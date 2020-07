Die Belebung der Innenstadt hat sich die Arbeitsgruppe auf die Fahne geschrieben. Das Coronavirus macht die Sache nicht einfacher, aber Ideen sind da. Treffen sollen im Herbst stattfinden, damit es weitergehen kann. (Michael Braunschädel)

Bassum. Zweifelsohne ist die Aufgabe der Arbeitsgruppe „Innenstadt und Einzelhandel/Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt“ gar nicht so einfach. Und das ist noch vorsichtig formuliert. Denn die AG hat sich auf die Fahne geschrieben, die Innenstadt in Bassum attraktiver zu machen. Im Zuge des Stadtentwicklungsprozesses hat sich diese Initiative herausgebildet und überlegt nun, wie man die Aufenthaltsqualität verbessern kann. „Es ist die schwierigste Aufgabe“, gibt Bürgermeister Christian Porsch zu.

Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher weiß, dass die gestalterischen Elemente, die die Gruppe ins Leben gerufen hat, zwar die Qualität des Aufenthalts verbessern, aber das große Ziel ist es nach wie vor, die Leerstände vor allem an der Sulinger Straße zu beseitigen. Das Problem: Der Stadt gehören die Gebäude nicht. „Wir sind immer auf andere angewiesen“, sagt sie. Dass das gar nicht so einfach ist, zeigt sich daran, dass es seit Jahren Überlegungen gibt, was mit der Innenstadt in Bassum geschehen kann. Seit Kurzem etwa laufen die Umbauarbeiten am Alten Amtshof, dort soll ab dem 1. Oktober ein Fitnessstudio einziehen und mehr Menschen in die Innenstadt bringen.

Stadtladen soll kommen

Knapp zwölf Menschen („Die Reihen haben sich etwas gelichtet“) engagieren sich derzeit in der Arbeitsgruppe, die – wie alle AGs der Stadtentwicklung – derzeit noch pausieren. „Wir hoffen, dass wir im Herbst uns wieder treffen können“, schaut Grützmacher ein wenig voraus. Denn es gibt einiges zu besprechen. Eines der größten Themen ist etwa der Stadtladen, der kommen soll. Fünf Mitglieder der AG kümmern sich intensiver um die Realisierung. „So gibt es eine andere Möglichkeit, seine Produkte anzubieten“, sagt die Wirtschaftsförderin. Der Plan ist, Menschen Räume zu bieten, um entweder ihre Waren feilzubieten oder um als junges Start-up günstig Mieträume für die erste Zeit zu bekommen. Angedacht war dazu ein Treffen mit einem Profi von der Kreativwerkstatt Bremen, die in Delmenhorst für eine Zeit so etwas eröffnet hat. Immerhin braucht es jemanden mit Erfahrung, der weiß, wie man so ein Konzept angeht. Wegen des Coronavirus kam das nicht zustande. „Das soll ein guter Mix sein“, findet Grützmacher. Ein Fokus nur auf Einzelhandel, Gastronomie, kulturelle Veranstaltungen, Existenzgründer wäre schwierig. Daher ein Mix – das ist die Idee, wie der Stadtladen genutzt werden kann. Man kann sich dann einen Raum oder eine Ladenfläche mieten. „Der Plan ist, dass wir den Anschub geben und es dann von selbst läuft“, erzählt Grützmacher. Eine Fläche für den Laden hätten die Verantwortlichen schon im Blick.

Darüber hinaus wurden in Zusammenarbeit mit der AG „Querschnittsthemen und nachhaltige Entwicklung“ zwei Hochbeete an der Sulinger Straße und eins vorm Rathaus angelegt. Auch die Spielgeräte, die vor dem Bürgerservice an der Alten Poststraße stehen, gehen auf die AG zurück. Die sollten auch ursprünglich an der Sulinger ihren Platz finden. „Die werden gut genutzt von den Kindern“, freut sich Porsch. Das Gutscheinheft der Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region (Wir) Bassum hat ebenfalls mit der Unterstützung der Gruppe das Licht der Welt erblickt und befindet sich derzeit in der zweiten Auflage.

Nur einmal stattfinden konnte die ehrenamtliche Unternehmerberatung, zu der Menschen gehen können, die überlegen, sich selbstständig zu machen. Drei Experten stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite und können auch mal sagen, dass die eine oder andere Idee vielleicht nicht so gut ist. „Wir hatten einen Beratertag im Februar, die Person hat einige Impulse mitgenommen“, erzählt Grützmacher. Im Herbst wollen die drei Berater wieder starten, um Unternehmern in spe Tipps und Tricks zu geben. „Die Nachfrage ist da“, weiß Grützmacher.

Im vergangenen Jahr hat sich zudem ein Arbeitskreis „Innenstadt“ gebildet. Vorausgegangen waren zwei politische Anträge zum Thema Innenstadt. Übrigens nicht zu verwechseln mit der AG. Denn während bei der AG Ehrenamtliche aktiv sind, besteht der Arbeitskreis aus Vertretern von Politik, Verwaltung und Unternehmern vor Ort. Grund für den neuerlichen Kreis war, dass „ich Ideen und Visionen gerne außerhalb von Politik besprechen würde, auch mit Unternehmern“, erzählt Porsch. Die Teilnehmer sollen ganz frei von Bestimmungen überlegen, wie die Stadt Bassum in Zukunft aussehen könnte – und gemeinsam einen Plan erarbeiten. „Wir gehen jetzt mit einer anderen Perspektive an die Sache heran“, berichtet der Bürgermeister. Vorher habe man gesagt, man wolle etwa einen Spielzeugladen in der Innenstadt und habe nach Händlern gesucht. Nun versucht man offen zu sein.

Auch dieser Kreis soll sich bald wieder treffen können, um zu sehen, wie es weitergehen kann. Christian Porsch: „Es haben alle gut mitgemacht. Das macht Mut, dass wir weiterkommen.“

Zur Sache

Kontaktmöglichkeit

Wer bei der Arbeitsgruppe Innenstadt und Einzelhandel/Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt mitwirken möchte, der kann sich bei Alena Grützmacher melden. Entweder unter 0 42 41 / 84 60 oder per E-Mail an gruetzmacher@stadt.bassum.de.