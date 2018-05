Lesestunde: Herbert Brückner (von links), Siegfried Haubner, Ulrich Dunker und Dieter Voigts schauen sich das Buch an, das sie geschrieben haben. (Jonas Kako)

Schwarme. Herbert Brückner, Ulrich Dunker, Siegfried Haubner und Dieter Voigts haben beim Projekt des Kreisheimatbunds Diepholz mitgearbeitet, aus dem eine Wanderausstellung hervorgegangen ist. Bei ihrer Tätigkeit fiel den vier Mitgliedern des Heimat-, Umwelt- und Kulturvereins Schwarme auf: Die Geschichte des Häuslingswesens im Dorf Schwarme ist noch überhaupt nicht erforscht. Diese Lücke haben sie nun nach zwei Jahren akribischer Arbeit geschlossen und ein Buch veröffentlicht. Das Buch mit dem Titel "Besitz- und Rechtlos – Vom schweren Leben der Häuslinge – Schwarme früher: von 1600 bis 1960" stellen sie am Freitag, 11. Mai, ab 19 Uhr in Robberts Huus vor. Zuhörer können sich ab diesem Tag auch die Ausstellung über das "Häuslingswesen im Landkreis Diepholz" anschauen.

Die Ausstellung zeigt Dokumente und Fotos und erzählt interessante Geschichten aus den Kommunen des Landkreises, unter anderem aus Schwarme. Farbige Karten bilden Schwarme und seine mehr als 100 Häuslingshäuser zur Zeit des 18. Jahrhunderts ab.

Das Buch porträtiert die Häuslinge – eine bäuerliche Landarbeiterschicht, die unter schwierigen Bedingungen in drei Jahrhunderten lebte. Brückner erzählt, ab dem Jahr 1600 sei die Entwicklung der Häuslinge von der Recht- und Besitzlosigkeit geprägt gewesen, weil sie abhängig von dem Bauern waren, bei dem sie wohnten. Als die Landarbeiterschicht weiter stieg, hätten Armut und Wohnungsnot zugenommen. Um 1850 hätten die Häuslinge die größte Gruppe in der Bevölkerung gestellt. "Es gab vermutlich im Landkreis nirgends so viele Häuslingshäuser wie in Schwarme", sagt Brückner. Die Familien, die darin wohnten, lebten unter erbärmlichen Zuständen und hielten sich als Tagelöhner über Wasser.

Die Lektüre beschreibt auch, wie die Häuslinge versuchten, aus der Armut, Besitzlosigkeit und Abhängigkeit herauszukommen. So hätten viele handwerkliche Nebentätigkeiten ausgeübt oder in Holland als Wanderarbeiter ihr Glück versucht. In Holland sei der Verdienst deutlich besser gewesen, berichtet Brückner. Nach Amerika auszuwandern, sei für viele die letzte Hoffnung gewesen.

Als die Gemeinheitsflächen (Allmende) aufgeteilt und die Grundherrschaft aufgehoben wurden, konnten mehr und mehr Häuslinge selbstständige Kleinbauern werden. Sie kauften das Häuslingshaus, pachteten Land dazu und wurden zu Anbauern. Wem es nicht gelang, sich als Anbauer zu etablieren, nutzte die Chance als Arbeiter in Industrie und Handwerk. Ab 1926 gab es Brückner zufolge in Schwarme eine Busverbindung nach Bremen und 1950 fuhr ein Arbeiterbus die Männer und Frauen zu ihrem Tätigkeitsort.

Von den mehr als 100 Häuslingshäusern seien nur wenige vollständig, einige teilweise erhalten oder nach Umbauten noch als solche erkennbar. Das letzte Kapitel des Buchs geht auf die Geschichte von fast 20 ehemaligen Häuslingshäusern ein.

Dokumente und Karten, die aus dem Niedersächsischen Landesarchiv in Stade und Hannover stammen, sind im Buch teilweise im Original abgedruckt. Darunter sind Urlisten der ersten Volkszählungen im Königreich Hannover aus den Jahren 1852 und 1861, die davor nach Angaben von Brückner noch nie veröffentlicht wurden. Alle Einwohner Schwarmes wurden in diesem Urlisten erfasst: mit Namen, Alter, Wohnung und Tätigkeit. Die meisten Häuslinge habe es im Jahr 1861 gegeben, wo 157 von ihnen in Schwarme lebten, erzählt Brückner. Die kleinbäuerliche Schicht der Häuslinge und Anbauern sei zu diesem Zeitpunkt doppelt so groß gewesen wie die Hofstellen der Bauern.

Brückner weist darauf hin, dass Literaturfans in dem Buch sogar eine interessante Karte der "Feldt Marck des Kirchspiels Schwarme im königlichen Amte Thedinghausen" aus dem Jahr 1764 finden – und Farbkopien von Karten aus dem Altarchiv der VGH Versicherungen Hannover (ehemals Landwirtschaftliche Brandkasse Hannover). Sie weisen auf den Gebäudebestand in Schwarme im Jahr 1888 hin.

Das Buch hat der Kellner-Verlag herausgegeben. Er spricht von einem unermesslichen "Schatz voller persönlicher Geschichten, authentischer Fotos, überlieferter Dokumente und Archivakten". Die zahlreichen historischen Quellen habe die Arbeitsgruppe "Schwarme früher" "akribisch recherchiert und mit viel Liebe zum Detail ausgewertet". Die 176 Seiten dicke Lektüre besteht aus 107 Abbildungen und kostet 20 Euro. Sie ist bei den Geldinstituten Schwarmes, Buchhandlungen und in Robberts Huus erhältlich.

Bei der Ausstellungseröffnung sprechen Samtgemeinde-Bürgermeister Bernd Bormann und Ralf Weber, Historiker des Kreisheimatbunds Diepholz. Die Ausstellung ist vom 11. bis 18. Mai von 15 bis 19 Uhr besuchbar.