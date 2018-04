Setzen sich für den Naturschutz ein: Henning Greve (von links), Katja Rahders, Heinz-Jürgen Michel und Natascha Grossbach machen sich ein Bild vom schützenswerten Gebiet rund um den Wachendorfer Mühlenbach. (Jonas Kako)

Syke. Der Rat der Stadt hat in der vergangenen Woche die 19. Änderung des Flächennutzungsplans "Wachendorf" beschlossen. Die Gruppe Die Grünen/Die Linke stimmte erfolglos dagegen. Doch sie gibt nicht auf, denn sie befürchtet, dass durch den Bau von vier oder fünf Häusern an der Straße "In den Dänen" die Tier- und Pflanzenwelt gefährdet wird. Die Grünen-Politikerin Natascha Grossbach sagt, ihre Fraktion habe darum bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz eine Fachaufsichtsbeschwerde eingelegt.

Unmittelbar neben den geplanten Häusern liegen Biotope, die die Gruppe schützen möchte. "Das sind Biotope, die dem Paragrafen 30 des Bundesnaturschutzgesetzes unterliegen", betont Grossbach. Rückendeckung bekommt sie dabei von Henning Greve, zweiter Vorsitzender der Diepholzer Kreisgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz. So seien der Niedermoorboden, der Wachendorfer Mühlenbach, das Gegenblättrige Milzkraut, die Sumpfdotterblume und die Walzensegge schützenswerte Arten. Das Milzkraut, die Sumpfdotterblume und die Walzensegge stünden auf der Roten Liste bedrohter Pflanzenarten. Die Roten Listen aktualisiert das Bundesamt für Naturschutz. Auch Fledermäuse, Erdkröten und mehrere Froscharten sehen Grossbach und ihre Mitstreiter bedroht.

Grossbach kann den Plan der Stadt Syke für den Bau der Häuser auch deshalb nicht verstehen, weil das Gebiet nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises geschützt sei. Demnach müsse ein Abstand von mindestens 100 Metern zwischen den Häusern und dem Beginn der schützenswerten Gebiete vorhanden sein. Die Argumentation der Stadt, dass neben dem etwa einen Hektar großen und schützenswerten Gebiet bereits einige Häuser stehen, lässt Grossbach nicht gelten. "Der Naturschutz überwiegt gegenüber dem Baurecht", ist sie überzeugt. Mit ihrer Fachaufsichtsbeschwerde wollen die Grünen auch erreichen, dass Alternativen an anderen Standorten für den Häuserbau geprüft werden. Nach Auffassung Greves widerspricht der Plan der Stadtverwaltung der Vorgehensweise, auf die sich Rat und Verwaltung geeinigt hätten: nämlich Baugrundstücke in zentralen Bereichen der Stadt auszuweisen und nicht in Außenbereichen wie in Wachendorf.

Katja Rahders wohnt seit 14 Jahren in der Straße "In den Dänen". Sie sorgt sich nicht nur um die Tiere und Pflanzen, deren Lebensraum eingeschränkt wird, sondern auch um ihren Keller. Der ist nämlich schon mehrmals mit Wasser vollgelaufen. Und nach dem Häuserbau und der weiteren Versiegelung des Bodens geht sie davon aus, dass das öfter passiert. Die Bauingenieurin rechnet damit, dass vermehrt Schimmel entsteht. Wenn der Flächennutzungsplan öffentlich ausgelegt wird und jeder Bürger Einwände dagegen erheben kann, will sie das tun. Ebenfalls werden das Grossbach, Grünen-Fraktionsvorsitzender Heinz-Jürgen Michel und Greve machen.