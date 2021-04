Wegen 34 Fällen der Steuerhinterziehung in Tateinheit mit Untreue, begangen als Mitarbeiter des Finanzamtes Syke, verurteilte das Landgericht Verden den 29-jährigen Syker zu dreieinhalb Jahren Haft. (Michael Galian)

Syke/Verden. Er hoffe auf eine Freiheitsstrafe mit Bewährung, hatte der Angeklagte in seinem „letzten Wort“ erklärt. Vorangegangen war noch eine Entschuldigung bei den Kollegen, die er „in Schwierigkeiten“ gebracht habe. Gut zwei Stunden später war die Hoffnung dahin. Wegen 34 Fällen der Steuerhinterziehung in Tateinheit mit Untreue, begangen als Mitarbeiter des Finanzamtes Syke, ist der 29-Jährige am Mittwoch zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Verden ordnete außerdem die Einziehung von rund 875 700 Euro an.

Mit dem Strafmaß blieb die große Wirtschaftsstrafkammer um vier Monate unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Anders als deren Vertreterin ging das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit des Mannes aus, bei dem laut der Diagnose des psychiatrischen Sachverständigen eine hochgradige pathologische Spielsucht besteht.

Mehr zum Thema Prozess gegen Syker Ex-Finanzbeamten Gutachter bestätigt Angeklagtem noch genügend Kontrolle Im Prozess gegen den 29-jährigen Ex-Mitarbeiter des Syker Finanzamtes bescheinigt der Gutachter dem Angeklagten eine hochgradige pathologische Spielsucht. ... mehr »

Maßgeblichen Einfluss auf die Strafzumessung müsse dies allerdings haben, hieß es in der Urteilsbegründung mit Verweis auf die umfangreichen entsprechenden Ausführungen des Verteidigers. Der Bremer Rechtsanwalt hatte keinen konkreten Antrag gestellt, um für seinen Mandanten um eine Strafe im bewährungsfähigen Bereich nachzusuchen, also maximal zwei Jahre.

Dass am Ende „nur“ noch 34 Fälle zu Grunde gelegt wurden, kam nicht von ungefähr. Zum Auftakt des dritten und letzten Hauptverhandlungstages war das Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft in den übrigen Fällen im Hinblick auf die verbleibenden, besonders gravierenden angeklagten Taten – vorläufig – eingestellt worden. Es galt, sich auf die Fälle zu konzentrieren, in denen der angerichtete Schaden bei etwa 2400 Euro begann – und sich im Verlauf von fast zweieinhalb Jahren auf 121.000 Euro pro Tat steigerte. So viel hatte der zuletzt als Steueramtsinspektor zu betitelnde Angeklagte Mitte April 2020 bei seinem Finanzamtsfinale auf sein Privatkonto geschleust.

Man habe keinen Zweifel daran, dass es zu den Transaktionen gekommen sei, weil der Mann das Geld aus den Taten für das Spielen gebraucht habe, sagte der Vorsitzende Richter. Die attestierte krankhafte Spielsucht sei „Grundlage und Ursache“ seines kriminellen Verhaltens gewesen und habe auch eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit zur Folge gehabt. Es könnten, vergleichbar mit dem Vorgehen bei anderen, stoffgebundenen Suchterkrankungen, „Beschaffungstaten“ festgestellt werden.

Aber auch bei angenommener verminderter Schuldfähigkeit und Berücksichtigung vieler strafmildernder Umstände habe das Gericht dem Angeklagten nicht die Hoffnung erfüllen können, dass das Ganze mit einer Bewährungsstrafe zu Ende gehe. Eine solche sei nicht „angemessen“ gewesen. Zwar sei sein frühes und voll umfängliches Geständnis von besonderer Bedeutung gewesen. Auch sei klar geworden, dass der Mann für seine Taten „umfassend die Verantwortung übernommen“ habe. Dass er sich zeitig in therapeutische Behandlung begeben habe, sei ebenfalls positiv zu werten. Aber dies und manches mehr reiche unterm Strich nicht. Schließlich stehe eine „sehr, sehr hohe“ Schadenssumme zu Buche. Und es sei auch zu beachten gewesen, dass die Taten „über einen längeren“ Zeitraum verübt worden seien.

Um immer wieder an Steuergelder zu gelangen, habe der Angeklagte „vertiefte Kenntnisse“ der internen Abläufe benötigt und sei „im Einzelnen planvoll vorgegangen, dauerhaft und beharrlich“. Auch „Veränderungen im Ablauf“ nach der Versetzung im Frühjahr 2019 von der Erhebungs- in die Festsetzungsabteilung habe er bewältigt und sich weiterhin Geld verschafft, um spielen zu können. „Aber es war nicht so, dass Sie nicht anders handeln konnten – und hätten müssen.“ Der Angeklagte habe gewusst, dass durch das Auffliegen seiner Transaktionen, die auch durch erschlichene Unterschriften und die Benutzung fremder Computer bewerkstelligt wurden, zumindest seine berufliche Existenz ruiniert sein würde.

Gemäß Höhe der abgezweigten Beträge setzte die Kammer Einzelstrafen zwischen acht Monaten und anderthalb Jahren an und bildete daraus eine Gesamtstrafe von dreieinhalb Jahren, die „dem Schuldgehalt gerecht“ werde.