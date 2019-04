Sitzt der Schuss oder sitzt er nicht? Thomas Taube (Mitte) schaut gespannt über die Schulter. (Michael Braunschädel)

Bassum-Bramstedt. Thomas Taube steht am Schießstand in Bramstedt. Drei junge Schützen haben sich aufgestellt und bereiten sich auf das Training im ersten Geschoss des Hauses vor. Zoe derweil hat sich schon in Position gebracht und will kniend trainieren. Taube geht zu ihr und korrigiert ihre Haltung. „Ich bin schon ein Perfektionist“, gibt Taube zu. Was alles andere als negativ zu verstehen ist, denn auch dank seines Engagements kann sich der SV Bramstedt seit 2010 als Talentnest bezeichnen. Taube selbst ist seit rund 40 Jahren im Verein aktiv und hat sich der Jugendarbeit verschrieben. Dafür wurde der Bramstedter jüngst mit der Bassumer Medaille ausgezeichnet.

Gewundert hat sich Taube schon, schließlich liegt die Arbeit im SVB nicht nur auf seinen Schultern. „Wir sind drei Leute mit einer Trainerlizenz“, erzählt er. Daher kann er sich auch während des Trainings ausnahmsweise etwas anderem widmen. Taube selbst ist mit 13 Jahren zum Schießsport gekommen, für heutige Verhältnisse in Bramstedt wäre er wohl ein Spätzünder. Denn der Nachwuchs schießt bereits in der Grundschule mit einem Laser-Gewehr, ab zehn Jahren geht es dann mit einer Sondergenehmigung an das Luftgewehr. „Ich bin über einen Nachbarn, der beim Schützenverein Trainer war, zum Schießen gekommen“, erinnert sich Taube. Mit ein paar Freunden trainierte der Bramstedter zweimal pro Woche. „Oft standen wir vor verschlossener Tür, da der Trainer beruflich nicht immer konnte“, blieb laut Taube nur er übrig – und das bis heute. „Ich wollte es besser machen“, spricht er über seine Motivation, den Trainerschein zu machen.

Ein Segen für den SV Bramstedt. Schließlich hat Taube den Nachwuchs-Bereich aufgebaut und erfolgreich gemacht. „Weil wir früh anfangen, sind die Kids schon sehr gut“, beginnt er, „und wenn sie zehn Jahre alt sind, dann können die schießen.“ Und das macht sich bezahlt. So schießen gleich zwei Bramstedter in der ersten Bundesliga. Unter anderem die 20-jährige Annika Neumann stammt aus dem Talentnest. „Mit ihr hat es vor zehn Jahren angefangen, dass wir im Jugendbereich zusammenarbeiten“, sagt Taube. So bilden beim Sportschießen drei Menschen eine Mannschaft. Jeder kann auch für mehrere Vereine antreten. So schoss Neumann etwa mit zwei Osnabrückern. „Wir sind gut dabei“, freut sich Taube über die vielen gewonnenen Meisterschaften.

Wie zum Beweis hängen im Treppenflur zahlreiche Plaketten, die die Erfolge des Vereins dokumentieren. Taube weiß, dass der SVB nicht mit den großen Vereinen mithalten kann, soll er auch gar nicht. „Ich möchte den Menschen den Sport näherbringen“, erzählt Taube. Dabei geht es ihm nicht einmal darum, immer nur zu gewinnen. „Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn der Verein ein Erfolgserlebnis hat oder jemand eine neue persönliche Bestleistung schießt“, ist einer der Gründe, weswegen der Bramstedter sich seit fast 40 Jahren um den Nachwuchs kümmert. „Außerdem können wir hier den Kindern Werte vermitteln“, sind für Taube etwa Pünktlichkeit und Disziplin Voraussetzungen für den Sport und das weitere Leben.

Betrachtet er seine Aufgaben, dann „bin ich der Motor“, wie er selbst sagt. Denn mindestens einmal pro Woche sitzt der USA-Fan („Ich war bestimmt schon 20 Mal da“) am Schreibtisch und erledigt Büroarbeit für den Verein. „Ich mache auch Pressearbeit und Sponsoring. Denn wir brauchen Geld“, verrät er. Allein bei der Schutzkleidung und dem Gewehr kommt schon einiges an Geld zusammen. „Ab einem gewissen Leistungsniveau braucht man gute Ausrüstung. Je besser man ist, desto besser muss die Ausrüstung sein.“ Und mit „gut“ meint Taube maßgeschneidert. Dann kostet eine Jacke auch mal 800 Euro. Daher freut sich der Bramstedter über den Rückhalt im Verein. „Das Sportschießen war schon immer ein Thema vom Vorstand. Heute habe ich fast freie Hand.“

Das hat zweifelsohne auch mit der Entwicklung im Verein zu tun. „Wir haben eine verhältnismäßig große Jugendabteilung. Die Ergebnisse, die wir heute schießen, wären früher nicht möglich gewesen“, sieht Taube eine äußerst positive Entwicklung. So verzeichne der SVB rund 400 Mitglieder. Für die Zukunft hat sich Thomas Taube indes keine konkreten Ziele gesetzt. Aufhören will er gewiss nicht. Was nicht heißen soll, dass er sich keine Gedanken um morgen macht: „Wir wollen in der Spitze des Landesverbandes bleiben. Ich plane jetzt schon die Kader für die kommende Saison.“