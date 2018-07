Horst Wiesch (links) ist für Martin Schlake mehr als nur eine Vertretung. (Albrecht)

Twistringen. Etwa sechs Monate ist es nun her, dass der Twistringer Bürgermeister nach einem gesundheitlichen Zwischenfall von Ärzten in einem Bremer Krankenhaus vorsorglich in ein künstliches Koma versetzt wurde. Zweieinhalb Wochen lag er in eben jenem. Nachdem Martin Schütte zunächst die Vertretung übernommen hat, konnte ab Mai der ehemalige Bürgermeister der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Horst Wiesch, gewonnen werden. Jetzt haben Wiesch und Schlake zum Gespräch geladen, um über die Zukunft zu sprechen.

„Wie Sie sehen, gehen die Genesungsschritte voran“, erzählt Martin Schlake mit einem schmalen Lächeln auf seinen Lippen. Er wirkt ruhig, bisweilen in Gedanken, angesichts der vergangenen Monate aber auch verständlich. Und dennoch ist erkennbar, dass Martin Schlake sich gefangen hat und ordentliche Fortschritte macht. Das bestätigt er auch selber. Er habe die Zeit seit Februar gebraucht, um so wieder aufzutreten, wie er es jetzt tue. „So ganz 100-prozentig ist es noch nicht. Daher werde ich in den nächsten Monaten noch zu Hause bleiben und Home-Office machen, um mich an die Arbeitsbelastung wieder zu gewöhnen“, sagt Martin Schlake. Nach dem Vorfall habe er neu lernen müssen, konzentriert zu arbeiten.

„Was an diesem Tag genau passiert ist, konnten mir die Ärzte bis heute noch nicht sagen. Dafür habe ich keine Erklärung“, gibt Martin Schlake resigniert zu. Nur ein paar Infos kann er geben: „Es war eine Extremsituation mit Reanimation vor Ort. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass da jemand auf mich aufpasst.“ Seitdem geht es jedoch steil bergauf. Wovon auch seine Präsenz am Donnerstag bei einem Gespräch mit ihm und seinem Vertreter Horst Wiesch zeugt. Wobei Vertreter das falsche Wort ist. Vielmehr sieht Martin Schlake in Wiesch einen Partner. „Horst Wiesch macht das freiwillig und um mir einen Gefallen zu tun. Das rechne ich ihm hoch an“, betont Schlake.

Schon früh hätten die Ärzte Martin Schlake positive Prognosen auf eine gute Heilung attestiert. „Durch mein jahrelanges Marathontraining weiß ich meine körperliche Belastungsfähigkeit gut einzuschätzen. Das war immer ein großer Vorteil im Genesungsprozess“, erläutert Schlake. Mit 32 hat Martin Schlake seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt und sich dem Laufsport gewidmet. Zehn Jahre lang nahm er regelmäßig an Marathon-Läufen teil, trat in Berlin und Hamburg an. Und so vergleicht der Twistringer Bürgermeister seine Fortschritte auch gleich mit einem Marathon-Lauf: „Ich habe jetzt 32 Kilometer hinter mir, die letzten zehn fehlen noch. Jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist weiß, dass dann der ,Mann mit dem Hammer‘ kommt.“ Diesen Punkt habe er zwar überwunden. Die zweieinhalb Wochen im künstlichen Koma, hätten sein Muskelsystem dennoch enorm geschwächt. „Wenn man zweieinhalb Wochen liegt, ist da nichts mehr. Das kann sich keiner vorstellen, wenn man es nicht selber mitgemacht hat. Das ist eine harte Zeit gewesen“, erzählt Schlake, der immer noch ärztliche Betreuung erhält. Um seine Kondition und Kraft wiederzuerlangen, hat das Stadtoberhaupt wieder begonnen zu laufen. „Auch 20 bis 25 Kilometer Fahradfahren schaffe ich schon wieder.“

Daneben ist Lesen ein großes Hobby von Martin Schlake, wie er verrät. „Horst Wiesch hat mir Bücher über die Band Genesis und ihre Mitglieder gegeben. Ich bin bisher aber nur zu einem gekommen. Aber Horst Wiesch hat mir auch nicht gesagt, dass er sie sofort wieder haben möchte“, sagt Martin Schlake und schmunzelt.

Endlich wieder ruhiges Fahrwasser

Bis Schlakes Leistungsfähigkeit komplett wieder da sei, seien noch ein paar Tage nötig. Eine schrittweise Wiedereingliederung sei nicht möglich. „Bei einem Posten wie dem des Bürgermeisters, kann ich nicht mit Teilzeit anfangen. Das wäre nicht zu bewältigen“, erklärt Schlake. Umso erleichterter ist er, dass mit Horst Wiesch ein verlässlicher Partner gefunden werden konnte. Mit seinen 14 Jahren Erfahrung als Hauptverwaltungsbeamter sei Wiesch ein guter Ratgeber. „Ich habe mit Horst Wiesch einen adäquaten und fachkundigen Gesprächspartner für die Dinge, die mir wichtig sind“, honoriert Schlake die Arbeit und das Know-How seines Mitstreiters.

Zusammen wollen Horst Wiesch und Martin Schlake nach vorne schauen und versuchen, wieder ein „ruhiges Fahrwasser“ in die Verwaltung zu kriegen. Voraussichtlich im Herbst möchte Martin Schlake wieder im „Chef-Sessel“ Platznehmen. „Dafür ist es aber erforderlich, dass ich 100-prozentig fit bin.“