Treue Stammunden: Enver Yesildag vom Imbiss Alanya bietet Essen zum Mitnehmen an. (Vasil Dinev)

Syke. Schönes kaltes Winterwetter mit wolkenlosem Himmel. Eigentlich ein idealer Vormittag und eine Einladung für einen Einkaufsbummel in der letzten Woche vor Weihnachten. Doch der Lockdown in den Geschäften lässt eine solche Stimmung nicht zu. Auch nicht an der Syker Hauptstraße. „Wir haben heute kaum Kunden“, klagt Enver Yesildag vom Imbiss Alanya. Er weiß, dass viele Leute Angst haben und zu Hause bleiben. „Aber unsere Stammkundschaft lässt uns nicht im Stich. Sie kommen und holen dann etwas ab. Das ist mit entsprechenden Vorsichtsregeln erlaubt.“

Der Bon-Bon-Laden nebenan, eins der wenigen offenen Geschäfte, lädt ein, die Trüffel und andere süße Verführungen für Weihnachten einzukaufen. „Es ist schon sehr schwierig. Die Kunden bleiben zu Hause,“ meint auch Inhaberin Gisela Fromm, die mit ihrer Tochter auf Kundschaft wartet. Gerade die Woche vor Weihnachten sei immer verkaufsstark gewesen. Eine Kundin, die seit diesem Jahr in Syke wohnt, tritt ein, um etwas zu kaufen. Sie möchte damit den örtlichen Handel und die Fachgeschäfte unterstützen.

Ähnliche Stimmung beim Juwelier Seibt. Wer kennt nicht jemanden, der schnell noch am 24. Dezember ein Schmuckstück für seine Liebste eingekauft hat? Ein Schild am Eingang sagt: „Anklopfen“. Silvia Seibt persönlich öffnet mit entsprechendem Abstand zum Kunden. „Reparaturen werden selbstverständlich ausgehändigt„, erklärt sie. “Produkte im Schaufenster kann man nach telefonischer Bestellung liebevoll eingepackt auch noch erwerben.“ Aber auch sie zeigt sich resigniert und in gedämpfter Stimmung.

Die Hauptstraße präsentiert sich verwaist, kaum Passanten, niemand, der zum Bummeln durch die Geschäfte streicht. Denn viele der Läden, in denen man stöbern möchte, sind geschlossen. Ein Passant kommentiert das Szenario schulterzuckend: „Heute ist es wie an einem Sonntag. Leer – nichts los.“

Lotto-und Zigarettengeschäft „Jonas“ hat allerdings Kundschaft. Ein 50-jähriger Syker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist bepackt mit zwei großen Jutetüten und einem Rucksack. Er meint: „Die Läden, die ich besuche, haben zum Glück offen. Ich bedaure aber sehr die Lage der Geschäftsleute. Das Stöbern und die Freude am Kaufen und das Gespräch, das fehlt eben.“

Jürgen Mehrtens von der roten Bratwurstbude gegenüber zeigt sich mit der allgemeinen Situation zufrieden. „Natürlich sind weniger Leute da. Aber alle haben Verständnis. Sie sind alle diszipliniert, tragen ihre Masken und halten Abstand“, schmunzelt er beim Umdrehen einer Bratwurst.

Ein weiteres Geschäft, das geöffnet hat, ist das Reformhaus Ebken. Filialleiterin Astrid Pagel-Sievers stellt fest, dass viel weniger Kundschaft da ist als im Normalfall. Sie weiß zu berichten, dass einige ihrer Kunden unter Corona leiden. Dennoch herrscht Optimismus. Im hinteren Teil des Ladens gibt es eine Geschenkidee für dieses Corona-Weihnachtsfest. Mit der Aufschrift „Ruhe und Gelassenheit“ versprechen Heilkräuter mit Melisse, Lavendel und Thymian Wohlbefinden. Eine Kundin mittleren Alters kauft gezielt ihre Produkte. Auf den Lockdown angesprochen meint sie, dass sie und ihre Eltern das Weihnachtsfest genießen werden. „Wir schätzen, was wir haben.“

Beim Handarbeitsgeschäft Stuckenschmidt versichert Britta Hamann an der Eingangstür mit entsprechendem Abstand, dass alle Bestellungen noch abgeholt werden können. Viele Kunden hätten vorbestellt. Hamann berichtet auch von einer Besonderheit zu diesen Zeiten. „Viele Kunden haben ihre Bestellung zum Arbeitgeber bestellt, damit sie die Ware sicher erhalten. Aber jetzt ist Lockdown und die Bestellung kann nicht abgeholt werden.“

Die Tochter des Inhabers Pino Castelluccia ermöglicht im Restaurant Da Pino einen Einblick in die Befindlichkeiten. „Uns fehlt das Lachen, die Freude, die wir immer mit unseren Kunden haben“, sprudelt es aus ihr heraus. Sie hatte sogar Kekse eigens für das Weihnachtsgeschäft gebacken. Immerhin: Das Auftragsbuch ist bis oben voll. Bestellungen einschließlich Silvester werden nicht mehr angenommen. „Es ist so schade, aber unsere Stammkunden lassen uns nicht im Stich und unterstützen uns.“

Nesemann an der Bahnhofstraße setzt in dieser Zeit auf den Internethandel. An Tür und Fenstern prangen große Hinweisschilder zu den Möglichkeiten zum Bestellen und Abholen. „Online gucken – online bei Nesemann bestellen“. Geschäftsführer Frank Mitthöfer: „Natürlich ist diese Vorweihnachtszeit sehr enttäuschend für uns. Den ersten Lockdown haben wir noch ganz gut überstanden. Jetzt wird es schwieriger, denn auch das Geschäft zwischen den Jahren geht uns verloren.“ Nesemann nehme die Herausforderung mit dem Online-Handel an. "Bei uns kann man Ware erleben und anfassen und ausprobieren. Auch eine vernünftige Beratung ist garantiert. Bei uns gibt es keine Fake-Empfehlungen.“ Dieses Fachgeschäft ziehe nach wie vor Kunden an, es werde im Umkreis von 15 Kilometern ausgeliefert, viele Kunden würden sogar extra aus Bremen anreisen.

Auch bei der Buchhandlung Schüttert ist alles vorschriftsmäßig abgetrennt. Hier können sich Interessierte das gesamte Sortiment im Internet ansehen. „Click und Collect – das können unsere Kunden selbstverständlich machen“, betont Inhaberin Ina Schüttert. Man habe sich diesen Kundenstamm in langen Jahren aufgebaut. „Wir haben so viele treue Stammkunden und auch Neukunden. Auf unsere Kunden können wir uns verlassen. Ein Hoch auf unsere Syker", schwärmt sie. Eine junge Frau kommt zum Abholen des bestellten Buches "365 Basteltage“. Sie freut sich über Sykes tolle Infrastruktur. "Das müssen wir erhalten. Einen solch tollen Laden muss man unterstützen. Deshalb komme ich.“