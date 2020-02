Vor allem ältere Menschen kamen zum Vortrag von Swantje Fiedler zum Thema "Klimaneutrales Deutschland 2050". (Vasil Dinev)

Martfeld. Swantje Fiedler ist wissenschaftliche Leiterin beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft in Berlin. Das ist ein sogenannter „Think Tank“, der sich überparteilich und unabhängig seit 1994 für die Weiterentwicklung einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft einsetzt. Beraten werden Vereine, Verbände, Firmen, Mitglieder der Bundesregierung. Die Kirchengemeinden Martfeld und Schwarme sowie die Volkshochschule hatten die Referentin zum zweiten von drei Themenabenden unter dem Motto „Klima wandeln“ eingeladen. Um die 80 Interessierte kamen ins Martfelder Gemeindehaus, um Fiedlers Sichtweise auf die vergangenen und die zukünftigen 30 Jahre, Antworten oder Vorschläge zu hören zur Reduktion des CO2-Ausstoßes.

Im Jahr 2050 will die Bundesrepublik klimaneutral sein. Wie kann das Ziel erreicht werden, lautete die Frage. Erstaunlich, ja sogar befremdlich war, die Gruppe der 30-jährigen oder jüngere Zuhörer saßen an diesem Abend nicht im Publikum. Ist es doch ihre Zukunft, die auf dem Spiel stehen könnte, wenn nicht in den Schutz des Klimas investiert wird.

In atemberaubendem Tempo in Wort und Bild mit statistischen Kurven, Blöcken und Fotos legte Fiedler in ihrem Vortrag den Ist-Zustand des CO2-Ausstoßes dar. Gleich zu Anfang lautete ihr Credo: „Die Verursacher müssen am Geldbeutel gepackt werden. Erst dann wird sich etwas ändern. Eine Tonne CO2 verursacht Schäden von 180 Euro. Da ist mit einer Zahlung von 30 Euro pro Tonne, wie von der Bundesregierung beschlossen, keine Reduzierung zu bewirken.“ Sie staffelte ihre Vorschläge nach Einsparung bei Landwirtschaft, Gebäuden, Verkehr, Abfallwirtschaft und Sonstigen, Industrie und Energiewirtschaft. Kein Sektor dürfe ausgespart werden. Preise sagten oft nicht die ökologische Wahrheit. So zum Beispiel: ein Kilo Auberginen 2,45 Euro. Ein Kilo Paprika 1,30 Euro. Umweltschädliche Subventionen betrugen im Jahr 2012 57 Milliarden Euro.

Wachstum muss sich lohnen

Umgehend weg von fossilen Brennstoffen, Fiedlers Appell: „Subventionen müssen gekürzt, Bahnreisen verbilligt, steuerfreies Kerosin, begünstigter Diesel, Entfernungspauschalen und Dienstwagenvergünstigungen, auch die Befreiung von der Mehrwertsteuer bei internationalen Flügen müssen abgeschafft werden.“ Die Deutschen und die Luxemburger fahren die klimaschädlichsten Autos. Beim Verkehr müssten 80 Prozent der PKW in Deutschland bis 2050 elektrobetrieben sein. Das waren nicht die einzigen Forderungen Fiedlers. Sie setzt auch auf Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs oder den Ausbau der Rad-Infrastruktur, ein Verbot für den Neueinbau von Ölheizungen, Ausweitung des Ökolandbaus oder weniger Fleisch essen.

Das sind nur einige der Vorschläge, die Swantje Fiedler der Politik ans Herz legte. Die Antworten aus dem Ministerium für Verkehr oder Landwirtschaft aus unzähligen Treffen darauf, bezeichnete sie als „Kaffeeklatsch-Ergebnis“. Auch rügte sie die Einlassung der Bundeskanzlerin bei einem Auftritt beim Europäischen Parlament, „nicht so streng mit der Auto-Industrie zu sein.“ Die Summe von 300 Milliarden Euro ist notwendig, um Klimaneutralität 2050 erreicht zu haben, wurde errechnet. „Deutschland hat die nötigen Techniken und je länger gewartet wird, desto teurer werden Investitionen. Eine Steigerung um 30 Prozent bereits in zehn Jahren. In der Finanzwelt gibt es Investoren, die sich von fossilen Energien abwenden. Grünes Wachstum muss sich allerdings für sie lohnen.“

Ist das nicht viel zu teuer? Swantje Fiedler ist überzeugt: „Nein, die Folgen der Erderwärmung sind viel teurer als die Investitionen in die Klimastabilisierung.“ Als Erfolg ist zu werten: Die CO2-Emissionen der europäischen Stromproduktionen wegen geringerer Kohlekraft seien stark gesunken. Das Ozonloch war 2019 so klein wie seit 30 Jahren nicht. Es gibt eine Rekordzahl von Teilnehmern bei Klimademonstrationen, die Politiker motivieren können, rasch zu handeln.

Erschlagen von all den Fakten und Zahlen kam langsam nach dem Vortrag eine Diskussion in Gang. Die Skeptiker überwogen. Da hieß es unter anderem, dass CO2 vor allem der Luft entzogen werden müsse oder der Verzicht auf Fleisch allein nicht reiche. Interessant war die Frage einer Zuhörerin: „Wer von Ihnen ist denn mit dem Fahrrad gekommen?“ Vier Finger gingen in die Höhe. Man muss kein Hellseher sein, wenn man sich der Aussage Barack Obamas von 1995 anschließt, die Fiedler heranzog: „Wir sind nicht die letzte Generation, die den Klimawandel erleben wird – wir sind die letzte, etwas dagegen zu tun.“ Gespannt sein darf man zum Abschluss der Reihe am kommenden Mittwoch, 20 Uhr, was Vera und Peter Henze zur Sprache bringen werden mit ihrem Beitrag „Klima und gutes Leben“.