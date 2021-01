Syke/Stuhr. „Mein zentrales Thema war und ist und bleibt: Mensch als Teil der Natur“, sagt Anke Nesemann. „Das durchzieht alles, was ich selbst künstlerisch gestalte sowie fast sämtliche Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.“ Die Künstlerin bietet seit nunmehr 15 Jahren Seminare und Kurse in Sachen schöpferisches Gestalten an, sowohl im Syker Kreismuseum als auch bei ihr zuhause in Stuhr-Bürstel in ihrem großen Atelier und der Bildhauerwerkstatt.

„Kunstsommer“ nennt sich ihr Angebot in Kooperation mit dem Museum, bei dem die Teilnehmer über einen längeren Zeitraum an einem Werk arbeiten können, immer mit Tipps und Anleitungen der Bildhauerin und Malerin. In diesem Jahr – wenn alles gut geht, hofft Nesemann auf den Juli – mit dem Titel „Skulptur, Relief, Malerei“. Da soll dann die Bearbeitung von Sandstein, Holz, Speckstein, Alabaster, Keramik und vielen anderen Materialien unternommen werden. Sie betont: „Der Kunstsommer ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, gearbeitet wird ausschließlich mit Handwerkzeugen in idyllischer naturschöner Umgebung im Ateliergarten und/oder je nach Wetter in zwei Atelierräumen in freundlicher Atmosphäre.“

Erweitert wird ihr Angebot für Kunstinteressierte durch „Offenes Atelier“ in der Werkstatt. Das Thema, das sie ihren Gästen anbietet, lautet: „Wunschplastik, Skulptur, Relief und Malerei“. Auch hier geht es um die Bearbeitung von verschiedenen Materialien wie Sandstein, Alabaster, Speckstein, Serpentin, Holz, Stuck, Papier oder Keramikmasse und noch mehr, das dort zu finden ist oder was man selbst mitbringen kann. „Die Vorstellungen der Teilnehmer stehen im Vordergrund und werden mit meiner Hilfe umgesetzt“, so Nesemann. „Gearbeitet wird mit Handwerkzeugen in freundlicher kleiner Runde und Umgebung im Atelier oder bei gutem Wetter im Skulpturengarten. Alle künstlerischen Erzeugnisse verbleiben im Besitz der Teilnehmer.“

Aus Erfahrung wissen viele Stamm-Teilnehmer, dass sie in den ersten drei Tagen vorwiegend in der idyllischen Natur im Skulpturengarten ihre Ideen entwickeln, Skizzen anfertigen und sich mit Materialien und Handwerkszeug vertraut machen können. Ihnen steht es offen, ob sie ihrer Fantasie lieber in Sandstein oder Holz, Speckstein, Alabaster oder Keramik freien Lauf lassen wollen – oder eher beim Malen. Für die Malerinnen gibt es einen großzügigen Raum mit viel Licht und einem herrlichen Ausblick auf den großen Garten mit Bäumen, Büschen und Blumen, im Hintergrund Felder und Wälder. „Die Freude an der Erforschung und Entdeckung neuer Themen und mit neuen Techniken aus dem Bereich der Malerei und Bildhauerei begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen.“

Richtig quirlig und bunt ist es immer sowohl im Kreismuseum als auch in ihren Ateliers, wenn die gebürtige Stuhrerin ihr „Experimentelles Gestalten – Kunst für Kinder“ anbietet. Da lässt sich quasi die Kreativität mit Händen fassen, wenn sich die Sechs- bis Zwölfjährigen begeistert einem vorgegebenen Thema widmen. „Das gemeinsame Entdecken und Experimentieren mit verschiedenen Materialien ist mehr als eine festgelegte Kunstpädagogik, hier wird Kreativität und unkonventionelles Denken gefördert – so kann die Faszination des Lernens und der eigenen Beobachtungsgabe gestärkt werden“, sagt die Dozentin. Zum 15-jährigen Bestehen zählt sie auch ihr Angebot „Kunst am Kindergeburtstag in Stuhr sowie in Syke“.

Zu der Frage, wie es aktuell aussieht, sagt sie: „Es ist alles auf Eis gelegt und steht in den Startlöchern für eine Fortsetzung, sobald diese möglich gemacht wird.“ Sie bittet alle Interessierten, auf ihre Webseite www.anke-nesemann.de zu schauen. Dort informiere sie stets aktuell über alle ihre Kunstangebote.