Richtiger Mann, falsches Heft: VHS-Außenstellenleiter Jochen Hestermann mit dem jüngsten Programm; das aktuelle ist aprikosenorange. (Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Bis zum 14. Februar bleibt die Volkshochschule geschlossen. So sieht es der Beschluss der Konferenz der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin vom Dienstagabend vor. Das gilt auch für die Arbeitsstelle in Bruchhausen-Vilsen. „Natürlich hoffen wir, dass der Betrieb dann tatsächlich beginnen kann“, sagt Außenstellenleiter Jochen Hestermann. Es wird versucht, den Beginn der Kurse zu verschieben. Ob und wann Einzelveranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können, muss im Einzelfall geklärt werden. Immerhin: Bei einschränkendem Betrieb könnte ab dem 15. Februar mit verringerten Teilnehmerzahlen der Sprachunterricht starten, vielleicht auch Gymnastik und Yogaunterricht.

Neu im Programm sind je zwei Veranstaltungen mit den Themen „Unser Wasser und unser Wald“. „Im Wald bewegen wir uns beide Male direkt vor Ort, einmal mit der Waldmarie für Große und Kleine und zum Zweiten mit dem hiesigen Revierförster“, erläutert Jochen Hestermann. Den Wald hautnah zu erleben, das ist der beste Weg, seine Faszination zu spüren und seine Probleme zu erfahren – ein Waldspaziergang mit dem Revierförster Uwe Niedergesäss soll die Augen öffnen für die Schönheiten, aber auch die aktuellen Probleme des Waldes, in dem Fall, am 14. Mai, das Reiherholz. Die Waldmarie nennt sich im wahren Leben Vera Henze. Die zertifizierte Waldpädagogin lädt ganze Familien zum 5. Juni ein zum gemeinsamen Spaziergang im Wald auf dem Heiligenberg. Beim Wasser bleibt es eher theoretisch: ein Vortrag über Trinkwasser und eine Exkursion zum Klärwerk.

Und es gibt noch mehr Neues. Zum Ersten eine Veranstaltung zur Thematik Gewalt oder Liebe. Gisela Hermanns-Hünecke zitiert Nelson Mandela, der sagt, dass Hass gelernt wird. „Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben.“ Wie, das erklärt Hermanns-Hünecke am 6. März in einem Vortrag mit einfachen Übungen aus dem tibetischen Heil-Yoga. Des Weiteren zeigt die Dozentin am 8. Mai gemeinsam mit dem emeritierten Professor Klaus Kairies Methoden der Stressbewältigung durch die Entwicklung von Gegenwärtigkeit. Dieses Duo leitet auch den Gesprächs- und Meditationskreiskreis zur Entdeckung des inneren Schatzes; in diesem steckt die Erfahrung von Lebensfreude, Liebe, innerem Frieden und kreativer Intelligenz. Ebenfalls erstmals im Programm: Kundalini-Yoga. „Das einzige Angebot im Landkreis“, verkündet Jochen Hestermann stolz. Auch Hatha-Yoga auf der Wiese, ein Bildbearbeitungskurs und ein Papier-Text-Collage-Kurs feiern Premiere.

Und sonst? Ein Bildervortrag über Namibia mit Wolfgang und Manuela Maaß am 22. April, ein Marlene-Dietrich-Abend mit Thomas Denker und Sibylle Hellmann am 18. März in der Scheune und dreimal Fotografie mit Fachkraft Linda Peinemann. „Diese Kurse sind stark nachgefragt“, rät Jochen Hestermann zur Eile bei der Anmeldung und empfiehlt des Weiteren einen Vortrag von Hans-Thomas Carstensen zum Leben und Werk von Albrecht Dürer. Der Dozent aus Hamburg stellt den weltberühmten Maler am 18. März aus Anlass von Dürers 550. Geburtstags vor.

Eines muss allerdings komplett ausfallen: Kochveranstaltungen. „Leider darf die Lehrküche im Bavendamschen Haus coronabedingt nicht genutzt werden“, begründet Jochen Hestermann diesen Schritt. Landkreisweit werde in keiner VHS gekocht.



Wer jetzt neugierig geworden ist: Die VHS-Programme liegen ab sofort in allen Auslagestellen aus, unter anderem im Bavendamschen Haus an der Bahnhofstraße 55 in Bruchhausen-Vilsen. Digital gibt es das Programm aber auch im Internet unter www.vhs-diepholz.de zum Herunterladen auf der Homepage.