971499

Gabriele Dittert, Ossenbecker Moorweg 14 in Diepholz, 05441/3606

Bianca Hardemann, Am Hang 28 in Bassum, 04241/8208940

Karin Bliefernich, Nienhaus 1 in Bassum, 0173/1059635

Clemens Niewöhner, Boschstraße 16 in Syke, 0151/70517611

René Rameil, Hermann-Löns-Weg 19 in Wachendorf, 04240/2483587

Nicole Clöer, Georgstraße 4a in Brinkum, 0421/41734353

Heidrun Siebeneicker, Wisloher Straße 1 in Jardinghausen, 04248/903042

Petra Wortmann, Lange Straße 54 in Sulingen, 04271/6163

Annett Molyrier, Hauptstraße 1g in Ehrenburg, 04275/2119818

Karin-Maria Menk, Am Pfarrgarten 15 in Heiligenloh, 04246/256

Frank Gottlieb, Bahnhofstraße 19 in Bassum, 0160/4248887

Doris Lescrenier-Hermann, Päpser Heide 10 in Siedenburg, 0152/59025514

Dagmar Eiteljörge, Fehrenkamp 21 in Wagenfeld, 0170/2091275

Yvonne Schmidt, Achter de Beeke 7 in Weyhe, 0176/41794697

Tara Frese, Katenkamp 6 in Bassum, 04249/961238

Edeltraut Schöpke, Schulstraße 62 in Rehden, 0172/4163390

Gabriele Beutner-Kijewski, Hinterm Bahnhof 18a in Asendorf, 0176/4310155

Sonia Riera-Apel, Zum Jedenbruch 14 in Bramstedt, 0163/9107618

Karin Schildmair, Sulinger Straße 2 in Bruchhausen-Vilsen, 0170/3801949

Subashi-Ilse Dunajcsik, Zum Hachetal 2 in Kirchweyhe, 04203/8039600

Karin Rosenbaum, Homfelder Straße 2 in Bruchhausen-Vilsen, 04252/7689105

Bärbel Wisloh, Nienburger Straße 44 in Neubruchhausen, 04248/1326

Landkreis Nienburg

Kerstin Friedrichs, Hülsstraße 5 in Oyle, 0172/5176870

Bea Garding-Schubert, Schleusenweg 1 in Balge, 0157/86755105

Landkreis Minden-Lübbecke

Gary Westall, Lübbecker Straße 57 in Espelkamp, 05743/928868

Bettina Bollmann-Koch, Engershauser Straße 16 in Preußisch Oldendorf, 05742/6238