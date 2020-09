Sind seit drei Monaten das neue Team der Seniorenberatungsstelle in Bassum: Steffanie Heusmann (links) und die neue Leiterin Nina Ehlers-Röpe. (Michael Galian)

Bassum. Es war ausgerechnet Freitag, der 13., an dem feststand: Nichts geht mehr. „Seitdem ist es ruhig geworden“, sagt Nina Ehlers-Röpe über die Arbeit während der ersten Zeit der Corona-Pandemie. Sie ist seit dem 1. Juni die neue Leiterin der Seniorenberatungsstelle in Bassum, nachdem sich Ursel Born, die lange Jahre dort die Zügel in der Hand gehabt hatte, zurückzog. „Die Zeit war gut zum Einarbeiten“, sieht Ehlers-Röpe auch die Vorteile. Während die neue Chefin bereits seit mehr als zwei Jahren zum Team gehört, wurde Steffanie Heusmann zu Anfang Juni ganz neu eingestellt.

Allerdings konnten keine Veranstaltungen stattfinden, logisch, gehören doch gerade Senioren zu der Risikogruppe. Kein Frühstück, kein Gedächtnistraining, kein Spielenachmittag. Viele Rentner hatten beziehungsweise haben mit starker Einsamkeit und großer Angst vor dem Virus zu kämpfen, erzählt Ehlers-Röpe. Klar, dass sich die Frauen da Sorgen machten und sich vermehrt bei den Ruheständlern nach dem Wohlbefinden erkundigten. „Die Nachfrage nach der Beratung ist da. Die Senioren wollen quatschen, das fehlt denen richtig“, weiß die Bassumerin. Mittlerweile hat die Beratungsstelle an der Alten Poststraße auch wieder geöffnet und wird von den Senioren gut besucht. Die Beratung ist natürlich kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht. Die Lage hat sich nach der ersten Pandemiewelle verbessert. Natürlich mit Abstand und dem Händedesinfizieren.

Offenes Ohr ist wichtig

Ein offenes Ohr zu haben, das gehört ebenso zur Arbeit wie auch die Beratung. Die wird bei vorheriger Terminabsprache wieder umfassend angeboten – sei es in Bezug auf das korrekte Ausfüllen von Rentenformularen oder die Vermittlung von Pflegeheimplätzen. „Wir helfen bei allem, was mit Anträgen zu tun hat. Die Senioren sind oft überfordert damit“, was Steffanie Heusmann gut nachvollziehen kann. Man muss schließlich im Thema sein. Auch Hausbesuche von den Seniorenbegleitern, die im Haushalt und Alltag unterstützen, finden wie gewohnt statt. Wenn jemand eine Unterstützung braucht, „dann schauen wir uns die Räumlichkeiten an und suchen dann den Begleiter aus“, erzählt Ehlers-Röpe, die, wie auch Heusmann derzeit noch vor allem männliche Begleiter sucht. Die Ehrenamtlichen werden natürlich geschult und erhalten zudem ein Zertifikat und für die Arbeit eine Aufwandsentschädigung.

Es zeigt sich: Die von Born hinterlassenen Fußstapfen waren groß. Schließlich hatte sie die Beratungsstelle über viele Jahre aufgebaut. „Sie hat viel gemacht und gearbeitet. Und der Hilfsbedarf nimmt zu, die Leute werden älter“, sagt Ehlers-Röpe. Heusmann ergänzt: „Die Familien wohnen auch oft woanders und können dann vor Ort nicht helfen.“ Sie selbst weiß, wovon sie redet, arbeitete die Bassumerin doch jahrelang in einer Arztpraxis. „Ich wusste, dass hier etwas stattfindet und fand es interessant“, sagt sie über ihren Wechsel. Nun ist sie voller Tatendrang und freut sich auf den Neuanfang, wie sie es nennt. „Ich war lange im Job und habe überlegt, ob ich was anderes machen könnte“, erzählt Heusmann. Der Vorteil bei der Seniorenberatungsstelle: Sie kann sich viel Zeit nehmen für die Senioren.

In ihren ersten drei Monaten, das muss Heusmann gestehen, war die Ruhe wegen der Corona-Pandemie nicht unpraktisch. So konnte sie sich einarbeiten und einen Überblick bekommen. „Ich muss mich viel einlesen und habe viel zugehört“, berichtet sie. Und für Rückfragen war bis vor Kurzem auch Ursel Born noch vor Ort. So langsam nimmt die Arbeit bei den beiden wieder an Fahrt auf, andere Aktivitäten wie ein Spielenachmittag oder gemeinsames Malen sollen wieder unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen stattfinden. Ehlers-Röpe und Heusmann sind sich sicher, dass die Ruheständler eine Menge zu erzählen haben nach der langen Zeit. Die neue Chefin bringt es auf den Punkt: „Die Senioren liegen uns am Herzen. Ich hoffe, dass alle wiederkommen.“



Wer Interesse hat, als Seniorenbegleiter aktiv zu werden, der kann sich bei der Seniorenberatungsstelle in Bassum, Alte Poststraße 13, melden. Auch für andere Fragen und für weitere Informationen sind Steffanie Heusmann und Nina Ehlers-Röpe telefonisch unter der Nummer 0 42 41 / 8 20 95 54 zu erreichen.