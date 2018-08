Eingespieltes Team: Daniela Franzen (v.r.), Hermann Schröder und Marcello Monaco kennen sich vom Schwarme-Krimi. (Braunschädel)

Schwarme. Mini-Pizza kennen wir alle. Nein, nicht Claudio Pizarros Sohn, sondern eine kleine Portion des mit Tomatensoße, Salami und Käse überbackenen Teigfladens. Mini-Piazzetta war bisher aber weniger bekannt. Könnte aber demnächst kommen. Denn Schwarme feiert vom 7. bis zum 9. September sein Erntefest. „Wir haben dort während der Dreharbeiten zu unserem Schwarme-Krimi gefilmt“, erinnert sich Marcello Monaco. „Tolle Atmosphäre, aber am Sonntagnachmittag lief es doch etwas schleppend.“ Eben jener Sonntagnachmittag soll jetzt aufgewertet werden. Mit einer Mini-Piazzetta.

„Früher lag der Umzug immer auf dem Sonntag“, erklärt Hermann Schröder, stellvertretender Gemeindebürgermeister und Vorsitzender des Kulturvereins Eule. Seit der 800-Jahr-Feier sei der Umzug aber immer am Sonnabend. Und seitdem klaffe im Ablauf des Sonntags eine große Lücke. „Auch allgemein werden Dorffeste nicht so frequentiert wie noch vor 20 Jahren.“ Und da stellte sich der Gemeinderat die Frage, woran das liegt. Der Wunsch, das Erntefest solle ein Volksfest bleiben, wurde klar formuliert. Ebenso das Versprechen, die Gemeinde werde der Krieger- und Soldatengemeinschaft bei der Organisation unter die Arme greifen.

Politik greift ins Gemeindesäckel

Schnell wanderten Hermann Schröders Gedanken zu den Dreharbeiten zu „Der Schatz von Schwarme“ mit Daniela Franzen und Marcello Monaco. Der Lokalpolitiker kontaktierte die Kulturpreisträger – und rannte offene Türen ein. Auch Monaco dachte gerne zurück an den Filmdreh. „Von der Idee bis zum Film dauerte es ein Jahr. In dieser Zeit haben wir ein Verhältnis zu Schwarme und seinen Bürgern entwickelt. Da war so viel Bereitschaft, so viel Resonanz und vor allem gegenseitige Begeisterung.“ Insofern kamen Monaco und seine Partnerin Daniela Franzen dem Wunsch des Gemeinderates, den Sonntagnachmittag zu füllen, gerne nach. Nicht ganz unwichtig dabei: Die Politik griff ins Gemeindesäckel: „Unser Geld vom Wettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft‘ fließt in die Straßenkunst beim Erntefest“, erzählt Schröder.

Das Duo Monaco/Franzen wird dabei natürlich auch auftreten. Seiltanz, Violine, Akrobatik und Gesang wird angekündigt. „Aber ihr müsstet auch einen Tango tanzen“, wünscht sich Lieselotte Funkel vom Kulturverein. Extra aus Monacos Heimatland Italien kommt das Duo Disguido. Die beiden Römer haben Magie und Comedy im Programm. Ebenfalls aus dem Schwarme-Krimi bekannt ist Tina Badenhop. „Frau Wunderlich“ ist im realen Leben Akrobatin, zeigt Spektakuläres mit dem Vertikaltuch. Hermann Schröders erste Frage war: „Wo hängen wir Tina auf?“ Die Feuerwehr hat mittlerweile ein paar Bäume entsprechend beschnitten. Bleibt noch: Christine Thevissen aus Bremen. Sie turnt mit Hula-Hoop-Reifen und in einem großen Plastikball.

Die Straßenkünstler-Truppe soll für das Schwarmer Erntefest „die Kirsche auf der Torte“ sein, hofft Hermann Schröder. Ab 16.30 Uhr geht es vor dem Festzelt los, eine Stunde später beginnt die Varieté-Veranstaltung im Zelt. „Die gleichen Künstler, ein anderes Programm“, sagt Daniela Franzen. Bei schlechtem Wetter wird die Straßenkunst schlicht und einfach unter das Dach verlegt. Und wenn es gut angenommen wird, „dann könnte man das im kommenden Jahr sogar noch größer machen“, lockt Marcello Monaco. Von wegen Mini-Piazzetta.