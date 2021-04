Nicht nur im Internet unterwegs: Auch Kochbücher hat die Twistringerin Milena Wiese bereits geschrieben. (Milena Wiese)

Unrealistisch sei die weibliche Schönheitsvorstellung eines sehr schlanken Körpers, merkt Milena Wiese an. Denn viele Frauen hätten hierfür gar nicht die genetische Veranlagung. Gesundes Normalgewicht hält sie für den richtigen Maßstab. Unter anderem auf Instagram befasst sich die Twistringerin beruflich mit Ernährung. Ihr erster Beitrag auf der Plattform stammt aus dem Jahr 2015. Inzwischen hat sie auf ihren Account „milenasrezept“ mehr als 800 hochgeladen. Auch Abnehmtipps lassen sich auf ihrer Seite finden. „Aber mir geht es nicht um das Schönheitsideal, sondern um die Gesundheit und somit darum, sich wohlzufühlen“, erklärt die 27-Jährige.

Instagram nennt Wiese ihr „Hauptmedium“. Mehr als 130.000 Menschen folgen ihr hier – laut eigener Aussage vor allem Frauen im Alter von 20 bis 35 Jahren. Einige Instagram-Beiträge der Twistringerin haben eine Reichweite von circa einer halben Million. „Wenn ich mir das ständig vor Augen führen würde, würde mich das eher bremsen“, gesteht die 27-Jährige. Bei ihrem Internetauftritt liege der Fokus auf den Inhalten, nicht auf ihr als Person, macht Wiese deutlich. Bei vielen Beiträgen ist sie nicht zu sehen. Stattdessen sind etwa Gerichte abgebildet – die Rezepte befinden sich anbei. „Essen ist voll mein Thema. Ich informiere gerne und teile gerne Rezepte“, sagt die junge Frau.

Wiese ist überzeugt: „Gesunde Ernährung wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus – schon alleine darauf, wie fit wir morgens aufstehen.“ Folglich trage eine sinnvolle Ernährung sehr wesentlich zum Wohlfühlen in der eigenen Haut bei. „Bei mir geht es eher um Lebensmittel, die man mehr einbauen sollte, als um solche, auf die man verzichten sollte“, ergänzt die 27-Jährige. Sie rät etwa, Gemüse zu essen, das man gerne mag. Und es dürfe zum Beispiel auch mal ein Burger sein – dann eben mit Vollkornbrötchen und statt Ketchup Tomatenmark. „Gesund ernähren kann sehr lecker sein“, schlussfolgert sie.

Die Diätindustrie kritisiert die Twistringerin deutlich. „Die Industrie nutzt die Hoffnung der Konsumenten aus, möglichst schnell abnehmen zu wollen“, hebt die junge Frau hervor. Dabei seien Versprechen, wie zehn Kilogramm reines Körperfett in 14 Tagen zu verlieren, einfach nur realitätsfern. Überhaupt müsse gesunde Ernährung langfristig und alltagsgerecht gestaltet werden. Wichtig sei, dass gute Ernährung nicht den Alltag bestimme, sondern unterstütze und bereichere. Die Zufuhr von genügend Nährstoffen hält sie für das A und O. Wiese isst übrigens keine am Land lebenden Tiere. Bedeutet: Sie holt sich ihre Nährstoffe fleischlos.

Weitaus mehr als Instagram

Instagram sei eher für oberflächliche Tipps geeignet, hat die Twistringerin festgestellt. Um mehr auf Details eingehen zu können, bietet sie seit Anfang des Jahres den Podcast „Iss klüger, nicht weniger“ an. Circa 20 Minuten geht eine Folge. Ungefähr 15 Episoden sind es bisher. „In diesem Podcast zeige ich dir, wie langfristiges Abnehmen wirklich funktioniert und wie du eine gesunde Ernährung simpel in einen stressigen Alltag integrieren kannst“, heißt es auf Spotify. Auch beim Streamingdienst Deezer und bei Apple Podcast‪s kann reingehört werden. „Das Aufnehmen des Podcasts macht viel Spaß und ist einfach machbar“, berichtet die 27-Jährige.

Neue Themen für Instagram und ihren Podcast entstehen oft durch Nachfragen ihrer Follower. Auch Kochbücher hat sie bereits veröffentlicht – „Milenas Pfannengerichte“, „Milenas Unterwegsgerichte“ und „Gesund für Faule“. Zudem bietet sie das zwölfwöchige Ernährungsberatungsprogramm „Change“ im Internet an. Der Kurs solle helfen, ohne zu Hungern sein Wunschgewicht zu erreichen und ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Auch einen Youtube-Account mit mehr als 10.000 Abonnenten hat sie. „Die Vielfalt meiner Aufgaben schätze ich sehr“, betont Wiese. Doch mittlerweile stehe so viel an, dass es für sie alleine nicht mehr stemmbar sei. „Deshalb hilft mir mein Mann. Der nimmt mir viel Arbeit ab."

Zur Sache

Erkrankung als Startpunkt

Beruflich sah es bei Wiese erst gar nicht danach aus, dass es in die Ernährungsrichtung gehen würde. Denn sie machte zunächst eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau. Anschließend studierte sie Wirtschaftsrecht. Vor circa sechs Jahren erkrankte dann ihr heutiger Mann. Das sei sehr einschneidend gewesen, erinnert sich die Twistringerin. „Wir haben vorher einfach unser Leben als junge Leute genossen.“ Durch die Diagnose wurde Wiese nachdenklicher und begann, sich intensiv mit Ernährung auseinanderzusetzen. Ihr damaliger Freund wurde wieder gesund. Das Interesse an Ernährung blieb und wurde zur Leidenschaft der jungen Frau. Mit einer Ausbildung zur Ernährungsberaterin ging es beruflich los. „Ich habe den Schritt wirklich noch keinen Tag bereut“, freut sich die 27-Jährige. Denn sie habe ihr Hobby zum Beruf machen können und schätze die Freiheiten der Selbstständigkeit. Seit knapp einem Jahr studiert sie nun Ernährungswissenschaft.